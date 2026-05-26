Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Life 26.05.2026

Πώς θα επηρεάσει η «Μπλε Σελήνη» του Μαΐου τα ζώδια;

Η «μπλε σελήνη» της 31ης Μαΐου έρχεται με ισχυρή ενέργεια και επηρεάζει άμεσα όλα τα στοιχεία του ζωδιακού
Ειρήνη Στόφυλα

Η επόμενη «μπλε σελήνη» πλησιάζει και αναμένεται να κάνει έντονη την παρουσία της στις 31 Μαΐου, ουσιαστικά λίγο μετά τα μεσάνυχτα προς 1η Ιουνίου, επηρεάζοντας άμεσα τα ζώδια. Παρότι το όνομά της παραπέμπει σε ένα… μπλε χρώμα, στην πραγματικότητα δεν αλλάζει το χρώμα του φεγγαριού, αλλά τον τρόπο που μετράμε τον χρόνο και τους σεληνιακούς κύκλους.

Πρόκειται για μια μηνιαία «μπλε σελήνη», δηλαδή τη δεύτερη πανσέληνο μέσα στον ίδιο ημερολογιακό μήνα, μια σπάνια αστρονομική συγκυρία που πάντα συνοδεύεται από έντονη ενέργεια. Επιπλέον, αυτή η συγκεκριμένη πανσέληνος θα είναι μια από τις μικρότερες του έτους, η λεγόμενη μικροσελήνη, αφού η σελήνη θα βρίσκεται στην πιο μακρινή απόστασή της από τη Γη.

Για πολλούς, η «μπλε σελήνη» θεωρείται μια περίοδος κορύφωσης, ξεκαθαρίσματος και έντονης ανάγκης για ανανέωση. Και ενώ η επόμενη εποχική «μπλε σελήνη» αναμένεται το 2032, η φετινή επηρεάζει ήδη τα ζώδια.

Πώς επηρεάζει τα ζώδια του νερού: Καρκίνος, Σκορπιός, Ιχθύες

Η «μπλε σελήνη» λειτουργεί σαν «μεγεθυντικός φακός» για τα συναισθήματα των ζωδίων του νερού. Καρκίνοι, Σκορπιοί και Ιχθύες θα βιώσουν ένα κύμα ευαισθησίας, αλλά και έντονης διορατικότητας. Παλιά συναισθήματα επιστρέφουν για να λυθούν, ενώ η διαίσθηση θα είναι στο ζενίθ. Είναι μια ιδανική περίοδος για καλλιτεχνικές εκφράσεις, βαθιές συζητήσεις και ξεκαθαρίσματα σχέσεων.

Πώς επηρεάζει τα ζώδια της γης: Ταύρος, Παρθένος, Αιγόκερως

Τα ζώδια της γης συνήθως κρατούν τα πάντα υπό έλεγχο, αλλά αυτή η «μπλε σελήνη» τα ωθεί να χαλαρώσουν λίγο το πρόγραμμα και να ασχοληθούν με αυτά που πραγματικά τους τροφοδοτούν. Ταύροι, Παρθένοι και Αιγόκεροι θα αισθανθούν την ανάγκη να επανεκτιμήσουν στόχους, χρήματα και πρακτικά θέματα. Θέματα καριέρας μπορεί να φτάσουν σε μια κορύφωση, ενώ νέες ιδέες για δημιουργικότητα και σταθερότητα θα αρχίσουν να εμφανίζονται.

Πώς επηρεάζει τα ζώδια του αέρα:  Δίδυμος, Ζυγός, Υδροχόος

Η «μπλε σελήνη»  δίνει πνευματική ώθηση στα ζώδια του αέρα. Οι Δίδυμοι γίνονται ακόμα πιο επικοινωνιακοί, οι Ζυγοί αναζητούν ισορροπία στις σχέσεις τους, και οι Υδροχόοι εμπνέονται να ξεκινήσουν κάτι νέο. Είναι μια περίοδος με πολλές πληροφορίες, συζητήσεις, ευκαιρίες για γνωριμίες και ξεκαθαρίσματα. Οι αποφάσεις όμως πρέπει να παίρνονται με ψυχραιμία, γιατί ο ενθουσιασμός μπορεί να θολώσει την κρίση.

Πώς επηρεάζει τα ζώδια της φωτιάς: Κριός, Λέων, Τοξότης

Για τα ζώδια της φωτιάς, η «μπλε σελήνη» φέρνει δράση, ένταση και ανάγκη για προσωπική εξέλιξη. Κριοί, Λέοντες και Τοξότες παίρνουν αποφάσεις που καθυστερούσαν εδώ και καιρό. Παθιασμένες κινήσεις, ξαφνικές εμπνεύσεις και δυναμικές αλλαγές χαρακτηρίζουν την περίοδο. Προσοχή όμως στην παρορμητικότητα, η ενέργεια της πανσέληνου μπορεί να κάνει τα πάντα «μεγαλύτερα» απ’ ό,τι είναι.

