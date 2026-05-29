Mad Video Music Awards 2026: Τα viral hip-hop hits διεκδικούν το μεγάλο βραβείο

Η αντίστροφη μέτρηση για την πιο «εκρηκτική» μουσική βραδιά του καλοκαιριού έχει αρχίσει, με τα Mad Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ να υπόσχονται μια αξέχαστη εμπειρία στο Κλειστό του Tae Kwon Do στις 17 Ιουνίου. Με τη ΔΕΗ να δίνει τον παλμό ως Μεγάλος Χορηγός για 6η συνεχόμενη χρονιά, ο θεσμός επιστρέφει για να τιμήσει τα beats και τα rhymes που καθόρισαν την urban κουλτούρα της χρονιάς. Στο επίκεντρο βρίσκεται η κατηγορία «Τραγούδι της Χρονιάς – Hip Hop», εκεί όπου ο ρυθμός συναντά τον κοινωνικό σχολιασμό και τα κομμάτια που έγιναν viral στα social media και τα street charts.

Στη συγκεκριμένη κατηγορία, ο ανταγωνισμός «βράζει», καθώς οι πρωταγωνιστές του hip hop και του rap παιχνιδιού παρουσιάζουν τις πιο δυνατές τους στιγμές. Δεν πρόκειται απλώς για κομμάτια με εκατομμύρια streams, αλλά για ύμνους που διαμόρφωσαν τη μουσική ταυτότητα της νέας γενιάς και κυριάρχησαν στις τάσεις των digital πλατφορμών. Ποιοι είναι οι καλλιτέχνες που κατάφεραν να «τερματίσουν» το game, ποια είναι τα tracks που ακούσαμε όσο κανένα άλλο και πού μπορείτε να τους δείτε ζωντανά; Ας δούμε αναλυτικά όλους τους υποψήφιους που διεκδικούν το πολυπόθητο βραβείο.

Aeroplana – Bloody Hawk & Toquel

Το «Aeroplana», η εκρηκτική συνεργασία του Bloody Hawk και του Toquel, κυκλοφόρησε στις 19 Απριλίου 2024, προκαλώντας αμέσως «σεισμό» στα ελληνικά charts. Το κομμάτι αγαπήθηκε ιδιαίτερα από το κοινό της hip-hop σκηνής, σημειώνοντας εντυπωσιακά νούμερα που συνεχίζουν να ανεβαίνουν: στο Spotify έχει ξεπεράσει τα 15 εκατομμύρια streams, ενώ το επίσημο music video στο YouTube έχει συγκεντρώσει περισσότερες από 14 εκατομμύρια προβολές, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική των δύο καλλιτεχνών και την αδιαμφισβήτητη επιτυχία της συγκεκριμένης σύμπραξης.

Αυτή την περίοδο, ο Toquel συνεχίζει να επιβεβαιώνει την απόλυτη κυριαρχία του ως ο πιο επιδραστικός καλλιτέχνης της rap σκηνής. Έχοντας ανακηρυχθεί κορυφαίος artist της χρονιάς, βλέπει το νέο του άλμπουμ, με τον συμβολικό τίτλο «10», να σπάει το φράγμα των 20 εκατομμυρίων streams σε χρόνο ρεκόρ και να προσγειώνεται απευθείας στο Top Albums Debut Global του Spotify, καταλαμβάνοντας ταυτόχρονα την κορυφή του Apple Music Top 100 Greece. Η σαρωτική του πορεία, βέβαια, δεν είναι τυχαία, καθώς έρχεται αμέσως μετά την ιστορική απονομή για τα διαμαντένια του projects «Beverly Hills», «1111» και «777» (το οποίο μάλιστα αποτελεί το πρώτο διαμαντένιο και most-streamed EP στην ιστορία των ελληνικών charts).

Ο Bloody Hawk διανύει μια από τις πιο δημιουργικές και κομβικές περιόδους της καριέρας του, συνδυάζοντας την απόλυτη καταξίωση στη σκηνή με νέα καλλιτεχνικά ανοίγματα. Μετά την ιστορική του συναυλία στο ΟΑΚΑ, όπου συγκέντρωσε πάνω από 42.000 θεατές, και την επιτυχημένη ένταξη του ντοκιμαντέρ «Εμείς» στο Netflix, ο ράπερ από την Ξάνθη εστιάζει πλέον στη νέα του δισκογραφική δουλειά. Το επίκεντρο του ενδιαφέροντος αυτή τη στιγμή είναι η πολυαναμενόμενη συνεργασία του με τη Μαρίνα Σάττι στο κομμάτι «Βήματα», το οποίο έχει ήδη προκαλέσει «παροξυσμό» στα social media μετά την πρώτη του παρουσίαση. Με τον Bloody Hawk να βρίσκεται σταθερά στο επίκεντρο της μουσικής επικαιρότητας, το κοινό αναμένει την επίσημη κυκλοφορία του single, που υπόσχεται να ενώσει για άλλη μια φορά τον ιδιαίτερο λυρισμό του με την εκρηκτική ενέργεια της Σάττι.

Listeia – Rack

Το κομμάτι «Listeia» του Rack κυκλοφόρησε στις 13 Δεκεμβρίου 2024 (μέσω της Capital Music / Panik Records). Από την πρώτη στιγμή της κυκλοφορίας του, σημείωσε εκρηκτική άνοδο στις ψηφιακές πλατφόρμες, έχοντας ξεπεράσει πλέον τα 20 εκατομμύρια streams στο Spotify, ενώ το επίσημο music video στο YouTube μετρά περισσότερες από 25 εκατομμύρια προβολές, εδραιώνοντας τη θέση του ως μία από τις πιο ισχυρές κυκλοφορίες της ελληνικής ραπ σκηνής για τη σεζόν.

Ο Rack αποδεικνύει ότι ξέρει καλά πώς να τινάζει την μπάνκα στον αέρα, με το «1% Tour» να εξελίσσεται σε ένα πρωτοφανές sold-out φαινόμενο. Αφού προκάλεσε απόλυτο χαμό στην Ελλάδα, γεμίζοντας διπλά το WE στη Θεσσαλονίκη τον Νοέμβριο του 2025 και φτάνοντας στο σημείο να ακυρώσει live στην Τήνο τον Αύγουστο επειδή η ζήτηση ξεπέρασε τις υποδομές του νησιού, ο Rack πήγε το project worldwide. Τον Απρίλιο του 2026 πραγματοποίησε sold out εμφανίσεις μέχρι και στην Αυστραλία, επιβεβαιώνοντας ότι το flow του δεν γνωρίζει σύνορα. Με τις νύχτες στην Αθήνα να κινούνται σταθερά στους ρυθμούς του και τα μεγάλα clubs να γεμίζουν ασφυκτικά σε κάθε του εμφάνιση, ο Rack συνεχίζει να τρέχει με χίλια, κάνοντας το 2026 να του ανήκει ολοκληρωτικά.

5AM – SASKE

Το «5AM» του Saske αποτελεί μια από τις πιο ατμοσφαιρικές και επιτυχημένες στιγμές της φετινής hip hop σκηνής, αναδεικνύοντας τη μοναδική ικανότητα του καλλιτέχνη να συνδυάζει το μελωδικό flow με έντονο λυρισμό. Κυκλοφόρησε στις 22 Νοεμβρίου 2024 και μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα κατάφερε να κερδίσει το κοινό, συγκεντρώνοντας πάνω από 18 εκατομμύρια streams στο Spotify και ξεπερνώντας τις 22 εκατομμύρια προβολές στο YouTube. Με το ιδιαίτερο ύφος του και την «urban» αισθητική του, το «5AM» δεν είναι απλώς ένα ραδιοφωνικό hit, αλλά μια δημιουργία που «σφράγισε» τον ήχο της χρονιάς, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή πορεία του Saske στην κορυφή της ελληνικής rap κοινότητας.

Παράλληλα, ο Saske επιβεβαιώνει την απόλυτη κυριαρχία του στη σκηνή, έχοντας κυκλοφορήσει στις 20 Μαρτίου 2026 το εντυπωσιακό video clip για το single «Sankara», το οποίο μαγνήτισε τα βλέμματα με τα αυθεντικά urban vibes και την ιδιαίτερη, ασπρόμαυρη αισθητική του. Αυτό το hot release αποτελεί τον ιδανικό προπομπό για το επόμενο μεγάλο του βήμα, καθώς ο δημοφιλής artist προετοιμάζει πυρετωδώς το νέο του μεγάλο τουρ. Η περιοδεία του θα ταξιδέψει σε διάφορα μέρη της Ελλάδας, ξεκινώντας από τον Ιούνιο του 2026 και φτάνοντας μέχρι και τον Σεπτέμβριο, υπόσχοντας ένα καλοκαίρι γεμάτο high-energy live εμφανίσεις που θα ξεσηκώσουν το κοινό.

Illegal – Toquel, Fly Lo & Beyond

Το «Illegal», η δυναμική συνεργασία των Toquel, Fly Lo και Beyond, κυκλοφόρησε στις 14 Φεβρουαρίου 2025 και αποτελεί μία από τις πιο ιδιαίτερες στιγμές της χρονιάς, αναδεικνύοντας τη χημεία των καλλιτεχνών μέσα από ένα έντονο και σκοτεινό beat. Το κομμάτι κερδίζει συνεχώς έδαφος στις προτιμήσεις του κοινού, καταγράφοντας εντυπωσιακή πορεία στις ψηφιακές πλατφόρμες με πάνω από 9 εκατομμύρια streams στο Spotify, ενώ το συνοδευτικό music video στο YouTube έχει ήδη αποσπάσει περισσότερες από 8 εκατομμύρια προβολές. Με τον ξεχωριστό στίχο και την εκρηκτική ενέργεια των τριών καλλιτεχνών, το «Illegal» έχει καταφέρει να επιβληθεί στα charts, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της σύγχρονης trap σκηνής και τη σταθερή επιρροή τους στο νεανικό κοινό.

Ο Fly Lo διανύει μια περίοδο απόλυτης κυριαρχίας στη μουσική σκηνή, επιβεβαιώνοντας με κάθε του κίνηση γιατί θεωρείται ένας από τους πιο ανερχόμενους και επιδραστικούς καλλιτέχνες της γενιάς του. Η πρόσφατη συνεργασία του στο «Prezi» μαζί με τους Toquel και Mike G έχει εκτοξευθεί στην κορυφή των charts, κατακτώντας το #1 στο Spotify Top 50 Greece και σημειώνοντας πάνω από 3 εκατομμύρια streams, ενώ παράλληλα αποτελεί ένα από τα πιο viral trends στο TikTok. Με τη δυναμική του να μην σταματά εκεί, ο Fly Lo ετοιμάζεται να μεταφέρει την εκρηκτική του ενέργεια ζωντανά στη σκηνή του Telekom Center Athens στις 21 Ιουνίου, υποσχόμενος μια εμφάνιση που αναμένεται να αποτελέσει το απόλυτο highlight του καλοκαιριού.

Κάπως αλλιώς vol.12 – Νέγρος του Μοριά & Bloody Hawk

Το «Κάπως αλλιώς vol.12» των Νέγρου του Μοριά και Bloody Hawk αποτελεί μια από τις πιο ανατρεπτικές και πολυσυζητημένες συνεργασίες της χρονιάς, ενώνοντας δύο από τις πιο χαρακτηριστικές «φωνές» της ελληνικής ραπ σκηνής. Το κομμάτι, που κυκλοφόρησε στις 14 Φεβρουαρίου 2025, κατάφερε να κεντρίσει το ενδιαφέρον από την πρώτη στιγμή, συνδυάζοντας την ιδιαίτερη ρυθμολογία και το αυθεντικό στυλ του Νέγρου του Μοριά με τον έντονο, βιωματικό στίχο του Bloody Hawk. Με περισσότερα από 15 εκατομμύρια streams στο Spotify και πάνω από 19 εκατομμύρια προβολές στο YouTube, το track κατέκτησε τα charts, αποδεικνύοντας ότι η σύμπραξη αυτών των δύο καλλιτεχνών ήταν ακριβώς αυτό που χρειαζόταν το κοινό για να «ταρακουνηθεί» η hip hop σκηνή.

Ο Νέγρος του Μοριά επαναπροσδιορίζει διαρκώς την ελληνική μουσική πραγματικότητα, έχοντας καταφέρει να μετατρέψει το προσωπικό του όραμα –τον «τραμπετικό» ήχο– σε ένα πολιτισμικό φαινόμενο με παγκόσμια απήχηση, όπως επιβεβαιώθηκε από τη διάκρισή του στον Guardian. Πιο πρόσφατα, συνεχίζει να κυριαρχεί στη σκηνή όχι μόνο δισκογραφικά, αλλά και μέσα από πρωτοποριακές καλλιτεχνικές συμπράξεις, όπως το εκρηκτικό του show στο FLOYD MUSIC VENUE σε συνεργασία με τη μπύρα Νύμφη. Εκεί, μετέτρεψε τη συναυλία σε ένα «σύγχρονο πανηγύρι», όπου η trap συναντά το ρεμπέτικο και η παράδοση ενώνεται με το αστικό σήμερα, επιβεβαιώνοντας πως παραμένει ένας από τους πιο αυθεντικούς και επιδραστικούς δημιουργούς που καταφέρνουν να δίνουν φωνή στις κοινωνικές ταυτότητες της εποχής μας.

