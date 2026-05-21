Beauty 21.05.2026

3 τρόποι να ανανεώσεις το αντηλιακό σου πάνω από το μακιγιάζ χωρίς να το χαλάσεις

Η σύγχρονη κοσμετολογία δίνει τη λύση με τρεις έξυπνες μεθόδους για να μένεις προστατευμένη από τον ήλιο, ακόμα και με μακιγιάζ
Μαρία Χατζηγιάννη

Ας είμαστε ειλικρινείς. Όλες γνωρίζουμε τον «χρυσό κανόνα» του skincare, αφού οι δερματολόγοι και τα beauty icons στα social media δεν σταματούν να μας το θυμίζουν: το αντηλιακό δεν είναι ένα προϊόν που το φοράμε απλά μια φορά το πρωί πριν βγούμε από το σπίτι και μετά το ξεχνάμε. Για να παραμείνει ενεργή η ασπίδα προστασίας ενάντια στη φωτογήρανση, τις πανάδες και τις ρυτίδες, πρέπει να το ανανεώνουμε ευλαβικά κάθε 2 ώρες, ειδικά τώρα που ο καλοκαιρινός ήλιος γίνεται πιο έντονος, οι δείκτες UV χτυπάνε κόκκινο και οι θερμοκρασίες ανεβαίνουν επικίνδυνα. Τι γίνεται όμως όταν έχεις αφιερώσει χρόνο και έχεις δημιουργήσει το τέλειο, προσεγμένο μακιγιάζ σου για το γραφείο, τη βόλτα ή έναν καφέ στην πόλη; Η ιδέα και μόνο να πάρεις μια κλασική, παχύρευστη αντηλιακή κρέμα και να την απλώσεις με τα δάχτυλα πάνω από το blush, το bronzer και το highlighter σου, προκαλεί κυριολεκτικά τρόμο, αφού το μόνο που θα καταφέρεις είναι να «λασπώσεις» τη βάση σου και να καταστρέψεις όλο το look.

Ευτυχώς, η βιομηχανία της ομορφιάς έχει εξελιχθεί θεαματικά και έχει δώσει οριστική λύση σε αυτό το αιώνιο beauty πρόβλημα. Η σύγχρονη κοσμετολογία, σε απόλυτη συνεργασία με τα viral trends του TikTok και του Instagram, έχει δημιουργήσει έξυπνα, advanced προϊόντα και πρωτοποριακές τεχνικές που κάνουν το re-application παιχνιδάκι. Πλέον, μπορείς να θωρακίζεις την επιδερμίδα σου από τη βλαβερή ακτινοβολία μέσα στην ημέρα, κρατώντας το μακιγιάζ σου εντελώς σταθερό, φρέσκο και ανέπαφο, σαν να βάφτηκες μόλις, επιλέγοντας μία από τις τρεις παρακάτω σωτήριες μεθόδους.

1. Αντηλιακό σε spray

Τα αντηλιακά sprays προσώπου (face mists) είναι ο απόλυτος σύμμαχος για την τσάντα σου. Πρόκειται για εξαιρετικά λεπτόρρευστες συνθέσεις που δημιουργούν ένα αόρατο πέπλο προστασίας χωρίς να αφήνουν ίχνος λιπαρότητας ή λευκά κατάλοιπα.

Το σωστό application: Ανακινείς καλά το μπουκάλι, κλείνεις μάτια και χείλη, και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το πρόσωπο από μια απόσταση περίπου 15-20 εκατοστών. Το μυστικό είναι να μην το παρακάνεις με την ποσότητα σε ένα μόνο σημείο. Αφήνεις το mist να στεγνώσει φυσικά για λίγα δευτερόλεπτα. Το αποτέλεσμα; Προστασία High SPF και μια άμεση αίσθηση δροσιάς και αναζωογόνησης στο pick-me-up της ημέρας.

2. Αντηλιακή πούδρα με πινέλο

Αν η επιδερμίδα σου τείνει να βγάζει λιπαρότητα και γυαλάδα κατά τη διάρκεια της ημέρας (ειδικά στη ζώνη Τ), τότε οι αντηλιακές πούδρες σε μορφή σκόνης (powder SPFs) είναι ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Κυκλοφορούν συνήθως σε travel-friendly συσκευασίες που έχουν ενσωματωμένο πινέλο και προσφέρουν 100% mineral (φυσικά) φίλτρα προστασίας.

Το σωστό application: Περνάς το πινέλο με κυκλικές κινήσεις πάνω από το μακιγιάζ σου, επιμένοντας στο μέτωπο, τη μύτη και τα μάγουλα. Όχι μόνο ανανεώνεις το SPF σου, αλλά ταυτόχρονα «σετάρεις» ξανά το μακιγιάζ, απορροφώντας τη λιπαρότητα και τον ιδρώτα, χαρίζοντας ένα βελούδινο, ματ φινίρισμα.

3. Η τεχνική με το beauty blender και SPF fluid

Αν προτιμάς τις υγρές συνθέσεις και νιώθεις ότι το δέρμα σου χρειάζεται μια δόση ενυδάτωσης μέσα στην ημέρα, μπορείς να χρησιμοποιήσεις το κλασικό σου αντηλιακό (κατά προτίμηση ένα non-comedogenic, λεπτόρρευστο fluid) με τη βοήθεια ενός σφουγγαρακιού μακιγιάζ.

Το σωστό application: Παίρνεις ένα beauty blender (ή cushion puff) και τοποθετείς μια γενναιόδωρη ποσότητα υγρού αντηλιακού στο πίσω μέρος του χεριού σου. Ταμπονάρεις το σφουγγαράκι στο προϊόν και στη συνέχεια το απλώνεις στο πρόσωπο με αποκλειστικά ταμποναριστές και απαλές κινήσεις, ποτέ συρτές. Με αυτόν τον τρόπο, το αντηλιακό «κάθεται» ομοιόμορφα πάνω από το foundation χωρίς να μετακινεί τα προϊόντα που βρίσκονται από κάτω.

