Ariana Grande: Από το signature ponytail στο Old Hollywood glamour – Η απόλυτη στυλιστική εξέλιξη

Η Ariana Grande είναι πολλά περισσότερα από μια φωνή που σε κόβει. Είναι ένα pop culture icon, ένα fashion statement, και η στυλιστική της πορεία είναι μια συναρπαστική ιστορία από μόνη της. Από τις πρώτες μέρες της στο Nickelodeon μέχρι τις sold-out περιοδείες της και τις πρόσφατες κινηματογραφικές της εμφανίσεις, έχει καταφέρει να επαναπροσδιορίσει τον εαυτό της, διατηρώντας παράλληλα την αυθεντικότητά της.

Πώς κατάφερε αυτή η pop star να μεταμορφωθεί από ένα νεαρό κορίτσι με ένα πολύ συγκεκριμένο, αναγνωρίσιμο στυλ, σε μια γυναίκα που κοιτάζει με αυτοπεποίθηση προς την αίγλη του παλιού Χόλιγουντ; Ετοιμάσου, γιατί πάμε να κάνουμε μια βουτιά στην εξέλιξη της μόδας της Ariana Grande.

Ποιος είπε ότι τα κοντά νύχια είναι βαρετά; 5 trends που θα σου αποδείξουν το αντίθετο

Το iconic signature style της Ariana Grande

Αν υπάρχει ένα πράγμα που συνδέουμε αμέσως με την Ariana Grande, αυτό είναι το χαρακτηριστικό της ponytail. Ψηλή, λεία, αψεγάδιαστη, έγινε το σήμα κατατεθέν της, το iconic hair look της που την έκανε να ξεχωρίζει. Αυτό το χτένισμα, σε συνδυασμό με τα αγαπημένα της crop tops, τις φούστες σε γραμμή Α, τα over-the-knee μπότες και τα oversized φούτερ, δημιούργησαν την «Ariana Grande» αισθητική. Ήταν ένα στυλ παιχνιδιάρικο, νεανικό, σέξι και απόλυτα εναρμονισμένο με την pop σκηνή των αρχών της δεκαετίας του 2010. Αυτή η εικόνα την καθιέρωσε, την έκανε αναγνωρίσιμη παντού, και οι θαυμαστές της την λάτρεψαν γι’ αυτό. Ήταν η απόλυτη pop princess, και το στυλ της το αντικατόπτριζε πλήρως.

Θυμάσαι τις εμφανίσεις της στις πρώτες της μουσικές περιοδείες ή στα βραβεία; Συνήθως την βλέπαμε με αθλητικά στοιχεία, έντονα χρώματα, ίσως και κάποια δόση από καρτούν αισθητική. Ήταν μια εποχή που η Ariana πειραματιζόταν, έβρισκε τη φωνή της (τόσο μουσικά όσο και στυλιστικά), και δημιουργούσε μια εικόνα που ταίριαζε απόλυτα με τη μουσική της, upbeat, χαρούμενη, και γεμάτη ενέργεια. Ακόμα και όταν έκανε κάποια μικρή «ανατροπή», όπως το να παίζει με το iconic hair look της, η γενική αισθητική παρέμενε σταθερή. Ήταν η εποχή που η Ariana Grande έδειχνε στον κόσμο ποια είναι, με έναν τρόπο που ήταν ταυτόχρονα φρέσκος και γνώριμος.

Η μεταμόρφωση προς την κλασική κομψότητα

Κάπου στην πορεία, όμως, άρχισε να διαφαίνεται μια αλλαγή. Η Ariana άρχισε να ωριμάζει, και μαζί της, η γκαρνταρόμπα της. Τα crop tops άρχισαν να δίνουν τη θέση τους σε πιο κομψά κομμάτια, τα έντονα χρώματα αντικαταστάθηκαν από πιο σοφιστικέ παλέτες, και η ponytail, αν και παρέμενε αγαπημένη, άρχισε να εμφανίζεται σε πιο «ήρεμες» εκδοχές ή να συνδυάζεται με πιο επίσημα σύνολα. Αυτή η μετάβαση δεν έγινε από τη μια μέρα στην άλλη, αλλά ήταν σταδιακή και καλά μελετημένη. Η Ariana άρχισε να εξερευνά διαφορετικές σιλουέτες, να πειραματίζεται με υφάσματα και να αγκαλιάζει μια πιο ενήλικη αισθητική.

Η πιο πρόσφατη και εντυπωσιακή απόδειξη αυτής της εξέλιξης ήρθε με τις εμφανίσεις της που παραπέμπουν στο Old Hollywood glamour. Σκέψου το φόρεμά της στα Critics Choice Awards. Ήταν μια ωδή στην χρυσή εποχή του κινηματογράφου, με μια σιλουέτα που θύμιζε τις σταρ του παρελθόντος, ένα ύφασμα που έλαμπε, και μια αίσθηση διαχρονικής κομψότητας. Αυτό το look, σε συνδυασμό με τα μαλλιά της που ήταν πλέον πιο απαλά, ίσως και σε κυματισμούς, και το κλασικό μακιγιάζ, έδειξε μια Ariana Grande που είχε απομακρυνθεί από την pop princess εικόνα και είχε αγκαλιάσει μια πιο εκλεπτυσμένη και σέξι εκδοχή του εαυτού της. Ήταν σαν να έβλεπες μια σύγχρονη σταρ του σινεμά, έτοιμη να περπατήσει στο κόκκινο χαλί με την αυτοπεποίθηση μιας θρύλου.

Αυτή η στροφή προς το Old Hollywood δεν είναι τυχαία. Πολλές σύγχρονες celebrities επιλέγουν να αντλούν έμπνευση από αυτή την εποχή, καθώς συμβολίζει την απόλυτη θηλυκότητα, την αίγλη και την διαχρονική ομορφιά. Η Ariana Grande, με την εκφραστικότητά της και την ικανότητά της να ενσαρκώνει διαφορετικούς ρόλους (όπως βλέπουμε και στην ποπ κουλτούρα, με τις φήμες για biopics και τις συνεργασίες της), έχει βρει τον τρόπο να ενσωματώσει αυτή την αισθητική στο δικό της, μοναδικό στυλ. Δεν αντιγράφει, αλλά δανείζεται στοιχεία, τα προσαρμόζει και δημιουργεί κάτι νέο, κάτι που είναι απόλυτα «Ariana».

Η Ariana Grande σήμερα: Μια σύγχρονη ντίβα

Σήμερα, η Ariana Grande είναι μια γυναίκα που έχει βρει την ισορροπία. Μπορεί να επιστρέφει στο πιο iconic hair look της για να μας θυμίσει τις ρίζες της, αλλά ταυτόχρονα, μπορεί να μας αφήσει με το στόμα ανοιχτό με τις πιο εξελιγμένες και τολμηρές της εμφανίσεις. Η μόδα της είναι πλέον πιο ώριμη, πιο σίγουρη, και αντανακλά την πορεία της ως καλλιτέχνης και ως γυναίκα. Έχει καταφέρει να χτίσει μια καριέρα που ξεπερνά τα μουσικά charts, και η στυλιστική της εξέλιξη είναι ένα κομμάτι αυτού του παζλ.

Είτε την βλέπεις σε μια επίσημη εκδήλωση, είτε σε μια συναυλία, είτε ακόμα και σε μια πιο casual εμφάνιση, η Ariana Grande ξέρει πώς να τραβάει τα βλέμματα. Έχει μάθει να παίζει με το σώμα της, να αναδεικνύει τα δυνατά της σημεία, και να επιλέγει κομμάτια που την κάνουν να αισθάνεται όμορφη και δυνατή. Η μεταμόρφωσή της από την pop princess με την χαρακτηριστική ponytail, στην εκλεπτυσμένη ντίβα που εμπνέεται από το Old Hollywood, είναι μια απόδειξη της προσαρμοστικότητάς της και της αίσθησης του στυλ που διαθέτει. Και εμείς, ως θαυμαστές, ανυπομονούμε να δούμε τι άλλο θα μας ετοιμάσει στο μέλλον. Γιατί με την Ariana Grande, ποτέ δεν ξέρεις τι να περιμένεις, αλλά ξέρεις ότι θα είναι πάντα εντυπωσιακό!

H Fenty Beauty μόλις έκανε το WhatsApp τον προσωπικό σου beauty advisor

Η Bella Hadid φέρνει πίσω τα 90’s με το πιο sexy χτένισμα