Eva Longoria: Γιατί αρνείται να δει το «Desperate Housewives»;

Η Eva Longoria αποκαλύπτει γιατί δεν έχει δει ποτέ το Desperate Housewives και ξεκαθαρίζει το τοπίο για ένα πιθανό reboot

Παρά το γεγονός ότι ο ρόλος της Gabrielle Solis στο εμβληματικό «Desperate Housewives» ήταν αυτός που την εκτόξευσε στην παγκόσμια δόξα, η Eva Longoria διατηρεί μια ιδιαίτερη σχέση με τη σειρά: δεν την έχει παρακολουθήσει ποτέ. Ούτε όταν προβαλλόταν για πρώτη φορά, ούτε τώρα που γνωρίζουν μια νέα εποχή δόξας μέσα από τις πλατφόρμες streaming.

Σε πρόσφατη συνέντευξή της στο podcast «Dinner’s On Me του Jesse Tyler Ferguson», η 51χρονη ηθοποιός μίλησε με απόλυτη ειλικρίνεια για το παρελθόν της στη Wisteria Lane. Αν και αναγνωρίζει ότι η σειρά έχει βρει ένα εντελώς νέο κοινό που την κατατάσσει καθημερινά στις κορυφαίες θέσεις των charts, η ίδια αρνείται να «βουτήξει» στις αναμνήσεις. «Λαμβάνω συνεχώς ειδοποιήσεις: “Θέλεις να δεις Housewives;”. Κι εγώ απαντώ: “Όχι, είμαι μια χαρά. Το έκανα, το ολοκλήρωσα”», δήλωσε γελώντας.

Baywatch: Οι θρυλικοί ναυαγοσώστες επέστρεψαν στην άμμο του Venice Beach!

Γιατί δεν θα δούμε ποτέ reboot;

Το ερώτημα για μια πιθανή επιστροφή της σειράς είναι το πιο συχνό που δέχεται η Longoria, όμως η ίδια είναι κατηγορηματική: ένα reboot δεν βρίσκεται στα σκαριά. Ο λόγος δεν είναι μόνο η απροθυμία του καστ, αλλά κυρίως η θέση του δημιουργού της σειράς, Marc Cherry.

«Ο Marc λέει πάντα “όχι”», εξηγεί η Longoria. «Θεωρεί ότι έχουμε εξαντλήσει πλήρως τους χαρακτήρες μας. Εκείνη την εποχή κάναμε 24 επεισόδια τον χρόνο για μια ολόκληρη δεκαετία. Δεν υπήρχαν αυτές οι παραγωγές των 6 ή 8 επεισοδίων που βλέπουμε σήμερα».

Η ίδια μάλιστα προσθέτει με χιούμορ έναν ακόμα λόγο για τον οποίο ο κύκλος της Gabrielle Solis έχει κλείσει οριστικά: «Δεν θα μπορούσα να κοιμηθώ με κανέναν άλλον στη σειρά! Κυριολεκτικά, ο χαρακτήρας μου έχει περάσει από όλη τη γειτονιά».

Μια σειρά που «έγραψε» ιστορία

Το «Desperate Housewives» διήρκεσε 8 σεζόν (2004-2012) και αποτελείται από 180 επεισόδια, στα οποία η Longoria πρωταγωνίστησε πλάι σε μεγάλα ονόματα όπως η Felicity Huffman, η Marcia Cross και η Teri Hatcher. Αν και οι παλαιότερες δηλώσεις της το 2025 στο Watch What Happens Live επιβεβαίωναν την ίδια στάση, ότι δηλαδή ο Marc Cherry είναι ο άνθρωπος που θα χρειαζόταν «πείσιμο» για να επιστρέψει, η πραγματικότητα παραμένει ίδια: η Wisteria Lane ανήκει πλέον στο τηλεοπτικό παρελθόν.

Η Eva Longoria φαίνεται να έχει συμφιλιωθεί πλήρως με αυτό, επιλέγοντας να κοιτάζει μπροστά, αφήνοντας τις ιστορίες των νοικοκυρών να ζουν μέσα από τους νέους fans, χωρίς η ίδια να νιώθει την ανάγκη να ξαναδεί τον εαυτό της στην οθόνη.