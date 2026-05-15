ΟΑΚΑ 2027: Η απόφαση που δίνει το «πράσινο φως» για 4 μεγάλες συναυλίες

Δες πώς το ΟΑΚΑ επιστρέφει στο επίκεντρο με 4 μεγάλες συναυλίες που προγραμματίζονται για το 2027 και προβλέπεται να γίνει χαμός

Μεγάλη κινητικότητα φαίνεται πως υπάρχει γύρω από τις συναυλίες που θα γίνουν τα επόμενα χρόνια στο ΟΑΚΑ, καθώς ήδη δρομολογούνται εξελίξεις για το 2027. Σύμφωνα με νέα απόφαση που αναρτήθηκε στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», το Διοικητικό Συμβούλιο του Σταδίου άναψε το πρώτο «πράσινο φως» για τη διοργάνωση τεσσάρων τεράστιων συναυλιών, επιβεβαιώνοντας ότι το ενδιαφέρον της μουσικής βιομηχανίας για την Ελλάδα παραμένει στα ύψη. Το γεγονός προκαλεί ενθουσιασμό στο κοινό, ειδικά μετά την επιτυχημένη παραγωγή των Metallica, η οποία γέμισε το ΟΑΚΑ και έγινε αντικείμενο συζήτησης σε όλη τη χώρα.

Το νέο αίτημα κατατέθηκε από την εταιρεία προώθησης High Priority Promotions, γνωστή για την άψογη διοργάνωση της πρόσφατης συναυλίας των Metallica. Η εταιρεία ζητά επίσημα την παραχώρηση του Σταδίου για τέσσερις μεγάλες διοργανώσεις μέσα στο 2027, επαναφέροντας το ΟΑΚΑ στο επίκεντρο των μεγάλων διεθνών παραγωγών.

Σύμφωνα με την απόφαση της «ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ», το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΑΚΑ συνεδρίασε την Τετάρτη 11 Μαρτίου 2026 και αποφάσισε ομόφωνα να εγκρίνει σε πρώτη φάση το αίτημα. Ωστόσο, η τελική απόφαση θα ληφθεί σε μεταγενέστερο χρόνο, όταν οριστικοποιηθεί το αθλητικό ημερολόγιο, αλλά και με τη σύμφωνη γνώμη της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, που χρησιμοποιεί το Στάδιο.

Αυτό σημαίνει πως, αν όλα πάνε βάσει σχεδίου, το 2027 αναμένεται να είναι μια χρονιά γεμάτη μεγάλες συναυλιακές στιγμές για την Αθήνα, ίσως και η χρονιά που θα ξαναφέρει στην Ελλάδα τεράστια ονόματα της διεθνούς σκηνής, δημιουργώντας hype αντίστοιχο με αυτό που ζήσαμε φέτος.

Το μόνο που απομένει είναι η τελική έγκριση, η οποία θα επιτρέψει και τις επίσημες ανακοινώσεις. Μέχρι τότε, το κοινό θα πρέπει να κάνει λίγο υπομονή αλλά όλα δείχνουν ότι το 2027 θα είναι συναυλιακή χρονιά «φωτιά».

Ακολουθεί η απόφαση της «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»:

«Το Δ.Σ, λαμβάνοντας υπόψη τις εισηγήσεις των υπηρεσιακών παραγόντων, εγκρίνει ομόφωνα: α) επί της αρχής το υπ’ αριθμ. πρωτ: 10/5634/26/6-2025,10/6652/23/7/2025, 10/9066/20/10/2025, 10/6706/24/7/2026, 10/1503/24/2/2026 αίτημα της εταιρείας High Priority Promotions, αναφορικά με τη διοργάνωση τεσσάρων (4) μεγάλων συναυλιών στο Κεντρικό Στάδιο μέσα στο 2027 και β) την επανεξέταση του αιτήματος σε χρόνο που θα επιτρέπει την πλήρη διασταύρωση με το οριστικοποιημένο αθλητικό καλεντάρι και υπό τη σύμφωνη γνώμη της ΠΑΕ ΠΑΟ.

Σημειώνεται ότι η διοργανώτρια εταιρεία δεν πρέπει να προβεί στην ανακοίνωση των συναυλιών και στη διάθεση εισιτηρίων, πριν την οριστική απόφαση του Δ.Σ. και την υπογραφή του σχετικού ιδιωτικού συμφωνητικού».

Αν τελικά εγκριθεί το αίτημα, το ΟΑΚΑ θα ζήσει τέσσερις ακόμη συναυλιακές «εκρήξεις», συμβάλλοντας σημαντικά στη μετατροπή της Αθήνας σε έναν από τους πιο δημοφιλείς ευρωπαϊκούς προορισμούς για live events. Το μόνο βέβαιο είναι ότι τα επόμενα χρόνια η ελληνική συναυλιακή πραγματικότητα αλλάζει επίπεδο και οι φανς ήδη ανυπομονούν.

