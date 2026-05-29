Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Μουσικά Νέα 29.05.2026

Ariana Grande: Το «Hate That I Made You Love Me» είναι η απόδειξη πως η pop star άλλαξε για πάντα

Η Ariana Grande κυκλοφορεί το «Hate That I Made You Love Me» και αποκαλύπτει τις λεπτομέρειες για το νέο της άλμπουμ «Petal»
Μαρία Χατζηγιάννη

Η παγκόσμια pop star Ariana Grande επέστρεψε δυναμικά στη μουσική σκηνή, κυκλοφορώντας το «Hate That I Made You Love Me», το πρώτο δείγμα από το πολυαναμενόμενο, 8ο στούντιο άλμπουμ της με τίτλο «Petal». Το κομμάτι, το οποίο φέρει την υπογραφή των κορυφαίων παραγωγών Max Martin και ILYA σε συνεργασία με την ίδια την καλλιτέχνιδα, αποτελεί μια δυναμική επιστροφή. Με στίχους που καθηλώνουν, όπως το χαρακτηριστικό «I know that I will find my way from you like flowers from a tomb», η Grande επιβεβαιώνει τη φωνητική της υπεροχή. Το single είναι το πρώτο μη κινηματογραφικό της τραγούδι μετά την επιτυχία του «Twilight Zone» το 2025.

Το άλμπουμ «Petal», που πρόκειται να κυκλοφορήσει στις 31 Ιουλίου μέσω της εταιρείας BabyDoll Music, περιλαμβάνει 12 κομμάτια. Η ίδια η Grande έχει περιγράψει τη νέα της δουλειά ως «little feral» (λίγο άγρια), εξηγώντας πως το άλμπουμ πηγάζει από μια εσωτερική ανάγκη να εκφράσει συναισθήματα που μέχρι τώρα κρατούσε κρυμμένα πίσω από μια ευγενική πρόσοψη. Είναι η στιγμή που η τραγουδίστρια αποφάσισε να αποτινάξει τις αναστολές και να κινηθεί με μια πιο απελευθερωμένη διάθεση.

Ariana Grande: Το απόκοσμο teaser για το νέο της single

Η προετοιμασία για το music video και την περιοδεία

Η αγωνία των θαυμαστών κορυφώνεται για το επίσημο music video, το οποίο κάνει πρεμιέρα την 1η Ιουνίου. Στο ανατριχιαστικό teaser που μοιράστηκε η star, βλέπουμε τον ηθοποιό Justin Long να έρχεται αντιμέτωπος με το βλέμμα της Grande μέσα από τον καθρέφτη ενός αυτοκινήτου, προϊδεάζοντας για μια σκοτεινή και ατμοσφαιρική οπτική εμπειρία. Παράλληλα, η κυκλοφορία του άλμπουμ συμπίπτει με την περιοδεία «Eternal Sunshine Tour», η οποία ξεκινά στις 8 Ιουνίου από το Oakland και κορυφώνεται με δέκα sold-out εμφανίσεις στο Λονδίνο τον Σεπτέμβριο.

Η πορεία προς την κορυφή συνεχίζεται

Η Grande έρχεται από μια περίοδο τεράστιων επιτυχιών, με το προηγούμενο άλμπουμ «Eternal Sunshine» να κυριαρχεί στα charts το 2024 και να επανέρχεται στην κορυφή του Billboard 200 μετά την κυκλοφορία της deluxe έκδοσης «Brighter Days Ahead». Μετά τη βράβευση με Grammy για τη συνεργασία της με την Cynthia Erivo στο «Defying Gravity», η πολυσχιδής καλλιτέχνιδα ετοιμάζεται να κατακτήσει και τη μεγάλη οθόνη το φθινόπωρο, πρωταγωνιστώντας στην ταινία «Focker-in-Law» μαζί με θρύλους του κινηματογράφου όπως ο Robert De Niro και ο Ben Stiller.

Το καλοκαίρι είχε έρθει νωρίτερα με το «Πάμε Ξανά» της Έλλης Κοκκίνου στα MAD VMA 2009

Mad Video Music Awards 2026: Τα viral hip-hop hits διεκδικούν το μεγάλο βραβείο

DRNS: Η εταιρεία πίσω από τo Mad VMA 2026 drone show που μετέτρεψε τον ουρανό σε εμπειρία

29.05.2026
Αυτό είναι το μυστικό της Κατερίνας Καινούργιου για να κοιμίζει την μικρή Ξένια

29.05.2026

Μουσικά Νέα

29.05.2026
Μουσικά Νέα

29.05.2026
Μουσικά Νέα

29.05.2026
Μουσικά Νέα

29.05.2026
Μουσικά Νέα

29.05.2026
Social Trends

29.05.2026
Μουσικά Νέα

29.05.2026
Μουσικά Νέα

29.05.2026
EUROVISION

29.05.2026
