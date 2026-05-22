«Casus Belli»: Το νέο video clip από Hawk & Spine σαν βγαλμένο από urban ταινία

Το ελληνικό hip hop συνεχίζει να κινείται με ένταση και δυναμισμό και αυτή τη φορά οι Hawk και Spine έρχονται να τραβήξουν ξανά τα βλέμματα με το νέο τους video clip «Casus Belli». Οι δύο καλλιτέχνες των Above The Hood παρουσιάζουν ένα σκοτεινό και ατμοσφαιρικό project που συνδυάζει βαριά παραγωγή, επιθετικό flow και κινηματογραφική εικόνα, δίνοντας ακόμη μία δυνατή γεύση από τον επερχόμενο δίσκο του Hawk.

Από την πρώτη κιόλας στιγμή, το «Casus Belli» χτίζει μια ένταση που σε βάζει αμέσως μέσα στο κλίμα του κομματιού, επιβεβαιώνοντας γιατί οι Above The Hood συνεχίζουν να αποτελούν ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα ονόματα της ελληνικής rap σκηνής.

Σε δημοπρασία το φλάουτο των Beatles – Οι συλλέκτες το θεωρούν ιστορικό αντικείμενο

Το κομμάτι αποτελεί τον ομώνυμο τίτλο του νέου album που ετοιμάζει ο Hawk, με τους Hawk και Spine να ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους σε μία συνεργασία που κουβαλά την ωμή ενέργεια και τη σκοτεινή αισθητική που χαρακτηρίζει τον ήχο τους τα τελευταία χρόνια. Τη μουσική παραγωγή του «Casus Belli» υπογράφουν οι Steezynicco και Nuki, δημιουργώντας ένα beat με έντονη ατμόσφαιρα, βαριά μπάσα και cinematic διάθεση που δένει απόλυτα με την εικόνα του video clip. Τη μίξη και το mastering ανέλαβε ο Kyriakos Asteriou, δίνοντας στο τελικό αποτέλεσμα ακόμη πιο «σφιχτό» και δυναμικό ήχο.

Στο οπτικό κομμάτι, η σκηνοθεσία έγινε από τον Nikos On The Run, ο οποίος χτίζει ένα σκοτεινό urban περιβάλλον γεμάτο ένταση και κινηματογραφικά πλάνα. Τη διεύθυνση φωτογραφίας υπογράφει ο Thanos Tsigkas, με την εικόνα να παίζει καθοριστικό ρόλο στη συνολική αισθητική του project. Το αποτέλεσμα θυμίζει περισσότερο μικρού μήκους urban film παρά ένα κλασικό rap video clip, στοιχείο που δίνει ακόμη μεγαλύτερη ταυτότητα στο «Casus Belli».

Η παραγωγή του video clip πραγματοποιήθηκε από την Kollectiva, ενώ η κυκλοφορία έγινε μέσα από το επίσημο κανάλι των Above The Hood στο YouTube, όπου ήδη συγκεντρώνει το ενδιαφέρον του κοινού της ελληνικής rap σκηνής.

Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ: Τα viral ντουέτα που διεκδικούν το βραβείο της χρονιάς