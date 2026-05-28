Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Μουσικά Νέα 28.05.2026

«Τι θέλω εγώ με σένα»: Το teaser για το νέο τραγούδι του Γιώργου Σαμπάνη που ήδη συζητιέται

Ο Γιώργος Σαμπάνης επιστρέφει με το «Τι θέλω εγώ με 'σένα», το νέο καλοκαιρινό anthem από την Panik Records, που κυκλοφορεί 8 Ιουνίου
Ειρήνη Στόφυλα

Ο Γιώργος Σαμπάνης επιστρέφει δυναμικά στη δισκογραφία και είναι έτοιμος να δώσει ρυθμό στο φετινό καλοκαίρι με το ολοκαίνουργιο single του, «Τι θέλω εγώ με σένα», που θα κυκλοφορήσει επίσημα από την Panik Records.

https://www.instagram.com/georgesabanis/
Το κομμάτι, το οποίο αναμένεται να γίνει ένα από τα πιο πολυσυζητημένα tracks της σεζόν, έρχεται να συνεχίσει την επιτυχημένη πορεία του ταλαντούχου τραγουδοποιού που με κάθε κυκλοφορία του δημιουργεί μεγάλα hits.

Το νέο τραγούδι είναι μια ακόμη συναισθηματική μουσική στιγμή, όπως μας έχει συνηθίσει ο Σαμπάνης, γεμάτη αλήθεια, δύναμη και ένταση. Για ακόμη μία φορά συνεργάζεται με την στιχουργό Ελεάνα Βραχάλη, με την οποία έχουν υπογράψει μερικές από τις πιο χαρακτηριστικές επιτυχίες των τελευταίων ετών.Στην ενορχήστρωση και παραγωγή συναντάμε τον Soumka, ο οποίος δίνει στο κομμάτι τη σύγχρονη, κινηματογραφική και απόλυτα καλοκαιρινή ταυτότητα που το κάνει να ξεχωρίζει.

Το «Τι θέλω εγώ με σένα» θα κυκλοφορήσει την Δευτέρα 8 Ιουνίου, όμως το κοινό θα έχει την ευκαιρία να το ακούσει πρώτο από την 1η Ιουνίου, καθώς θα παίζει σε επιλεγμένα ραδιόφωνα σε όλη την Ελλάδα. Όλα δείχνουν ότι ο Γιώργος Σαμπάνης ετοιμάζεται να υπογράψει ένα ακόμη anthem που θα αποτελέσει soundtrack για στιγμές, διακοπές και καλοκαιρινές αναμνήσεις.

Το σίγουρο είναι ότι ο δημοφιλής καλλιτέχνης έχει στα χέρια του ένα τραγούδι που μιλάει κατευθείαν στην καρδιά και αναμένεται να ξεχωρίσει από την πρώτη κιόλας ακρόαση. Με μια ομάδα δημιουργών που ξέρει καλά πώς να απογειώνει κάθε release, η νέα κυκλοφορία προβλέπεται να γίνει το highlight του φετινού καλοκαιριού.

TEASER ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΑΜΠΑΝΗΣ ΝΕΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΡΑΓΟΥΔΙ
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Cruz Beckham: Ο garage-rock παλμός στο νέο του single «Yeah Yeah Yeah»
Cruz Beckham: Ο garage-rock παλμός στο νέο του single «Yeah Yeah Yeah»

Ποιο ήταν το πιο εκρηκτικό performance της Άννας Βίσση στα MAD VMA;
Ποιο ήταν το πιο εκρηκτικό performance της Άννας Βίσση στα MAD VMA;

Η Evangelia διασκευάζει το «ένα νερό κυρά Βαγγελιώ» και «ρίχνει» το instagram
Η Evangelia διασκευάζει το «ένα νερό κυρά Βαγγελιώ» και «ρίχνει» το instagram

Ο Drake «σπάει» όλα τα ρεκόρ με το «ICEMAN» και γράφει ιστορία στα streaming charts
Ο Drake «σπάει» όλα τα ρεκόρ με το «ICEMAN» και γράφει ιστορία στα streaming charts

Η Katy Perry κάνει το απόλυτο comeback με δωρεάν συναυλία στο Μεξικό
Η Katy Perry κάνει το απόλυτο comeback με δωρεάν συναυλία στο Μεξικό

Η Natasha Kay παρουσιάσε το νέο της EP «Nightdose» σε μια λαμπερή βραδιά
Η Natasha Kay παρουσιάσε το νέο της EP «Nightdose» σε μια λαμπερή βραδιά

Antigoni: Το «Jalla» στο UK Official Singles Chart Top 100
Antigoni: Το «Jalla» στο UK Official Singles Chart Top 100

Το «On the Floor» επιστρέφει: Πώς η J.Lo κατέκτησε ξανά τα παγκόσμια charts μετά από 15 χρόνια
Το «On the Floor» επιστρέφει: Πώς η J.Lo κατέκτησε ξανά τα παγκόσμια charts μετά από 15 χρόνια

Η Olivia Rodrigo σε μια live στιγμή που γράφει ιστορία – Το Spotify μετατρέπει τη Βαρκελώνη σε pop σκηνή
Η Olivia Rodrigo σε μια live στιγμή που γράφει ιστορία – Το Spotify μετατρέπει τη Βαρκελώνη σε pop σκηνή

Το «Γρανίτα Λεμόνι» της Marseaux έγινε viral trend – Το TikTok δεν σταματά να χορεύει στον ρυθμό του

Το viral «throwback challenge» στα social media – To trend που θα σε κάνει να ψάξεις τις παιδικές σου φωτογραφίες

Πώς να αναβαθμίσεις το Instagram Feed σου – 5 tricks που θα «απογειώσουν» την εικόνα σου

Soft Cookies από την Γαρυφαλιά Καληφώνη: Η πιο easy-to-make συνταγή που «έριξε« το instagram

Μυστικό για λεία επιδερμίδα; Αυτά τα 5 ροφήματα «χτυπούν» την κυτταρίτιδα από μέσα

Τα «γλυκά φρούτα» που έχουν κατακτήσει τα social – Από το εξωτερικό στην Ελλάδα

H  Ανασκόπηση Εβδομάδας: Πρόστιμα, «Douze Points» και Ανίερες Τηλεοπτικές Συμμαχίες

Μαζί ΑΝΤ1+ και Nova; Όλα τα προγράμματα σε ένα τηλεκοντρόλ

Συζητήσεις για νέα πρόσωπα στην Αγία Παρασκευή

Ο υπερτουρισμός καταστρέφει τα νησιά μας

Κ. Καραμανλής: Ηχηρό μήνυμα στην κυβέρνηση για εθνικά δικαιώματα, οικονομική αστάθεια και διεθνή αναρχία

Monitor paron.gr: Η ψηφιακή πυξίδα της ενημέρωσης σε… πραγματικό χρόνο

