21.05.2026

ZAMNA x PRIMER: Ανακοινώθηκαν τα πρώτα ονόματα!

Axwell, MRAK, Armand Van Helden και 4 ακόμη διεθνείς artists στην πρώτη φάση ανακοινώσεων του ZAMNA x PRIMER.
Το countdown για το μεγαλύτερο φεστιβάλ ηλεκτρονικής μουσικής της Ελλάδας συνεχίζεται και το ZAMNA x PRIMER αποκαλύπτει το πρώτο κύμα καλλιτεχνών που θα μετατρέψουν το ΟΑΚΑ σε παγκόσμιο dance προορισμό στις 4 και 5 Σεπτεμβρίου 2026.

Μετά την ανακοίνωση της ιστορικής σύμπραξης ανάμεσα στο παγκόσμιο φαινόμενο Zamna και το Primer Music Festival, έρχεται το πρώτο line-up release να επιβεβαιώσει ότι αυτό το one-off διήμερο θα κινηθεί σε επίπεδα που η ελληνική σκηνή δεν έχει ξαναζήσει.

Από legends της house μουσικής μέχρι κορυφαία ονόματα της melodic techno και της νέας generation electronic σκηνής, το πρώτο chapter του line-up δίνει μόνο μια πρώτη γεύση από αυτό που έρχεται — και είναι τεράστιο. Γιατί αυτό είναι μόνο η αρχή: περισσότεροι από 15 καλλιτέχνες θα ανακοινωθύν το επόμενο διάστημα, διαμορφώνοντας ένα από τα πιο πολυσυλλεκτικά και εντυπωσιακά line-ups που έχουν εμφανιστεί ποτέ στην Αθήνα.

FIRST LINE UP RELEASE A-Z
More TBA soon
Adam Ten

Ένα από τα πιο ανερχόμενα και επιδραστικά ονόματα της σύγχρονης electronic σκηνής. Με χαρακτηριστικά tracks όπως τα “Spring Girl”, “I Don’t Care”, “The Queen” και το viral remix του “Walking On A Dream”, έχει δημιουργήσει έναν ξεχωριστό ήχο που συνδυάζει house, tribal και psychedelic grooves, κατακτώντας dancefloors και festival stages σε όλο τον κόσμο.

Armand Van Helden

Ένας πραγματικός θρύλος της dance μουσικής και από τους πιο επιδραστικούς παραγωγούς όλων των εποχών. Με all-time classics όπως τα “You Don’t Know Me”, “My My My” και “Bonkers”, ο Armand Van Helden έχει διαμορφώσει τον ήχο της house σκηνής για πάνω από τρεις δεκαετίες, συνεχίζοντας να γεμίζει clubs και festival stages σε όλο τον κόσμο.

Axwell

Ιδρυτικό μέλος των Swedish House Mafia και ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα στην ιστορία της ηλεκτρονικής μουσικής. Μέσα από παγκόσμια anthems όπως τα “Don’t You Worry Child”, “One (Your Name)” και “More Than You Know”, ο Axwell έχει συνδέσει το όνομά του με τις πιο μεγάλες στιγμές της progressive house και των σύγχρονων festivals, δημιουργώντας έναν ήχο που συνεχίζει να ενώνει γενιές clubbers και ravers σε όλο τον κόσμο.

Bedouin

Ένα πολύ ξεχωριστό dj duo της παγκόσμιας electronic σκηνής, `που συνηθίζει να συνδυάζει deep house, organic instrumentation και melodic techno σε ένα απόλυτα ατμοσφαιρικό μουσικό ταξίδι. Με αγαπημένα tracks όπως τα “Whistleman”, “Straight To The Heart” και “Set The Controls For The Heart Of The Sun”, αλλά και με τα immersive, storytelling-driven DJ sets τους, έχουν μαγέψει κοινό σε κορυφαία clubs, διεθνή festivals, ανάμεσα τους και το Burning Man στο οποίο εμφανίζονται για πάνω από μία δεκαετία.

Omiki

Συνδυάζοντας τη δύναμη της psytrance με την κομψότητα της melodic techno, ο Omiki έχει εξελιχθεί σε ένα από τα πιο επιτυχημένα και πολυσυζητημένα ονόματα της παγκόσμιας electronic σκηνής. Με tracks και collaborations όπως τα “Dona” με τον Argy, “Balkan” και “Safari”, δημιουργεί έναν cinematic ήχο που ενώνει tribal ρυθμούς, έντονο συναίσθημα και απόλυτη dancefloor ενέργεια. Οι εμφανίσεις του στα Tomorrowland, Ultra Miami και EDC επιβεβαιώνουν το status του ως ενός από τα πιο exciting acts της νέας γενιάς.

MRAK

Ο mastermind πίσω από το Tale Of Us και ένας από τους βασικούς πρωταγωνιστές της melodic techno παγκοσμίως. Μέσα από το solo project του, ο MRAK παρουσιάζει μια βαθιά συναισθηματική και κινηματογραφική προσέγγιση στον ήχο, με tracks όπως τα “Equilibrium” και “Nobody”, μετατρέποντας κάθε εμφάνισή του σε μια immersive audiovisual εμπειρία.

Stephan Boznik (live)

Με σκοτεινή αισθητική, δυναμικά grooves και ξεχωριστή underground ταυτότητα, ο Stephan Boznik αποτελεί ένα από τα πιο ανερχόμενα acts της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής σκηνής. Μέσα από releases που κινούνται ανάμεσα στη melodic techno και το peak-time club sound, έχει καταφέρει να ξεχωρίσει για τα έντονα, ατμοσφαιρικά sets και την καθηλωτική ενέργεια που δημιουργεί σε κάθε stage.

Το ZAMNA x PRIMER θα απλωθεί σε 4 διαφορετικά stages (2 κάθε μέρα), ενώ η signature παραγωγή του Primer θα συναντήσει τη καθηλωτική εμπειρία του Tulum, δημιουργώντας ένα audiovisual περιβάλλον παγκόσμιου επιπέδου.

Και αυτό είναι μόνο το πρώτο release.

Πολλά ακόμη παγκόσμια ονόματα, special guests και artists από κάθε πλευρά της ηλεκτρονικής μουσικής σκηνής θα προστεθούν σύντομα στο line-up. Stay tuned!

Η αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει και τα Full Day Passes (2 ημέρες, όλα τα stages) είναι ακόμη διαθέσιμα. Πατήστε εδώ.

ZAMNA x PRIMER

4-5 Σεπτεμβρίου, ΟΑΚΑ

