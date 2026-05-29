Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Μουσικά Νέα 29.05.2026

Ariana Grande: Το απόκοσμο teaser για το νέο της single

Με έναν ανατριχιαστικό ρόλο του Justin Long, η Ariana Grande δίνει το πρώτο δείγμα από το επερχόμενο άλμπουμ της «Petal»
Μαρία Χατζηγιάννη

Η Ariana Grande είναι έτοιμη να μας εισαγάγει επίσημα στην εποχή του «Petal», και το κάνει με τον πιο μυστηριώδη τρόπο. Την Τετάρτη (27 Μαΐου), η παγκόσμια pop star μοιράστηκε ένα ανατριχιαστικό teaser για το επίσημο music video του επερχόμενου single της, «Hate That I Made You Love Me». Το clip ανοίγει με τον ηθοποιό Justin Long να οδηγεί ένα αυτοκίνητο, κοιτάζοντας ανήσυχος στον καθρέπτη του. Καθώς ο trap ρυθμός του τραγουδιού εντείνεται, ο Long ρυθμίζει τον καθρέπτη για να αποκαλύψει τα διαπεραστικά καστανά μάτια της Ariana Grande που τον κοιτάζουν επίμονα, προκαλώντας μια αίσθηση αγωνίας.

Το σύντομο clip κλείνει με τον τίτλο του τραγουδιού να εμφανίζεται στην οθόνη με μια έντονη κίτρινη γραμματοσειρά, που παραπέμπει άμεσα στις αφίσες της cult ταινίας τρόμου του 1986, The Hitcher. Στην ανάρτησή της, η Grande έκανε tag τον στενό συνεργάτη της, Christian Breslauer, ο οποίος είχε αναλάβει και τη σκηνοθεσία της βραβευμένης με MTV VMA μικρού μήκους ταινίας της, Bright Days Ahead (2025).

Τι ισχύει τελικά για τη Cynthia Erivo και την Ariana Grande;

Μια παράδοση γεμάτη αστέρες

Η εμφάνιση του Justin Long στο πλευρό της Grande συνεχίζει μια μακρά παράδοση της pop star να επιλέγει διάσημους ηθοποιούς για τα music videos της. Θυμίσου τον Jonathan Bennett στο «Thank U, Next» (2019), τον Charles Melton στο «Break Up With Your Girlfriend, I’m Bored» (2020), τον Penn Badgley στο «The Boy Is Mine» (2024) και τον Evan Peters στο «We Can’t Be Friends» (2024).

Όλα όσα γνωρίζουμε για το άλμπουμ «Petal»

Το «Hate That I Made You Love Me» είναι το lead single από το επερχόμενο 8ο studio άλμπουμ της Grande με τίτλο Petal, το οποίο έχει αναλάβει στην παραγωγή η ίδια μαζί με τον ILYA. Το Petal σηματοδοτεί την επιστροφή της στη μουσική δισκογραφία μετά την οσκαρική ερμηνεία της ως Glinda στις ταινίες Wicked (2024) και Wicked: For Good (2025).

Το προηγούμενο LP της, Eternal Sunshine (2024), κυριάρχησε στα charts, με τα «Yes, And?» και «We Can’t Be Friends» να φτάνουν στην κορυφή του Billboard Hot 100. Μάλιστα, η deluxe έκδοση Brighter Days Ahead έφερε το άλμπουμ ξανά στην κορυφή του Billboard 200 την επόμενη χρονιά, περιλαμβάνοντας την επιτυχία «Twilight Zone».

Το Petal αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 31 Ιουλίου, στη μέση της μεγάλης περιοδείας της, Eternal Sunshine Tour. Πρόκειται για το πρώτο της tour μετά το 2019, το οποίο ξεκινά στις 6 Ιουνίου από την Oakland Arena της Καλιφόρνια και θα περιλαμβάνει 41 σταθμούς σε Βόρεια Αμερική και Ευρώπη, ολοκληρώνοντας τον κύκλο του με 10 sold-out συναυλίες στο London O2 Arena.

Ariana Grande Hate That I Made You Love Me Petal μουσική
Mad Video Music Awards 2026: Τα viral hip-hop hits διεκδικούν το μεγάλο βραβείο

«Δεν παίρνω τίποτα ως δεδομένο» – Η Marseaux «ανοίγει τα χαρτιά της» στο Mad Drive

Μουσικά Νέα

Μουσικά Νέα

Μουσικά Νέα

Μουσικά Νέα

Μουσικά Νέα

Social Trends

Μουσικά Νέα

Μουσικά Νέα

EUROVISION

