Techno Yoga Summer Festival 2026: Η απόλυτη εμπειρία ευεξίας και μουσικής στην Κύμη

Το Techno Yoga Greece επιστρέφει για τρίτη συνεχόμενη χρονιά με το μεγαλύτερο και πιο ολοκληρωμένο Techno Yoga Summer Festival,

Θα πραγματοποιηθεί από τις 10 έως τις 12 Ιουλίου 2026 στο μαγευτικό Platanenhof, στην Κύμη Ευβοίας. Για τρεις ημέρες, συμμετέχοντες από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν μια μοναδική εμπειρία που συνδυάζει τη γιόγκα, την ηλεκτρονική μουσική, τη φύση, την ευεξία και τη δύναμη της κοινότητας.

Το φεστιβάλ περιλαμβάνει καθημερινά μαθήματα γιόγκα για όλα τα επίπεδα, συνεδρίες διαλογισμού, workshops προσωπικής ανάπτυξης, δραστηριότητες στη φύση, ομιλίες και ένα πλούσιο μουσικό πρόγραμμα με καταξιωμένους DJs και καλλιτέχνες της ηλεκτρονικής μουσικής σκηνής. Ξεχωριστή παρουσία στο φετινό φεστιβάλ θα αποτελέσει η διεθνώς αναγνωρισμένη DJ KTK, η οποία θα προσφέρει ένα μοναδικό μουσικό ταξίδι, πλαισιωμένη από σημαντικούς καλλιτέχνες της ελληνικής και διεθνούς ηλεκτρονικής μουσικής σκηνής.

Μετά τη μεγάλη επιτυχία των προηγούμενων διοργανώσεων, που συγκέντρωσαν εκατοντάδες συμμετέχοντες και δημιούργησαν μια ισχυρή κοινότητα γύρω από την ευεξία, την αυτοέκφραση και τη μουσική, το Techno Yoga Summer Festival 2026 φιλοδοξεί να αποτελέσει το πιο ολοκληρωμένο και αξέχαστο φεστιβάλ της διοργάνωσης μέχρι σήμερα. Το Platanenhof, ένας μοναδικός χώρος μέσα στη φύση της Κύμης, προσφέρει το ιδανικό περιβάλλον για χαλάρωση, σύνδεση, έμπνευση και δημιουργία δυνατών εμπειριών που θα μείνουν αξέχαστες στους συμμετέχοντες.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ & ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για το αναλυτικό πρόγραμμα, τους καλλιτέχνες, τις δράσεις και τα διαθέσιμα εισιτήρια μέσω των επίσημων καναλιών του Techno Yoga Greece.

Techno Yoga Greece

Email: [email protected]

Instagram: @technoyogagreece

Τηλέφωνο: +30 698 451 1950