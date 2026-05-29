DRNS: Η εταιρεία πίσω από τo Mad VMA 2026 drone show που μετέτρεψε τον ουρανό σε εμπειρία

Το εντυπωσιακό drone show των MAD Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ φώτισε τον ουρανό της Αθήνας, με τη DRNS να μετατρέπει το Μικρολίμανο σε μια τεράστια εναέρια σκηνή γεμάτη μουσική, τεχνολογία και viral Mad VMA energy

Το πιο φαντασμαγορικό pre-show των φετινών MAD Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ έγινε πραγματικότητα και φώτισε τον αθηναϊκό ουρανό με έναν τρόπο που δύσκολα ξεχνιέται. Την Πέμπτη 21 Μαΐου στις 21:00, το Μικρολίμανο μετατράπηκε σε ένα τεράστιο open-air σκηνικό, όπου μουσική, τεχνολογία και urban spectacle ενώθηκαν σε ένα μοναδικό Mad VMA Drone Show που έκανε όλη την Αθήνα να κοιτάξει ψηλά.

Εκατοντάδες drones απογειώθηκαν πάνω από το λιμάνι δημιουργώντας εντυπωσιακούς φωτεινούς σχηματισμούς, iconic visuals και εικόνες γεμάτες Mad VMA energy, μετατρέποντας τον ουρανό σε μια τεράστια σκηνή. Από την παραλιακή μέχρι το κέντρο της πόλης, το show έγινε instantly viral, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά πως τα Mad VMA συνεχίζουν να δημιουργούν εμπειρίες που ξεπερνούν τα όρια ενός μουσικού event. Γιατί πραγματικά… «Like VMA Nowhere».

Η εταιρία πίσω από το φαντασμαγορικό drone show

Πίσω από το εντυπωσιακό aerial production βρίσκεται η DRNS, μία από τις κορυφαίες εταιρείες drone light shows στην Ευρώπη, που ειδικεύεται σε μεγάλης κλίμακας immersive productions. Με στόλο που φτάνει τα 2.000 drones και advanced laser & pyro capabilities, η εταιρεία έχει ήδη πραγματοποιήσει περισσότερα από 150 drone shows στην Ελλάδα και το εξωτερικό, υπογράφοντας productions για μουσικά events, live concerts, αθλητικές διοργανώσεις, brand activations και μεγάλες πολιτιστικές παραγωγές.

Αυτό που κάνει τη DRNS να ξεχωρίζει είναι ο τρόπος με τον οποίο προσεγγίζει κάθε show: όχι απλώς ως ένα τεχνολογικό θέαμα, αλλά ως ένα σύγχρονο communication εργαλείο που συνδυάζει visual storytelling, audience engagement και viral digital εμπειρία. Τα drone light shows αποτελούν πλέον ένα από τα μεγαλύτερα global entertainment trends, καθώς δημιουργούν εικόνες που το κοινό θέλει αυθόρμητα να καταγράψει, να μοιραστεί και να μετατρέψει σε social content, δίνοντας στο ίδιο το event ζωή πολύ πέρα από τη στιγμή της πραγματοποίησής του.

Το Mad VMA Drone Show στο Μικρολίμανο αποτέλεσε το απόλυτο παράδειγμα αυτής της νέας εποχής στο live entertainment. Ένα διαφορετικό pre-show event που έδωσε τον παλμό για όσα έρχονται στα φετινά MAD Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ, συνδυάζοντας μουσική, φώτα, θάλασσα και τεχνολογία σε μια βραδιά που κατάφερε να μετατρέψει την πόλη σε μέρος του ίδιου του show.

Η DRNS έχει ήδη πραγματοποιήσει περισσότερα από 150 drone shows, έχοντας αναλάβει productions για μουσικά events, live concerts, αθλητικές διοργανώσεις, stadium experiences, brand activations, conferences, company celebrations και πολιτιστικά events με ιστορικό και συμβολικό χαρακτήρα. Κάθε project σχεδιάζεται με βάση το storytelling, το creative direction και τον στόχο του brand ή του event, ώστε το τελικό αποτέλεσμα να αφήνει πραγματικό αποτύπωμα στο κοινό.

