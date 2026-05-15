Μουσική 15.05.2026

Μαλού: Το νέο video clip στην Καλαμάτα και οι εμφανίσεις με τον Νίκο Βέρτη

Το νέο video clip της Μαλού στη γενέτειρά της, την Καλαμάτα, με υπέροχα στιγμιότυπα και η συνεργασία με τον Νίκο Βέρτη από 6 Ιουνίου
Η Μαλού δίνει ρυθμό και «άρωμα» Ελλάδας με το νέο της τραγούδι «Τα Παγκάκια» που κυκλοφορεί από την Panik Records και μας ταξιδεύει στην ιδιαίτερη πατρίδα της, την Καλαμάτα, μέσα από ένα εκπληκτικό music video.

Ακολουθώντας τον ρυθμό του τραγουδιού, που αποτελεί ένα σύγχρονο, dance Καλαματιανό, «Τα Παγκάκια» οπτικοποιήθηκαν στην «αρχόντισσα της Μεσσηνίας», έναν τόπο με τον οποίο η Μαλού είναι βαθιά δεμένη.

Με επίκεντρο την ιστορική πλατεία της 23ης Μαρτίου και τον βυζαντινό ναό των Αγίων Αποστόλων όπου σύμφωνα με την παράδοση κηρύχθηκε η Επανάσταση του 1821, καθώς και με τη συμμετοχή κατοίκων όλων των ηλικιών, «Τα Παγκάκια» συνδυάζουν παράδοση και σύγχρονο ρυθμό σε ένα έντονα συναισθηματικό αποτέλεσμα. Τη σκηνοθεσία έκανε ο Παναγιώτης Πάρις Ορφανός.

«Τα Παγκάκια», που κυκλοφορούν από την Panik Records και έχουν ήδη ξεχωρίσει στα social media και τις προτιμήσεις του κοινού, υπογράφουν στη μουσική και την παραγωγή ο πολυσχιδής Μάριος Ψιμόπουλος και στους στίχους η Μαλού.

Την ίδια ώρα, η ταλαντούχα και αγαπητή τραγουδίστρια ετοιμάζεται για τις εμφανίσεις της δίπλα στον Νίκο Βέρτη, στο «Elan», από το Σάββατο 6 Ιουνίου και κάθε Σάββατο και Κυριακή.

Βρείτε «Τα Παγκάκια» στις streaming υπηρεσίες: https://bfan.link/ta-pagkakia.

