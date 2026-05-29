Celeb World 29.05.2026

Αυτό είναι το μυστικό της Κατερίνας Καινούργιου για να κοιμίζει την μικρή Ξένια

Η Κατερίνα Καινούργιου αποκαλύπτει το πιο εύκολο και τρυφερό μυστικό για να κοιμίζει γρήγορα την μικρή Ξένια
Ειρήνη Στόφυλα

Η Κατερίνα Καινούργιου διανύει μια από τις πιο τρυφερές και γεμάτες νόημα περιόδους της ζωής της, καθώς ζει την καθημερινότητα μιας νέας μαμάς. Η μικρή Ξένια, που ήρθε στον κόσμο στις 3 Απριλίου 2026, έχει γίνει το κέντρο της καρδιάς και της προσοχής της. Η παρουσιάστρια δεν διστάζει να μοιράζεται στιγμές από την καθημερινότητά της, τόσο μέσα από την εκπομπή της όσο και από τα social media, δείχνοντας έναν πολύ πιο προσωπικό και αληθινό εαυτό.

Τα πρώτα χαριτωμένα ποδαράκια του μωρού της Κατερίνας Καινούργιου, όπως φαίνονται στις πρώτες φωτογραφίες.
Αν και η μητρότητα έχει τις δυσκολίες της, η ίδια την αντιμετωπίζει με ενθουσιασμό, τρυφερότητα και χιούμορ. Παράλληλα, αναγνωρίζει ότι κάθε μέρα είναι διαφορετική και γεμάτη μικρές προκλήσεις αλλά και μεγάλες συγκινήσεις. Ανάμεσα στις πιο χαριτωμένες αλλά και «αποκαλυπτικές» στιγμές της νέας της ρουτίνας, η Κατερίνα μοιράστηκε το μυστικό που τη βοηθά να κοιμίζει τη μικρή Ξένια.

Παναγιώτης Κουτσουμπής: «Πιο ευτυχισμένος από ποτέ» με την κόρη του και την Κατερίνα Καινούργιου

Όπως αποκάλυψε, το βραδινό τους τελετουργικό περιλαμβάνει μια μπάλα γυμναστικής, πάνω στην οποία την νανουρίζει μέχρι να χαλαρώσει και να αποκοιμηθεί. Πρόκειται για μια τεχνική που επιλέγουν αρκετές νέες μαμάδες, καθώς ο απαλός ρυθμικός κουνιστός παλμός θυμίζει στο μωρό την ασφάλεια που είχε κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Η Κατερίνα νιώθει πως έτσι συνδέεται βαθύτερα με την κόρη της, ενώ ταυτόχρονα της προσφέρει τη γαλήνη που χρειάζεται για να αποκοιμηθεί ήρεμη. Το αποτέλεσμα; Μια στιγμή απόλυτης ηρεμίας ανάμεσα σε μητέρα και παιδί.

Η παρουσιάστρια φαίνεται πως ζει κάθε λεπτό της μητρότητας στο έπακρο, με τον σύντροφό της Παναγιώτη Κουτσουμπή στο πλευρό της. Το ζευγάρι απολαμβάνει τον νέο του ρόλο και προσπαθεί να χτίσει μια ζεστή, ισορροπημένη καθημερινότητα για τη μικρή τους. Οι διαδικτυακοί της ακόλουθοι συχνά σχολιάζουν πόσο τρυφερές είναι οι στιγμές που μοιράζεται, ενώ πολλές μαμάδες ταυτίζονται με τις εμπειρίες της και εμπνέονται από τις μικρές της συμβουλές.

Η Κατερίνα Καινούργιου κρατάει το νεογέννητο μωρό της, περιτριγυρισμένη από ροζ μπαλόνια σε νοσοκομειακό δωμάτιο.
Η Κατερίνα Καινούργιου με το μωρό της και τον σύντροφό της, γιορτάζοντας τις πρώτες στιγμές μετά τη γέννηση.
Στο τέλος της ημέρας, το μυστικό της Κατερίνας δεν είναι απλώς μια μπάλα γυμναστικής. Είναι ο χρόνος, η υπομονή και η αφοσίωση που δίνει στη μικρή Ξένια. Είναι η αγάπη και η ανάγκη να προσφέρει στο παιδί της μια αίσθηση ασφάλειας και ηρεμίας. Κάθε μητέρα βρίσκει τον δικό της τρόπο να κάνει τις στιγμές αυτές ξεχωριστές, και η Κατερίνα αποδεικνύει ότι, τελικά, οι πιο απλές κινήσεις είναι και οι πιο μαγικές.

Ariana Grande: Το «Hate That I Made You Love Me» είναι η απόδειξη πως η pop star άλλαξε για πάντα

GREATNESS Athens: Το πιο stylish Shopping Party έρχεται στις 6 Ιουνίου στο Apollo Palm Hotel

Jennifer Lopez: Η εξομολόγηση για τις ερωτικές σκηνές που παραμένουν πρόκληση σε κάθε νέα ταινία
Olivia Rodrigo: Το babydoll που δίχασε τα social media
Η Ρένα Μόρφη αποστομώνει τους haters με τον πιο viral τρόπο
Tom Hanks – Tim Allen: Επιστρέφουν ως Woody και Buzz στην πρεμιέρα του «Toy Story 5»
Τα συγκινητικά μηνύματα των συμπρωταγωνιστών του Cameron Boyce για τα 27α γενέθλιά του
«Θέλω να σου ζητήσω συγγνώμη»: Η τρυφερή εξομολόγηση στην Κατερίνα Λιόλιου από τον σύντροφό της
Μαρία Μπεκατώρου – Λάμπρος Κωνσταντάρας: Απόδραση στη Λισαβόνα για χάρη του Bad Bunny
Brad Pitt: Το νομικό «χαστούκι» από τον γιο του που αλλάζει τα πάντα
«Δεν ήμουν καλεσμένη στον γάμο»: Η Μαίρη Συνατσάκη «σπάει» τη σιωπή της για την Αθηνά Οικονομάκου
Το «Γρανίτα Λεμόνι» της Marseaux έγινε viral trend – Το TikTok δεν σταματά να χορεύει στον ρυθμό του

Το viral «throwback challenge» στα social media – To trend που θα σε κάνει να ψάξεις τις παιδικές σου φωτογραφίες

Πώς να αναβαθμίσεις το Instagram Feed σου – 5 tricks που θα «απογειώσουν» την εικόνα σου

Soft Cookies από την Γαρυφαλιά Καληφώνη: Η πιο easy-to-make συνταγή που «έριξε« το instagram

Μυστικό για λεία επιδερμίδα; Αυτά τα 5 ροφήματα «χτυπούν» την κυτταρίτιδα από μέσα

Τα «γλυκά φρούτα» που έχουν κατακτήσει τα social – Από το εξωτερικό στην Ελλάδα

H  Ανασκόπηση Εβδομάδας: Πρόστιμα, «Douze Points» και Ανίερες Τηλεοπτικές Συμμαχίες

Μαζί ΑΝΤ1+ και Nova; Όλα τα προγράμματα σε ένα τηλεκοντρόλ

Συζητήσεις για νέα πρόσωπα στην Αγία Παρασκευή

Ο υπερτουρισμός καταστρέφει τα νησιά μας

Κρατάει κλειστά τα χαρτιά του για τις εκλογές ο Μητσοτάκης

Monitor paron.gr: Η ψηφιακή πυξίδα της ενημέρωσης σε… πραγματικό χρόνο

