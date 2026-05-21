Life 21.05.2026

Scoop cookies: Πώς να φτιάξεις τα viral μπισκότα που έχουν κατακτήσει τα social media

Τα viral «Scoop Cookies» που βλέπεις παντού στα social media, τώρα μπορείς να τα φτιάξεις σπίτι σου με λίγα υλικά
Πόπη Βασιλείου

Τα «Scoop Cookies» δεν είναι απλώς ακόμη ένα trend που εμφανίστηκε ξαφνικά στα social media και εξαφανίστηκε μετά από λίγες εβδομάδες. Είναι εκείνο το γλυκό που καταφέρνει να σε κάνει να σταματήσεις το scroll στο TikTok και να σκέφτεσαι ότι πρέπει οπωσδήποτε να το δοκιμάσεις. Με λαχταριστή σοκολάτα, αφράτο εσωτερικό, τραγανή εξωτερική υφή και πλούσια γέμιση πραλίνας, τα viral cookies που λατρεύει η Gen Z έχουν γίνει η νέα απόλυτη εμμονή των dessert lovers.

Ο λόγος που τα «Scoop Cookies» ξεχωρίζουν δεν είναι μόνο η γεύση τους. Είναι η ολόκληρη εμπειρία. Από τη στιγμή που σπας το μπισκότο και λιώνει η σοκολάτα στο κέντρο, μέχρι το εντυπωσιακό τους μέγεθος και τη «γεμάτη» υφή τους, αυτά τα cookies θυμίζουν γλυκό που αγοράζεις από trendy bakery της Νέας Υόρκης ή του Λονδίνου. Και κάπως έτσι, δεν άργησαν να γίνουν viral σε Instagram και TikTok.

Αν αγαπάς τα σοκολατένια γλυκά και θέλεις να δοκιμάσεις κάτι που συνδυάζει cookie, brownie και πραλίνα φουντουκιού σε μία μόνο μπουκιά, τότε η συνταγή του Άκη Πετρετζίκη είναι ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι.

Υλικά

  • 150 γρ. καστανή ζάχαρη
  • 75 γρ. κρυσταλλική ζάχαρη
  • 150 γρ. βούτυρο σε θερμοκρασία δωματίου
  • 2 μεσαία αυγά
  • 1 βανιλίνη
  • 280 γρ. αλεύρι γ.ό.χ.
  • ½ κ.γ. μαγειρική σόδα
  • 1 πρέζα αλάτι
  • 150 γρ. κουβερτούρα 55%
  • 150 γρ. πραλίνα φουντουκιού
  • Λίγο ηλιέλαιο για τα χέρια

Εκτέλεση

  1. Ψιλοκόβεις την κουβερτούρα και τη βάζεις στην άκρη.
  2. Ρίχνεις στο μίξερ τις δύο ζάχαρες και το βούτυρο και χτυπάς καλά μέχρι να αφρατέψει το μείγμα.
  3. Προσθέτεις τα αυγά, τη βανιλίνη, την κουβερτούρα, το αλεύρι, τη μαγειρική σόδα και το αλάτι και συνεχίζεις το χτύπημα μέχρι να ομογενοποιηθούν.
  4. Στρώνεις λαδόκολλα σε φόρμα 26 εκατοστών.
  5. Χωρίζεις το μείγμα σε 7 ίσα κομμάτια και τα πλάθεις σε στρογγυλά cookies.
  6. Τοποθετείς τα cookies μέσα στη φόρμα και δημιουργείς στο κέντρο τους μία μικρή «φωλιά».
  7. Γεμίζεις το κέντρο με πραλίνα φουντουκιού.
  8. Βάζεις τη φόρμα στο ψυγείο για 1-2 ώρες ώστε να σφίξει το μείγμα.
  9. Ψήνεις στους 200 βαθμούς στον αέρα για περίπου 20 λεπτά μέχρι να πάρουν χρυσαφένιο χρώμα.
  10. Τα αφήνεις να κρυώσουν ελαφρώς και τα σερβίρεις όσο η σοκολάτα παραμένει ζεστή και απολαυστική.
Το πιο ωραίο με τα «Scoop Cookies» είναι ότι δεν χρειάζεσαι ιδιαίτερες γνώσεις ζαχαροπλαστικής για να τα πετύχεις. Με απλά υλικά και λίγη υπομονή μέχρι να παγώσει η ζύμη, μπορείς να φτιάξεις ένα γλυκό που μοιάζει βγαλμένο από βιτρίνα pastry shop.

Και κάπου εκεί καταλαβαίνεις γιατί αυτά τα cookies έχουν γίνει τόσο viral. Γιατί δεν είναι απλώς ένα μπισκότο. Είναι εκείνη η γλυκιά υπερβολή που θέλεις να μοιραστείς, να φωτογραφίσεις και – κυρίως – να ξαναφτιάξεις μόλις τελειώσει το τελευταίο κομμάτι.

