Τα 4 πιο απρόβλεπτα ζώδια: Λίστα με τους πρωταγωνιστές του «χάους»

Η αστρολογία έχει μια ιδιαίτερη γοητεία όταν μιλάμε για χάος, εκείνο το γλυκό, απρόβλεπτο, παρορμητικό χάος που κάνει κάποιους ανθρώπους να μοιάζουν με ταινία δράσης σε καθημερινή βάση. Υπάρχουν ζώδια που έχουν στο DNA τους το «ανακάτεμα» της ενέργειας, τις εκρήξεις συναισθημάτων και τις αποφάσεις της στιγμής. Οι κινήσεις τους μπορεί να σε μπερδέψουν, να σε εξοργίσουν ή να σε κάνουν να γελάσεις, αλλά ένα είναι σίγουρο: δεν θα βαρεθείς ποτέ μαζί τους.

Μερικές φορές το χάος τους μπορεί να γίνει πρόκληση και άλλες φορές μια υπέροχη περιπέτεια που σε παρασύρει. Κάθε ζώδιο αυτής της τετράδας έχει τον δικό του μοναδικό τρόπο να δημιουργεί θόρυβο: άλλο συναισθηματικό, άλλο πνευματικό, άλλο απλώς… κακό timing. Παρ’ όλα αυτά, συχνά πίσω από την «αναμπουμπούλα» τους κρύβεται πάθος, αυθεντικότητα και μια ζωντάνια που δεν μπορείς να αγνοήσεις

Τα 4 ζώδια που… δεν κουβαλούν απλά χάος, το ενσαρκώνουν

1. Κριός

Ο Κριός είναι το ζώδιο που λέει πρώτα «πάμε!» και μετά σκέφτεται πού πάμε. Η ενέργειά του είναι εκρηκτική, ενθουσιώδης και πλήρως ανεξέλεγκτη όταν αποφασίσει κάτι. Μπορεί να αλλάξει σχέδια μέσα σε ένα λεπτό, να μπλεχτεί σε περιπέτειες επειδή βαριέται ή να κάνει μια τεράστια κίνηση χωρίς καμία προειδοποίηση. Το χάος του Κριού είναι ζωντανό και φωτεινό, δεν είναι τοξικό, απλά… κουράζεσαι να τον προλάβεις. Αν υπάρχει μια φράση που τον περιγράφει τέλεια, είναι: «σκέψου λιγότερο, ζήσε περισσότερο».

2. Δίδυμοι

Οι Δίδυμοι είναι το πιο γλυκό είδος χάους: αυτό που προέρχεται από έναν εγκέφαλο που λειτουργεί σε 47 tabs ταυτόχρονα. Μιλάνε, σκέφτονται, αλλάζουν ιδέες, πετάνε από θέμα σε θέμα και γενικά σου δίνουν την αίσθηση ότι είσαι σε roller coaster. Το χάος τους είναι πνευματικό, γρήγορο και γεμάτο πληροφορίες. Ένα λεπτό θέλουν κάτι, το επόμενο ενθουσιάζονται με κάτι άλλο. Αν δεν μπορείς να ακολουθήσεις τον ρυθμό τους, σε χάνουν. Αν μπορείς, όμως, είναι σαν να ζεις μέσα σε ένα συνεχές brainstorming.

3. Λέων

Ο Λέων δεν προσπαθεί να δημιουργήσει χάος, απλώς του συμβαίνει, γιατί όλα γύρω του γίνονται πιο έντονα, πιο δυνατά, πιο… μεγαλοπρεπή. Το δράμα, οι υπερβολές, τα συναισθήματα στο κόκκινο και η ανάγκη να ζήσει κάθε στιγμή σαν να είναι σκηνή από ταινία, τον κάνουν ένα από τα πιο χαοτικά ζώδια. Δεν θα τον δεις ποτέ να αντιδρά «λίγο». Στον Λέοντα όλα είναι πολύ. Αλλά πολλές φορές το χάος του είναι δημιουργικό, δίνει χρώμα, πάθος και ζωντάνια όπου κι αν βρίσκεται.

4. Τοξότης

Όταν ο Τοξότης νιώσει πίεση, εξαφανίζεται. Όταν βρει κάτι συναρπαστικό, το ακολουθεί αμέσως. Η ελευθερία του είναι η κινητήριος δύναμή του και αυτό τον κάνει απρόβλεπτο, περιπετειώδη και συχνά… χαοτικό. Δεν θα σου πει ποτέ τι σκοπεύει να κάνει, γιατί συνήθως ούτε ο ίδιος το ξέρει μέχρι τη στιγμή που θα του έρθει η έμπνευση. Το χάος του είναι ταξιδιάρικο, φιλοσοφικό και γεμάτο ανατροπές που μπορούν να σου αλλάξουν τη ζωή.

Αν έχεις στη ζωή σου έναν Κριό, Δίδυμο, Λέοντα ή Τοξότη, μάλλον έχεις ήδη καταλάβει ότι δεν υπάρχει μέρα ίδια με την προηγούμενη. Και αν ανήκεις εσύ σε αυτά τα ζώδια, τότε ξέρεις πολύ καλά ότι το χάος σου δεν είναι ελάττωμα, είναι χαρακτηριστικό που σε κάνει αξέχαστο. Σε ένα κόσμο που πολλές φορές είναι προβλέψιμος, εκείνοι φέρνουν την απαραίτητη ανατροπή. Ίσως τελικά λίγο χάος είναι αυτό που όλοι χρειαζόμαστε.

