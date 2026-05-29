Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Celeb World 29.05.2026

«Δεν ήμουν καλεσμένη στον γάμο»: Η Μαίρη Συνατσάκη «σπάει» τη σιωπή της για την Αθηνά Οικονομάκου

Η Μαίρη Συνατσάκη συνάντησε τις τηλεοπτικές κάμερες και απάντησε για τον γάμο της Αθηνάς Οικονομάκου με τον Μπρούνο Τσερέλα
Ειρήνη Στόφυλα

Οι κάμερες συνάντησαν πρόσφατα τη Μαίρη Συνατσάκη σε βραδινή της έξοδο και φυσικά δεν θα μπορούσαν να μην τη ρωτήσουν για τον πολυσυζητημένο γάμο της Αθηνάς Οικονομάκου, που έγινε πριν λίγες μέρες κάτω από συνθήκες απόλυτης μυστικότητας. Η τελετή πραγματοποιήθηκε σε κλειστό κύκλο, στην Πλάκα, με ελάχιστους καλεσμένους, προκαλώντας έντονη περιέργεια για το ποιοι τελικά ήταν εκεί.

Η Μαίρη Συνατσάκη και η Αθηνά Οικονομάκου ποζάρουν μαζί, με την Συνατσάκη να δηλώνει πως θα πάει στον γάμο της Οικονομάκου.
Η Μαίρη απάντησε με απόλυτη ειλικρίνεια, ξεκαθαρίζοντας πως δεν ήταν ανάμεσα στους καλεσμένους, κάτι που όμως που δεν την πείραξε καθόλου. Με ηρεμία και ωριμότητα εξήγησε γιατί δεν ένιωσε καμία ενόχληση, δείχνοντας σεβασμό στις επιλογές της φίλης της και στο πόσο προσωπικά ήθελε να ζήσει τη στιγμή της.

«Τα μαλλιά της είναι έτσι, γιατί έτσι θέλουν» – Η απάντηση της Μαίρης Συνατσάκη για την κόρη της

Η γνωστή δημιουργός και πρώην παρουσιάστρια μίλησε ανοιχτά για τη σχέση της με την Αθηνά, τονίζοντας πως η φιλία τους χτίστηκε μέσα από τη δουλειά και βασίστηκε πάντα στην αλληλοεκτίμηση. Η συζήτηση έφερε στο φως όχι μόνο λεπτομέρειες για τον γάμο, αλλά και το πώς βλέπει η ίδια τη σημασία τέτοιων ιδιωτικών στιγμών.

Μαίρη Συνατσάκη
Η Μαίρη δήλωσε: «Εκτιμούσαμε πάντα η μια την άλλη και χτίσαμε τη φιλία μέσα στη δουλειά. Δεν ήμουν στον γάμο της γιατί ήταν πάρα πάρα πολύ στενός ο κύκλος των ανθρώπων και απ’ όσο την ξέρω, ξέρω πολύ καλά γιατί επέλεξε να το κάνει έτσι. Είδα πολύ ωραίες φωτογραφίες μετά. Δε με στενοχώρησε που δεν ήμουν στον γάμο γιατί ξέρω τον λόγο που επέλεξε να το κάνει με αυτόν τον τρόπο και τι σήμαινε για εκείνη».


Μάλιστα πρόσθεσε πως το ζευγάρι θα το γιορτάσουν ξανά στο μέλλον με πιο χαλαρή διάθεση. Όπως εξήγησε, παρότι γνώριζε ότι ο γάμος θα γίνει, δεν είχε ενημερωθεί πολύ καιρό νωρίτερα, σεβόμενη απόλυτα το ότι ήταν μια απόλυτα ιερή στιγμή για το ζευγάρι.

Η Μαίρη συμπλήρωσε: «Θα την γιορτάσουμε έτσι κι αλλιώς αργότερα. Ήξερα ότι θα γίνει ο γάμος, δεν το ήξερα πολύ νωρίτερα. Είναι κάτι πολύ ιερό και το ζήσανε όσο ιδιωτικά θέλανε. Θα τους γιορτάσουμε, δε μπορώ να πω πολλά αλλά θα τους γιορτάσουμε».

Η Μαίρη Συνατσάκη και η Αθηνά Οικονομάκου σε προωθητική φωτογραφία για το Project Soma.
Ο επίλογος των δηλώσεών της άφησε μια όμορφη αίσθηση. Έδειξε πως οι αληθινές φιλίες δεν κρίνονται από λίστες καλεσμένων, αλλά από βαθύτερη κατανόηση και σεβασμό. Η στάση της Μαίρης απέναντι σε όλο αυτό έστειλε ένα θετικό μήνυμα για το πώς πρέπει να αντιμετωπίζονται τέτοια προσωπικά γεγονότα, ειδικά όταν ανήκεις σε έναν χώρο όπου όλα συχνά γίνονται δημόσια.

ΑΘΗΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΥ Μαίρη Συνατσάκη
Το «τελεσίγραφο» της Khloé Kardashian που άλλαξε για πάντα τη ζωή του Tristan Thompson

29.05.2026
Πανελλήνιες 2026: Τα θέματα και οι απαντήσεις στα θέματα Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας

29.05.2026

Jennifer Lopez: Η εξομολόγηση για τις ερωτικές σκηνές που παραμένουν πρόκληση σε κάθε νέα ταινία
Olivia Rodrigo: Το babydoll που δίχασε τα social media

Η Ρένα Μόρφη αποστομώνει τους haters με τον πιο viral τρόπο

Tom Hanks – Tim Allen: Επιστρέφουν ως Woody και Buzz στην πρεμιέρα του «Toy Story 5»

Τα συγκινητικά μηνύματα των συμπρωταγωνιστών του Cameron Boyce για τα 27α γενέθλιά του

«Θέλω να σου ζητήσω συγγνώμη»: Η τρυφερή εξομολόγηση στην Κατερίνα Λιόλιου από τον σύντροφό της

Μαρία Μπεκατώρου – Λάμπρος Κωνσταντάρας: Απόδραση στη Λισαβόνα για χάρη του Bad Bunny

Brad Pitt: Το νομικό «χαστούκι» από τον γιο του που αλλάζει τα πάντα

Το «τελεσίγραφο» της Khloé Kardashian που άλλαξε για πάντα τη ζωή του Tristan Thompson

