TV & Media 29.05.2026

Τίτλοι τέλους για το «Real View»: Η τελευταία εκπομπή σήμερα Παρασκευή 29 Μαΐου στο OPEN

Η Δάφνη Καραβοκύρη επιβεβαίωσε στην εκπομπή «Breakfast@Star» το οριστικό και πρόωρο τέλος του «Real View» στο OPEN
Ειρήνη Στόφυλα

Μια άκρως ξαφνική και δυσάρεστη εξέλιξη έρχεται να ταράξει τα νερά στον τηλεοπτικό χάρτη, καθώς μια από τις πιο συζητημένες εκπομπές της σεζόν ρίχνει πρόωρα αυλαία. Ο λόγος για το «Real View» του OPEN, το οποίο ολοκληρώνει απρόσμενα τον κύκλο του, αφήνοντας το τηλεοπτικό κοινό και την ομάδα της εκπομπής σε κατάσταση σοκ.

Οι εξελίξεις έτρεξαν με κινηματογραφική ταχύτητα, με τους συντελεστές και την παραγωγή να ενημερώνονται μόλις χθες για τις οριστικές αποφάσεις του σταθμού. Έτσι, η σημερινή προβολή της Παρασκευής 29 Μαΐου αποτελεί την τελευταία φορά που το project βγαίνει στον αέρα, κλείνοντας έναν κύκλο πολύ νωρίτερα από το αναμενόμενο.

Όπως ήταν φυσικό, τα τηλεοπτικά ρεπορτάζ πήραν αμέσως φωτιά, με τις πρώτες αντιδράσεις από την πλευρά των συνεργατών της εκπομπής να έρχονται στο φως της δημοσιότητας. Η δημοσιογραφική ομάδα της εκπομπής «Breakfast@Star» κινήθηκε αστραπιαία και ήρθε σε άμεση επικοινωνία με τη Δάφνη Καραβοκύρη, προκειμένου να επιβεβαιώσει ή να διαψεύσει τις έντονες φήμες που κυκλοφορούσαν τις τελευταίες ώρες.


Η γνωστή παρουσιάστρια δεν κρύφτηκε πίσω από τις λέξεις και με απόλυτη ειλικρίνεια προχώρησε στην επιβεβαίωση της είδησης, δηλώνοντας: «Οριστικό τέλος φαίνεται πως μπαίνει στην εκπομπή «Real View» του OPEN, καθώς οι συντελεστές ενημερώθηκαν χθες ότι η σημερινή εκπομπή της Παρασκευής 29 Μαΐου θα είναι και η τελευταία».

Η ομάδα του «Real View» αποχαιρετά σήμερα τους τηλεθεατές της. Το μόνο σίγουρο είναι ότι η Δάφνη Καραβοκύρη και οι συνεργάτες της θα μας απασχολήσουν πολύ σύντομα με τα επόμενα επαγγελματικά τους σχέδια, καθώς η δυναμική τους παραμένει ισχυρή.

