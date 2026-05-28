Τι ισχύει τελικά για τη Cynthia Erivo και την Ariana Grande;

Η Cynthia Erivo ξεκαθαρίζει τι ισχύει πραγματικά για εκείνη και την Ariana Grande, δίνοντας «τέλος» στις φήμες που ακούγονται

Η Cynthia Erivo μίλησε ανοιχτά για τη σχέση της με την Ariana Grande, βάζοντας τέλος στις φήμες που αμφισβητούν το αν οι δύο σταρ είναι πραγματικά φίλες. Οι δύο καλλιτέχνιδες συνεργάστηκαν στην κινηματογραφική παραγωγή Wicked, περνώντας μια ιδιαίτερα απαιτητική περίοδο κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων και της παγκόσμιας προώθησης.

Σε συνέντευξή της στο Variety, η Erivo αναφέρθηκε τόσο στη δυναμική της σχέσης τους όσο και στις έντονες στιγμές που έζησαν. Όπως τόνισε, η σύνδεσή τους δεν περιορίζεται στη δουλειά, αλλά έχει εξελιχθεί σε πραγματική φιλία. Και αυτό, όπως είπε, φαίνεται στην καθημερινή τους επικοινωνία.

Η ηθοποιός σχολίασε επίσης τις αντιδράσεις του κοινού και τις φήμες που κυκλοφορούν στα social media γύρω από τη σχέση τους. Παράλληλα, περιέγραψε ένα σοβαρό περιστατικό που συνέβη στην πρεμιέρα του σίκουελ στη Σιγκαπούρη, όταν η Ariana Grande δέχτηκε επίθεση από θεατή.

Cynthia Erivo Addresses Whether She’s ‘Actually Friends’ With Ariana Grande After ‘Wicked’https://t.co/C0gje4KLdc — billboard (@billboard) May 27, 2026

Η Cynthia Erivo εξήγησε πώς αντέδρασε άμεσα για να την προστατεύσει, περιγράφοντας τη στιγμή ως «τρομακτική».

Η αφήγησή της έδωσε μια πιο ανθρώπινη και προσωπική εικόνα της σχέσης τους. Και αποκάλυψε το παρασκήνιο πίσω από τη ζωή δύο παγκόσμιων stars.

