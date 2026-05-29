«Δεν ήμουν καλεσμένη στον γάμο»: Η Μαίρη Συνατσάκη «σπάει» τη σιωπή της για την Αθηνά Οικονομάκου

Οι κάμερες συνάντησαν πρόσφατα τη Μαίρη Συνατσάκη σε βραδινή της έξοδο και φυσικά δεν θα μπορούσαν να μην τη ρωτήσουν για τον πολυσυζητημένο γάμο της Αθηνάς Οικονομάκου, που έγινε πριν λίγες μέρες κάτω από συνθήκες απόλυτης μυστικότητας. Η τελετή πραγματοποιήθηκε σε κλειστό κύκλο, στην Πλάκα, με ελάχιστους καλεσμένους, προκαλώντας έντονη περιέργεια για το ποιοι τελικά ήταν εκεί.

Η Μαίρη απάντησε με απόλυτη ειλικρίνεια, ξεκαθαρίζοντας πως δεν ήταν ανάμεσα στους καλεσμένους, κάτι που όμως που δεν την πείραξε καθόλου. Με ηρεμία και ωριμότητα εξήγησε γιατί δεν ένιωσε καμία ενόχληση, δείχνοντας σεβασμό στις επιλογές της φίλης της και στο πόσο προσωπικά ήθελε να ζήσει τη στιγμή της.

Η γνωστή δημιουργός και πρώην παρουσιάστρια μίλησε ανοιχτά για τη σχέση της με την Αθηνά, τονίζοντας πως η φιλία τους χτίστηκε μέσα από τη δουλειά και βασίστηκε πάντα στην αλληλοεκτίμηση. Η συζήτηση έφερε στο φως όχι μόνο λεπτομέρειες για τον γάμο, αλλά και το πώς βλέπει η ίδια τη σημασία τέτοιων ιδιωτικών στιγμών.

Η Μαίρη δήλωσε: «Εκτιμούσαμε πάντα η μια την άλλη και χτίσαμε τη φιλία μέσα στη δουλειά. Δεν ήμουν στον γάμο της γιατί ήταν πάρα πάρα πολύ στενός ο κύκλος των ανθρώπων και απ’ όσο την ξέρω, ξέρω πολύ καλά γιατί επέλεξε να το κάνει έτσι. Είδα πολύ ωραίες φωτογραφίες μετά. Δε με στενοχώρησε που δεν ήμουν στον γάμο γιατί ξέρω τον λόγο που επέλεξε να το κάνει με αυτόν τον τρόπο και τι σήμαινε για εκείνη».





Μάλιστα πρόσθεσε πως το ζευγάρι θα το γιορτάσουν ξανά στο μέλλον με πιο χαλαρή διάθεση. Όπως εξήγησε, παρότι γνώριζε ότι ο γάμος θα γίνει, δεν είχε ενημερωθεί πολύ καιρό νωρίτερα, σεβόμενη απόλυτα το ότι ήταν μια απόλυτα ιερή στιγμή για το ζευγάρι.

Η Μαίρη συμπλήρωσε: «Θα την γιορτάσουμε έτσι κι αλλιώς αργότερα. Ήξερα ότι θα γίνει ο γάμος, δεν το ήξερα πολύ νωρίτερα. Είναι κάτι πολύ ιερό και το ζήσανε όσο ιδιωτικά θέλανε. Θα τους γιορτάσουμε, δε μπορώ να πω πολλά αλλά θα τους γιορτάσουμε».

Ο επίλογος των δηλώσεών της άφησε μια όμορφη αίσθηση. Έδειξε πως οι αληθινές φιλίες δεν κρίνονται από λίστες καλεσμένων, αλλά από βαθύτερη κατανόηση και σεβασμό. Η στάση της Μαίρης απέναντι σε όλο αυτό έστειλε ένα θετικό μήνυμα για το πώς πρέπει να αντιμετωπίζονται τέτοια προσωπικά γεγονότα, ειδικά όταν ανήκεις σε έναν χώρο όπου όλα συχνά γίνονται δημόσια.

