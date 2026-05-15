Ιστορική ανατροπή στη Eurovision – Εκτός τελικού το Λουξεμβούργο για πρώτη φορά

Η Eva Marija και το «Mother Nature» δεν κατάφεραν να πείσουν το κοινό, αφήνοντας την πεντάκις πρωταθλήτρια χώρα εκτός τελικού

Μια από τις πιο αναπάντεχες και ιστορικές στιγμές του Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision 2026 γράφτηκε στη Βιέννη. Για πρώτη φορά από το 1956, τη χρονιά που έκανε το ντεμπούτο του, το Λουξεμβούργο βίωσε τον απόλυτο «αποκλεισμό», καθώς δεν κατάφερε να πάρει το εισιτήριο για τον Μεγάλο Τελικό.

Μέχρι σήμερα, η μικρή αλλά πανίσχυρη ευρωπαϊκή χώρα αποτελούσε ένα από τα πιο επιτυχημένα κράτη του θεσμού με 5 βραβεία στο ενεργητικό της. Ακόμα και μετά την επιστροφή της το 2024 (έπειτα από 31 χρόνια απουσίας), είχε καταφέρει να προκριθεί με άνεση τις προηγούμενες 2 χρονιές. Η παράδοση αυτή, όμως, έσπασε οριστικά στον Β’ Ημιτελικό της Wiener Stadthalle.

Η Eva Marija, η οποία κέρδισε πανηγυρικά το εγχώριο Luxembourg Song Contest τον περασμένο Ιανουάριο, ανέβηκε στη σκηνή της Βιέννης ερμηνεύοντας το κομμάτι «Mother Nature» (μια δημιουργία των Eva Marija Kavaš Puc, Julie Aagaard, Maria Broberg και Thomas Stengaard).

Παρά την παραμυθένια και γεμάτη κομψότητα εμφάνισή της, το τραγούδι δεν κατάφερε να συγκινήσει το τηλεοπτικό κοινό στον βαθμό που αναμενόταν. Καθώς οι παρουσιαστές ανακοίνονταν τις χώρες που περνούσαν στον τελικό (με πρώτες-πρώτες τη Βουλγαρία, την Ουκρανία και τη Νορβηγία), το όνομα του Λουξεμβούργου δεν ακούστηκε ποτέ.

Η ίδια η Eva Marija, αν και φανερά συγκινημένη στα παρασκήνια αμέσως μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, αντιμετώπισε την κατάσταση με ωριμότητα και υπερηφάνεια: «Έδωσα πραγματικά τα πάντα. Τραγούδησα με όλη μου την καρδιά. Είμαι περήφανη για τον εαυτό μου και ανυπομονώ ήδη για όσα μου επιφυλάσσει το μέλλον.»

Η κατάρρευση ενός μοναδικού ρεκόρ

Ο αποκλεισμός αυτός αλλάζει τα στατιστικά βιβλία της Eurovision. Μέχρι και φέτος, το Λουξεμβούργο ανήκε στο κλειστό κλαμπ των χωρών που δεν είχαν αποκλειστεί ποτέ σε ημιτελική φάση (καθώς στην παλιά εποχή του διαγωνισμού δεν υπήρχαν ημιτελικοί, και στις πρόσφατες συμμετοχές του το 2024 και το 2025 είχε προκριθεί κανονικά). Πλέον, μετά από αυτό το αποτέλεσμα, η Ουκρανία παραμένει η μοναδική χώρα στην ιστορία του θεσμού που διατηρεί το απόλυτο 100% των προκρίσεων, έχοντας περάσει στον τελικό σε κάθε μία από τις χρονιές που συμμετείχε σε ημιτελικό.

