16ο Off-Off Athens Theatre Festival: Οι παραστάσεις της 3ης εβδομάδας στο Επί Κολωνώ

Το 16ο OFF-OFF ATHENS THEATRE FESTIVAL συνεχίζεται δυναμικά προσφέροντας στο κοινό την ευκαιρία να γνωρίζει νέους δημιουργούς, σύγχρονα έργα και ξεχωριστές παραστάσεις!

Κατά την 3η εβδομάδα του Φεστιβάλ στη σκηνή του Επί Κολωνώ θα συναντήσουμε την ομάδα ΆΛΜΑ με την παράσταση «Συνθήκες Διαβίωσης» και θα ακολουθήσει η ομάδα Nimbus Drift με την παράσταση «Στον Γιώργο». Τη σκυτάλη θα πάρουν οι O.utkasters οι οποίοι θα μας συστηθούν ως «Ο Α και η Β» ενώ η θεατρική ομάδα Nuvole θα παρουσιάσει την παράσταση «Η Κατερίνα των φυλακών». Την 3η εβδομάδα του Φεστιβάλ θα κλείσει η ομάδα Asomatoi με την παράσταση «MEDEA».

Για αγορά εισιτηρίων https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/festival/off-off-athens-theater-festival-2026/

Διάρκεια Φεστιβάλ: Από 25 Μαΐου έως 23 Ιουνίου 2026

Τόπος: Κεντρική Σκηνή του Επί Κολωνώ (Ναυπλίου 12 & Λένορμαν 94, Κολωνός, Αθήνα)

Διάρκεια Παραστάσεων: Οι παραστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 60 λεπτά

Εισιτήρια: Γενική είσοδος: 9€. Eισιτήριo ημέρας 2 παραστάσεων 15€

Κάρτα για 10 παραστάσεις: 50€

Ώρα έναρξης: Καθημερινά στις 20:15 για την πρώτη παράσταση και στις 22:00 για τη δεύτερη παράσταση.

Doors Open at: 19:00

Το μπαρ και η αυλή του θεάτρου είναι ανοιχτά καθημερινά από τις 19.00 ως αργά το βράδυ.

Ακολουθούν περισσότερες πληροφορίες για τις παραστάσεις της 3ης εβδομάδας:

Ομάδα 14η

Τρίτη 9 Ιουνίου στις 20:15 & Τετάρτη 10 Ιουνίου στις 22:00

«Συνθήκες Διαβίωσης»

Πόσους συμβιβασμούς είμαστε διατεθειμένοι να κάνουμε για να επιβιώσουμε στο αστικό τοπίο; Σπίτι χωρίς ήλιο; Σπίτι 30 τετραγωνικά; Συγκατοίκηση; Μόνιμη ηχορύπανση; Ενοχλητικοί γείτονες; Απομόνωση και εξάρτηση από την τεχνολογία;

Μία σύνθεση από στιγμές καθημερινότητας, που ισορροπούν ανάμεσα στο κωμικό και στο παράλογο και εξερευνούν το πως ο προσωπικός μας χώρος, ο χώρος που ονομάζουμε «σπίτι», μετατρέπεται σε πεδίο συνεχούς διαπραγμάτευσης.

Η ταυτότητα της παράστασης:

Θεατρική ομάδα: ΑΛΜΑ

Κείμενο: Χριστίνα Γκέγκα

Σκηνοθεσία: Χριστίνα Γκέγκα

Σκηνογραφία και ενδυματολογία: Χριστίνα Γκέγκα

Μουσική: Αλέξης Δημουλέας, Βίκυ Καπετανοπούλου

Φωτισμοί: Γιώργος Βλαχονικολός

Σχεδιασμός αφίσας: Gella Valavanis

Φωτογραφίες: Gella Valavanis

Βιντεογράφηση Τρέιλερ: Αλέξης Κουτσουμάνης

Μοντάζ Τρέιλερ: Βαγγέλης Δραζινάκης

Ερμηνεύουν: Σπυριδούλα Γκέκα, Βασίλης Κανάκης, Αλεξάνδρα Παππά

Δείτε το trailer της παράστασης: https://youtu.be/CFkLGyIq5WY

Διάρκεια: 60 λεπτά

Ομάδα 15η

Τετάρτη 10 Ιουνίου στις 20:15 & Πέμπτη 11 Ιουνίου στις 22:00

«Στον Γιώργο»

«Στον Γιώργο», μια ερωτική εξομολόγηση της Λούλας Αναγνωστάκη στον σύζυγό της Γιώργο Χειμωνά. Δεκαπέντε χρόνια μετά τον θάνατό του. Μια ορμητική έκφραση αγάπης, ένα λυσσαλέο παράπονο, ένα γιατί κι ένα ευτυχώς. Ο λόγος χειμαρρώδης, ποιητικός. Σαν τελικά δικός του. Οι λέξεις, οι μορφές κι όλη της η ζωή δορυφόροι του Γιώργου. Η Λούλα πλάθεται και πλάθει μες στον αέναο ρου του έρωτα.

Το κείμενο γράφτηκε από την Εβίτα Μεϊμαρίδου στο πλαίσιο του μεταπτυχιακού προγράμματος «Δημιουργική Γραφή, Θέατρο & Πολιτιστικές Βιομηχανίες» του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με επιβλέπουσα τη Σοφία Καψούρου. Η παράσταση ξεκινά με απόσπασμα από το «Μυθιστόρημα» του Γιώργου Χειμωνά.

Η ταυτότητα της παράστασης:

Θεατρική ομάδα: Nimbus Drift

Συγγραφέας: Εβίτα Μεϊμαρίδου

Σκηνοθεσία/Κίνηση: Ελένη Μεϊμαρίδου

Σκηνογραφία/Ενδυματολογία/Σχεδιασμός αφίσας: Ζώης Α. Χιονίδης

Φωτισμοί: Μαίρη Νταλαμάγκα

Μουσική σύνθεση και επιμέλεια: Εβίτα Μεϊμαρίδου

Βοηθός σκηνοθέτη/Επιμέλεια φωνής: Γιούλη Καρναχωρίτη

Φωτογραφίες: Ζωή Τσίμπα, Ελένη Μεϊμαρίδου

Ερμηνεύουν: Εβίτα Μεϊμαρίδου, Νικόλας Ρούβαλης

Δείτε το trailer της παράστασης: https://youtu.be/DQ9MqTjFv3k

Διάρκεια: 50 λεπτά

Ομάδα 16η

Παρασκευή 12 Ιουνίου στις 20:15 & Σάββατο 13 Ιουνίου στις 22:00

«Ο Α και η Β»

Ο Α και η Β δύο αδέρφια που συνδέονται μεταξύ τους με το δικό τους μοναδικό τρόπο, μεγαλώνουν σε μια μικρή επαρχιακή πόλη προσπαθώντας να καταλάβουν ποιοι είναι ή ποιοι πρέπει να είναι. Η μόνη τους ελευθερία είναι το αγαπημένο τους παιχνίδι «Πέτα». Αυτά τα λίγα δευτερόλεπτα από την καρέκλα μέχρι το πάτωμα. Η ζωή προχωράει και μαζί της και αυτοί. Το χαλάκι που στην μικρή επαρχία έκρυβε οποιαδήποτε μυστικό διαφορετικότητας και επιθυμίας έχει αρχίσει να απομακρύνεται. Μένουν μόνοι τους αντιμέτωποι με ότι τους στερήθηκε, με εκκρεμότητες και με μια διάγνωση που άργησε 27 χρόνια.

«Δεν μπορώ είναι ψηλά. Σπρώξε με εσύ»

«Θα σε κρατάω εγώ. Μέχρι να πέσεις θα έχω τα χέρια μου στη μέση σου για να μην φοβάσαι».

Η ταυτότητα της παράστασης:

Θεατρική Ομάδα: O.utkasters

Συγγραφέας: Όλγα Καστρίτση

Επεξεργασία κειμένου: Γιώργος Κοντοπάνος

Σκηνοθεσία: O.utkasters

Σκηνογραφία/Ενδυματολογία: O.utkasters

Φωτογραφία: Ευαγγελία Λιάπη

Βίντεο/Trailer: Βαγγέλης Πιδιάκης

Social Media: Όλγα Καστρίτση

Ερμηνεύουν: Γιώργος Κοντοπάνος, Όλγα Καστρίτση

Δείτε το trailer της παράστασης: https://youtu.be/oEczYv_-ieI

Διάρκεια: 45 λεπτά

Ομάδα 17η

Σάββατο 13 Ιουνίου στις 20:15 & Κυριακή 14 Ιουνίου στις 22:00

«Η Κατερίνα των φυλακών»

Στις 18 Μαρτίου 2009, η ακτιβίστρια Κατερίνα Γκουλιώνη βρίσκεται νεκρή, δεμένη πισθάγκωνα και με αίματα στο πρόσωπο, χωριστά από τους υπόλοιπους συγκρατούμενους τής, κατά την εκδικητική μεταγωγή της από τις φυλακές Ελαιώνα προς τις φυλακές Νεάπολης Λασιθίου, δύο εβδομάδες πριν από μια πιθανή αποφυλάκιση της. Το πόρισμα του ιατροδικαστή κάνει λόγο για υπερβολική χρήση ηρωίνης. Λίγες μέρες μετά, η Διεθνής Αμνηστία ανακοινώνει πως ο θάνατός της δεν ήταν τυχαίος και σίγουρα δεν οφειλόταν σε υπερβολική χρήση. Με αφετηρία τον μέχρι σήμερα ανεξιχνίαστο θάνατο της γυναίκας που κατήγγειλε στον υπουργό προστασίας του πολίτη τις συνθήκες διαβίωσης των κρατουμένων στις ελληνικές φυλακές και πρωτοστάτησε στον αγώνα για την κατάργηση του κολπικού ελέγχου, η παράσταση σκιαγραφεί την ανθρωπιστική προσφορά της «Κατερίνας των φυλακών», όπως έμεινε γνωστή, αναδεικνύοντας την καθημερινότητα στα γυναικεία σωφρονιστικά ιδρύματα, τα στερεότυπα γύρω από αυτά, τις καταχρήσεις εξουσίας των υπευθύνων και εν τέλει τις σχέσεις που αναπτύσσουν οι κρατούμενες μεταξύ τους για να ανταπεξέλθουν σε ένα τέτοιο περιβάλλον.

Η ταυτότητα της παράστασης:

Θεατρική Ομάδα: Nuvole

Κείμενο/Σκηνοθεσία: Ειρήνη Κανελλοπούλου

Σκηνογραφία: Έλλη Σπένδου

Μουσική σύνθεση/Ερμηνεία: Περικλής Σιούντας

Κίνηση: Πάνος Τοψίδης

Βοηθός σκηνοθέτη: Ειρήνη Αντώνη

Φωτογραφίες: 2η έκθεση κρατουμένων ΚΚΓΕΘ

Ερμηνεύουν: Αιμιλία Κεφαλά, Περικλής Σιούντας, Αργυρώ-Χριστίνα Θεοδωράκη, Παναγιώτα Παπαδημητρίου

Διάρκεια: 50 λεπτά

Ομάδα 18η

Κυριακή 14 Ιουνίου στις 20:15 & Τρίτη 16 Ιουνίου στις 22:00

«MEDEA»

Πόσο αντέχει ένα σώμα να ζει για τους άλλους;

Η «MEDEA» εμπνευσμένη από προσωπικά βιώματα εστιάζει στη θυσία και στην αυταπάρνηση μιας γυναίκας που αφήνει τη ζωή της στη Γεωργία και έρχεται στην Ελλάδα για να στηρίξει την οικογένειά της. Μέσα σε έναν κλειστό χώρο, η καθημερινότητα επαναλαμβάνεται αδιάκοπα: φροντίδα, σιωπή, φθορά. Η δική της ζωή συμβαίνει αλλού, μέσα από μια οθόνη ή ένα τηλέφωνο. Ο χρόνος περνά, το σώμα εξαντλείται, η επιστροφή απομακρύνεται. Δύο γυναίκες δένονται σε μια σχέση εξάρτησης και ανάγκης. Μέσα στη σιωπή τα πρόσωπα μιλούν για όσα χάνονται, για να μπορέσουν οι άλλοι να ζήσουν.

Η ταυτότητα της παράστασης:

Θεατρική ομάδα: Asomatoi

Συγγραφέας/Σύλληψη: Ευγενία Μπρακουμάτσου

Σκηνοθεσία: Ευγενία Μπρακουμάτσου

Δραματουργία: Ευγενία Μπρακουμάτσου

Σκηνογραφία: Νίκος Παρασκευόπουλος

Φωτισμοί: Ευγενία Μπρακουμάτσου, Νίκος Παρασκευόπουλος

Μουσική σύνθεση και επιμέλεια: Λευτέρης Φάρος

Κίνηση: Βιβή Μπρακουμάτσου

Βοηθός σκηνοθέτη: Νίκος Παρασκευόπουλος

Φωτογραφίες/Video Art: Νίκος Παρασκευόπουλος

Ερμηνεύουν: Λένα Τρικούκη, Άννα Αναστασοπούλου, Κατερίνα Παπαδοπούλου, Κλεοπάτρα Σέλφο, Ευγενία Μπρακουμάτσου.

Δείτε το trailer της παράστασης: https://youtu.be/CI765DmLX5M

Διάρκεια: 60 λεπτά

Το πρόγραμμα των παραστάσεων μπορείτε να το βρείτε και στο ανανεωμένο website του Επί Κολωνώ

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