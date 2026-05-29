Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Life 29.05.2026

Μοσχοβολά σαν το ψωμί της γιαγιάς – Αυτό το ψωμί βρώμης θα γίνει η νέα αγαπημένη σου συνήθεια

Η πιο αφράτη εκδοχή ψωμιού βρώμης που γεμίζει το σπίτι μυρωδιές φούρνου και κάνει κάθε φέτα να εξαφανίζεται πριν προλάβει να κρυώσει
Πόπη Βασιλείου

Αν υπάρχει μία μυρωδιά που κάνει αμέσως το σπίτι να μοιάζει πιο ζεστό και φιλόξενο, αυτή είναι σίγουρα το φρεσκοψημένο ψωμί. Και όταν το ψωμί αυτό είναι βρώμης, με αφράτη υφή, χρυσαφένια κόρα και γεμάτη γεύση, τότε δύσκολα περιορίζεσαι σε μία μόνο φέτα.

Πηγή: Unsplash

Το ψωμί βρώμης έχει γίνει τα τελευταία χρόνια μία από τις πιο αγαπημένες επιλογές για όσους θέλουν κάτι πιο χορταστικό και γευστικό στην καθημερινότητά τους, χωρίς να χάνουν τη νοστιμιά του σπιτικού ψωμιού. Η συγκεκριμένη συνταγή είναι εύκολη, αρωματική και ιδανική είτε για πρωινό είτε για sandwich και συνοδευτικά μέσα στη μέρα.

Για τη συνταγή θα χρειαστείς:

  • 500 γρ. αλεύρι για ψωμί
  • 150 γρ. νιφάδες βρώμης
  • 1 φακελάκι ξηρή μαγιά
  • 1 κουταλάκι αλάτι
  • 1 κουταλιά μέλι
  • 2 κουταλιές ελαιόλαδο
  • 350 ml χλιαρό νερό
Πηγή: Unsplash

Εκτέλεση βήμα-βήμα

  1. Σε ένα μεγάλο μπολ ρίχνεις το αλεύρι, τη βρώμη και το αλάτι, ενώ σε ξεχωριστό σημείο διαλύεις τη μαγιά στο χλιαρό νερό μαζί με το μέλι. Αφήνεις το μείγμα για λίγα λεπτά μέχρι να ενεργοποιηθεί και στη συνέχεια το προσθέτεις στα στερεά υλικά μαζί με το ελαιόλαδο.
  2. Ξεκινάς να ζυμώνεις μέχρι να δημιουργηθεί μια μαλακή και ελαστική ζύμη. Αν κολλάει ελαφρώς, μπορείς να προσθέσεις λίγο ακόμη αλεύρι, χωρίς όμως να γίνει σφιχτή. Σκεπάζεις το μπολ με πετσέτα και αφήνεις τη ζύμη σε ζεστό σημείο για περίπου μία ώρα, μέχρι να διπλασιαστεί σε όγκο.
  3. Όταν φουσκώσει, μεταφέρεις τη ζύμη σε φόρμα ψωμιού ή τη διαμορφώνεις σε καρβέλι πάνω σε ταψί με λαδόκολλα. Πασπαλίζεις από πάνω λίγη επιπλέον βρώμη για πιο rustic εμφάνιση και αφήνεις ξανά το ψωμί για περίπου 20 λεπτά να ξεκουραστεί.
  4. Ψήνεις σε προθερμασμένο φούρνο στους 180 βαθμούς για περίπου 35-40 λεπτά, μέχρι να αποκτήσει χρυσαφένιο χρώμα και τραγανή κόρα. Μόλις το βγάλεις από τον φούρνο, άφησέ το να σταθεί λίγα λεπτά πριν το κόψεις, αν και η μυρωδιά θα κάνει την αναμονή πραγματικά δύσκολη.
Πηγή: Unsplash

Το ψωμί βρώμης ταιριάζει υπέροχα με γλυκές αλλά και αλμυρές γεύσεις και μπορεί εύκολα να γίνει η νέα αγαπημένη συνήθεια στην κουζίνα σου. Από ένα απλό πρωινό με μέλι μέχρι ένα χορταστικό toast ή ένα συνοδευτικό στο μεσημεριανό τραπέζι, είναι από εκείνες τις συνταγές που συνδυάζουν απλότητα, γεύση και αίσθηση σπιτικής φροντίδας σε κάθε φέτα.

Βρώμη συνταγή ψωμί
