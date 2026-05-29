Το «τελεσίγραφο» της Khloé Kardashian που άλλαξε για πάντα τη ζωή του Tristan Thompson

Η Khloé Kardashian και ο Tristan Thompson απασχολούν ξανά τη δημοσιότητα, αυτή τη φορά με μια εξομολόγηση που συζητιέται έντονα. Στο επεισόδιο του podcast της Khloé, «Khloé in Wonder Land», που μεταδόθηκε την Πέμπτη 28 Μαΐου, η 41χρονη reality star και ο 35χρονος NBA star αποκάλυψαν ότι ο αθλητής υποβλήθηκε σε βαζεκτομή μετά από επίμονη προτροπή της πρώην συντρόφου του.

Η συζήτηση ξεκίνησε όταν η Khloé ρώτησε τον Tristan αν σκοπεύει να αποκτήσει περισσότερα παιδιά στο μέλλον. Εκείνος, αναφερόμενος στα 4 παιδιά που έχει ήδη αποκτήσει από διαφορετικές σχέσεις, ξεκαθάρισε ότι δεν επιθυμεί άλλες μητέρες στη ζωή του. Όταν η Khloé παραδέχτηκε ότι η απόφαση για τη βαζεκτομή ήταν δική της πρωτοβουλία και μάλιστα υπό μορφή τελεσίγραφου, ο Thompson παραδέχτηκε πως αρχικά ήταν αρκετά ξεροκέφαλος, αλλά τελικά αναγνώρισε ότι μερικές φορές χρειάζεται κάποιος να σε αναγκάσει να πάρεις τη σωστή απόφαση.

Madonna: Επιβεβαίωσε την ερωτική της σχέση με έναν από τους πιο θρυλικούς άντρες της ιστορίας

Παρά την επέμβαση, το θέμα της απόκτησης παιδιών δεν έχει κλείσει οριστικά για το ζευγάρι. Ο Tristan επιβεβαίωσε ότι έχει μεταβιβάσει νόμιμα τα δικαιώματα των εμβρύων τους στην Khloé, η οποία κατέχει πλέον την αποκλειστική κυριότητά τους. Η ίδια ωστόσο θέλησε να διασφαλίσει και το μέλλον του πρώην συντρόφου της, αποκαλύπτοντας ότι έχουν κρατήσει δείγμα σπέρματος για την περίπτωση που ο Thompson παντρευτεί στο μέλλον μια γυναίκα που θα επιθυμούσε να κάνει δικά της παιδιά, καθώς η βαζεκτομή είναι μια διαδικασία που μπορεί να αντιστραφεί.

Ο αθλητής πάντως φάνηκε κατηγορηματικός κατά τη διάρκεια του podcast, δηλώνοντας ότι δεν σκοπεύει να ξαναμπεί στο χειρουργείο για οποιαδήποτε αναστροφή. Το ζευγάρι, που έχει αποκτήσει μαζί την 8χρονη True και τον 2χρονο Tatum, συνεχίζει να διατηρεί μια αρμονική σχέση συν-γονεϊκότητας μετά τον οριστικό χωρισμό τους το 2021, δίνοντας προτεραιότητα στην ηρεμία και την ισορροπία των παιδιών τους, παρά τις αναταράξεις που αντιμετώπισαν στο παρελθόν.

Αυτό είναι το μυστικό της Κατερίνας Καινούργιου για να κοιμίζει την μικρή Ξένια

Nicolas Cage: Επίσημο «διαζύγιο» από το πραγματικό του επίθετο