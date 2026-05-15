Eurovision: Πώς αλλάζει ο διαγωνισμός σε περίπτωση αυστραλιανής νίκης

Τι θα συμβεί αν η Αυστραλία κερδίσει τη Eurovision; Όλα τα σενάρια φιλοξενίας και η άνοδος της Delta Goodrem στα στοιχήματα

Η φετινή Eurovision έχει ανάψει φωτιές και μία από τις χώρες που συζητιούνται περισσότερο είναι για ακόμη μία φορά η Αυστραλία. Η απίστευτη άνοδος στα στοιχήματα και η δυναμική παρουσία της Delta Goodrem έχουν φέρει στο προσκήνιο ένα ερώτημα που εμφανίζεται σχεδόν κάθε χρόνο, αλλά φέτος ακούγεται πιο έντονα από ποτέ: τι γίνεται αν η Αυστραλία κερδίσει; Το θέμα δεν είναι μόνο θεωρητικό, αφορά πρακτικά την ίδια τη δομή του διαγωνισμού και το πού θα μπορούσε να φιλοξενηθεί. Με την τραγουδίστρια να «πετάει» στη σκηνή με το «Eclipse» και να μαγνητίζει τα social, τα σενάρια έχουν πάρει φωτιά.

Η Αυστραλία συμμετέχει στον διαγωνισμό από το 2015, ως μέλος του φάσματος συνεργασίας της European Broadcasting Union, και παρότι επιτρέπεται να αγωνίζεται κανονικά, δεν μπορεί να φιλοξενήσει τη διοργάνωση λόγω τεράστιας γεωγραφικής απόστασης και των πολύπλοκων τηλεοπτικών ωραρίων που θα έκαναν δύσκολη την ευρωπαϊκή τηλεθέαση. Έτσι, κάθε φορά που η χώρα μπαίνει δυνατά στα στοιχήματα, επανέρχεται η συζήτηση για τις «εναλλακτικές λύσεις» φιλοξενίας.

ΕΡΤ1: Ποσοστά τηλεθέασης έως και 54,6% σημείωσε ο Β’ Ημιτελικός της Eurovision

Το «Eclipse» της Delta Goodrem φαίνεται να άλλαξε τις ισορροπίες. Με μια εντυπωσιακή σκηνική παρουσία που περιλάμβανε ανεμιστήρες, χρυσό πιάνο και θεαματική ανύψωση στον αέρα, κατάφερε να δημιουργήσει μία από τις πιο viral στιγμές του φετινού διαγωνισμού. Η εμφάνιση συγκίνησε το κοινό, εντυπωσίασε τους eurofans και κυριολεκτικά εκτόξευσε τις πιθανότητες της Αυστραλίας, η οποία πριν τους ημιτελικούς είχε μόλις 5% πιθανότητες νίκης. Μετά το live και το dress rehearsal, όμως, το ποσοστό ανέβηκε στο 14%, στέλνοντας τη χώρα στη δεύτερη θέση των προγνωστικών ακριβώς πίσω από τη Φινλανδία.

Την ίδια στιγμή, η Φινλανδία παραμένει στην κορυφή με το «Liekinheitin» των Linda Lampenius και Pete Parkkonen, αν και χωρίς μεγάλη άνοδο στις αποδόσεις. Η Ελλάδα από την πλευρά της έχει πέσει στην τρίτη θέση των στοιχημάτων, χάνοντας έδαφος λόγω του φαινομένου Goodrem.

Τί θα γίνει αν η Αυστραλία κερδίσει;

Αν και η χώρα συμμετέχει κανονικά, η φιλοξενία σε αυστραλιανό έδαφος δεν αποτελεί επιλογή. Για αυτόν τον λόγο, σύμφωνα με όσα έχουν διαρρεύσει μέσα στα χρόνια, ο διαγωνισμός θα λάβει χώρα σε κάποια ευρωπαϊκή χώρα, με τη συνεργασία άλλου δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα της EBU.

Μάλιστα, ο γνωστός Βρετανός σχολιαστής Graham Norton αποκάλυψε πρόσφατα πως η Αυστραλία φαίνεται να συνάπτει άτυπες «εφεδρικές» συμφωνίες με διάφορες ευρωπαϊκές χώρες κάθε χρόνο, σε περίπτωση που κερδίσει. Οι συζητήσεις αυτές, σύμφωνα με τον Norton, του είχαν αποκαλυφθεί από τον πρώην Αυστραλό σχολιαστή Joel Creasey. Παρόλα αυτά, δεν υπάρχει καμία επίσημη ανακοίνωση για το ποια χώρα θα αναλάμβανε τη διοργάνωση αν η χώρα καταφέρει να πάρει την πρώτη θέση.

Η συμμετοχή της Αυστραλίας ξεκίνησε το 2015, αρχικά ως επετειακό guest, αλλά η τεράστια αποδοχή από το κοινό οδήγησε στην καθιέρωση της μόνιμης παρουσίας της στον διαγωνισμό. Η κορυφαία στιγμή της χώρας ήταν το 2016, όταν η εκπληκτική Dami Im κατέκτησε τη δεύτερη θέση με το «Sound of Silence», χάνοντας οριακά από την Jamala της Ουκρανίας.

Έκτοτε, η Αυστραλία παραμένει γνωστή για τις υψηλού επιπέδου παραγωγές της, την τηλεοπτική αισθητική και τις πρωτότυπες σκηνικές παρουσίες της.

Πώς βαθμολογείται σήμερα η Eurovision;

Η τελική βαθμολογία προκύπτει από δύο ισότιμα μέρη:

50% εθνικές κριτικές επιτροπές

50% televoting του κοινού

Κάθε χώρα δίνει δύο ξεχωριστά σετ βαθμών: 12, 10, 8, 1 από τις επιτροπές και το ίδιο σετ από το κοινό.

Με όλα αυτά τα δεδομένα, η πιθανή νίκη της Αυστραλίας έχει γίνει ένα από τα hot θέματα του φετινού διαγωνισμού. Η εντυπωσιακή πορεία της Delta Goodrem, οι μυστικές συζητήσεις για πιθανή ευρωπαϊκή φιλοξενία και η εκτόξευση στα στοιχήματα δημιουργούν κλίμα… καθαρής Eurovision τρέλας.

Αν τελικά η χώρα κερδίσει, η Ευρώπη θα πρέπει να ετοιμαστεί για ένα ακόμη αναπάντεχο twist και το κοινό ήδη ανυπομονεί. Το μόνο σίγουρο είναι ότι ο μεγάλος τελικός θα έχει αγωνία μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο.

Eurovision 2026: Όλα τα highlights του Β’ Ημιτελικού που έκλεψαν τις εντυπώσεις