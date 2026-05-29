Nicolas Cage: Επίσημο «διαζύγιο» από το πραγματικό του επίθετο

Μετά από δεκαετίες επιτυχημένης πορείας στο Hollywood, ο Nicolas Cage προχώρησε σε μια κίνηση ουσίας: νομιμοποίησε το καλλιτεχνικό του όνομα, αντικαθιστώντας οριστικά το Coppola από τα επίσημα έγγραφά του. Στα 62 του, ο σταρ επιδιώκει να ορίσει την ταυτότητά του με τους δικούς του όρους, αποτινάσσοντας το βάρος μιας βαριάς οικογενειακής κληρονομιάς.

Σε πρόσφατη συνέντευξή του στο Variety, ο ηθοποιός εξήγησε πως η αλλαγή αυτή δεν είναι απλώς τυπική, αλλά συμβολίζει την ανάγκη του να αποτελέσει τον πατριάρχη της δικής του οικογένειας. Θέλοντας να απεγκλωβιστεί από τον ρόλο του «κλόουν ξάδερφου» μέσα σε μια τόσο διάσημη δυναστεία, επέλεξε να καθιερώσει το Cage ως την απόλυτη και μοναδική του ταυτότητα, τόσο στην προσωπική του ζωή όσο και μπροστά από την κάμερα.

Η έμπνευση πίσω από το όνομα

Η επιλογή του επιθέτου δεν ήταν τυχαία. Όπως έχει αποκαλύψει, το Cage προέκυψε από έναν συνδυασμό δύο ετερόκλητων κόσμων, του χαρακτήρα των Marvel Comics, Luke Cage, και του avant-garde συνθέτη John Cage. Στόχος του ήταν ένα όνομα μικρό και περιεκτικό, που θα απέπνεε την ίδια αμεσότητα με εκείνο του James Dean. Παράλληλα, επέλεξε να κρατήσει το Nicolas, το όνομα που του έδωσε ο πατέρας του, August Coppola, παρά τη γαλλική ορθογραφία του που συχνά προκαλούσε συγχύσεις.

Από το βάρος της κληρονομιάς στην απόλυτη ελευθερία

Η ρήξη με το οικογενειακό του όνομα ξεκίνησε ήδη από τη δεκαετία του ’80. Κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων του «Fast Times at Ridgemont High», ο ηθοποιός ένιωθε διαρκώς την πίεση του ονόματος Coppola. Οι συνεργάτες του τον συνέδεαν διαρκώς με το έργο του θείου του, Francis Ford Coppola, αναπαράγοντας ατάκες από το Apocalypse Now, γεγονός που δυσχέραινε την επαγγελματική του αυτονόμηση.

Για τον ηθοποιό, το Nicolas Cage είναι πλέον κάτι παραπάνω από ένα όνομα καριέρας, είναι η κατάληξη μιας μακράς διαδρομής όπου το ταλέντο του υπερίσχυσε της βαρύτητας του οικογενειακού του δέντρου. Σήμερα, δηλώνει έτοιμος να αποδεχτεί και το Nick και το Nicolas, καθώς πλέον και τα δύο αντιπροσωπεύουν έναν άνθρωπο που κατάφερε να χτίσει τον μύθο του από το μηδέν.

