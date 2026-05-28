«Τι θέλω εγώ με σένα»: Το teaser για το νέο τραγούδι του Γιώργου Σαμπάνη που ήδη συζητιέται

Ο Γιώργος Σαμπάνης επιστρέφει με το «Τι θέλω εγώ με 'σένα», το νέο καλοκαιρινό anthem από την Panik Records, που κυκλοφορεί 8 Ιουνίου

Ο Γιώργος Σαμπάνης επιστρέφει δυναμικά στη δισκογραφία και είναι έτοιμος να δώσει ρυθμό στο φετινό καλοκαίρι με το ολοκαίνουργιο single του, «Τι θέλω εγώ με σένα», που θα κυκλοφορήσει επίσημα από την Panik Records.

Το κομμάτι, το οποίο αναμένεται να γίνει ένα από τα πιο πολυσυζητημένα tracks της σεζόν, έρχεται να συνεχίσει την επιτυχημένη πορεία του ταλαντούχου τραγουδοποιού που με κάθε κυκλοφορία του δημιουργεί μεγάλα hits.

Το νέο τραγούδι είναι μια ακόμη συναισθηματική μουσική στιγμή, όπως μας έχει συνηθίσει ο Σαμπάνης, γεμάτη αλήθεια, δύναμη και ένταση. Για ακόμη μία φορά συνεργάζεται με την στιχουργό Ελεάνα Βραχάλη, με την οποία έχουν υπογράψει μερικές από τις πιο χαρακτηριστικές επιτυχίες των τελευταίων ετών.Στην ενορχήστρωση και παραγωγή συναντάμε τον Soumka, ο οποίος δίνει στο κομμάτι τη σύγχρονη, κινηματογραφική και απόλυτα καλοκαιρινή ταυτότητα που το κάνει να ξεχωρίζει.

Το «Τι θέλω εγώ με σένα» θα κυκλοφορήσει την Δευτέρα 8 Ιουνίου, όμως το κοινό θα έχει την ευκαιρία να το ακούσει πρώτο από την 1η Ιουνίου, καθώς θα παίζει σε επιλεγμένα ραδιόφωνα σε όλη την Ελλάδα. Όλα δείχνουν ότι ο Γιώργος Σαμπάνης ετοιμάζεται να υπογράψει ένα ακόμη anthem που θα αποτελέσει soundtrack για στιγμές, διακοπές και καλοκαιρινές αναμνήσεις.

Το σίγουρο είναι ότι ο δημοφιλής καλλιτέχνης έχει στα χέρια του ένα τραγούδι που μιλάει κατευθείαν στην καρδιά και αναμένεται να ξεχωρίσει από την πρώτη κιόλας ακρόαση. Με μια ομάδα δημιουργών που ξέρει καλά πώς να απογειώνει κάθε release, η νέα κυκλοφορία προβλέπεται να γίνει το highlight του φετινού καλοκαιριού.

