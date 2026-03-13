Ο Kanye West καταδικάστηκε να πληρώσει 140.000 δολάρια σε εργαζόμενο

Δικαστήριο στο Λος Άντζελες δικαίωσε τον Tony Saxon για απλήρωτη εργασία στην πολυτελή κατοικία του Kanye West που είχε σχεδιαστεί από τον Tadao Ando

Ο Kanye West βρέθηκε αντιμέτωπος με νέα δικαστική ήττα, καθώς σώμα ενόρκων στο Λος Άντζελες αποφάσισε ότι ο διάσημος ράπερ πρέπει να καταβάλει αποζημίωση 140.000 δολαρίων σε τεχνίτη που τον μήνυσε για απλήρωτη εργασία στην έπαυλή του στο Μαλιμπού. Η υπόθεση εκδικάστηκε στο Ανώτερο Δικαστήριο του Λος Άντζελες έπειτα από αγωγή που κατέθεσε ο Tony Saxon, ο οποίος υποστήριξε ότι ο Kanye West, γνωστός και ως Ye, δεν τον πλήρωσε επαρκώς για εργασίες ανακαίνισης στην παραθαλάσσια κατοικία του και ότι τον απέλυσε αδικαιολόγητα.

Η νομική ομάδα του Kanye West αντέτεινε στο δικαστήριο ότι ο Tony Saxon εργαζόταν ως μη αδειοδοτημένος εργολάβος και ότι κατά τη διάρκεια των εργασιών «κατέστρεψε» την κατοικία, την οποία χαρακτήρισε «αρχιτεκτονικό κόσμημα». Ο Tony Saxon ζητούσε αποζημίωση 1,7 εκατ. δολαρίων, ωστόσο το σώμα ενόρκων αποφάσισε την Τετάρτη να του επιδικάσει 140.000 δολάρια, ποσό στο οποίο θα προστεθούν και τα δικαστικά έξοδα καθώς και οι αμοιβές των δικηγόρων. Κατά τη διάρκεια της δίκης κατέθεσαν τόσο ο Kanye West όσο και η σύζυγός του Bianca Censori, δίνοντας εξηγήσεις για τις εργασίες που πραγματοποιήθηκαν στο ακίνητο. Στο δικαστήριο παρουσιάστηκαν επίσης πολυάριθμοι ισχυρισμοί του Tony Saxon σχετικά με τις συνθήκες εργασίας στο σπίτι.

Ο Tony Saxon είχε καταθέσει αρχικά την αγωγή το 2023, υποστηρίζοντας ότι εργάστηκε σε επικίνδυνες συνθήκες, ότι δεν πληρώθηκε κανονικά και ότι απολύθηκε χωρίς αιτία. Παράλληλα ζητούσε αποζημίωση για ιατρικά έξοδα, ισχυριζόμενος ότι τραυματίστηκε στον αυχένα και στην πλάτη κατά τη διάρκεια της εργασίας. Η νομική ομάδα του Kanye West αμφισβήτησε επίσης τους τραυματισμούς που επικαλέστηκε ο Tony Saxon, παρουσιάζοντας βίντεο στο οποίο εμφανίζεται να παίζει μουσική με συγκρότημα και να κυλιέται στο πάτωμα κατά τη διάρκεια εμφάνισης.

Σύμφωνα με την κατάθεσή του, ο Kanye West είχε συμφωνήσει να τον πληρώνει 20.000 δολάρια την εβδομάδα. Ο Tony Saxon υποστήριξε ότι έλαβε μόνο μία πληρωμή ύψους 20.000 δολαρίων και ακόμη μία πληρωμή 100.000 δολαρίων που προοριζόταν για έξοδα κατασκευής. Ο δικηγόρος του Kanye West, Andrew Cherkasky, χαρακτήρισε τον Tony Saxon αναξιόπιστο μάρτυρα και υποστήριξε ότι τα τραπεζικά αρχεία δείχνουν πως ο τεχνίτης πληρώθηκε συνολικά 240.000 δολάρια κατά τις 6 εβδομάδες εργασίας του.

Ο Tony Saxon κατέθεσε επίσης ότι ο Kanye West του είχε ζητήσει να παραμένει στο ακίνητο και ότι κάποια στιγμή τον ξύπνησε στις 03:00 τα ξημερώματα για να του ζητήσει εξηγήσεις επειδή δεν εργαζόταν.

Κατά τη διάρκεια της δίκης παρουσιάστηκε φωτογραφία ενός μικρού στρώματος τοποθετημένου πάνω σε τσιμεντένιο δάπεδο, το οποίο σύμφωνα με τον Tony Saxon χρησιμοποιούσε για να κοιμάται όσο εργαζόταν στην κατοικία στο Μαλιμπού. Ο Tony Saxon κατέθεσε επίσης ότι ο Kanye West του είχε ζητήσει να εγκαταστήσει ένα σύστημα που θα επέτρεπε, όπως είπε, «τα ούρα και τα περιττώματά του να μετατρέπονται σε καθαρό νερό για πόση και μπάνιο».

Σε άλλο περιστατικό, ο Tony Saxon ανέφερε ότι ο Kanye West παρατήρησε πως «μύριζε πολύ άσχημα» επειδή το σπίτι δεν διέθετε ντους και τον μετέφερε στο πολυτελές ξενοδοχείο Nobu Hotel στο Μαλιμπού για να κάνει μπάνιο. Σύμφωνα με τον ίδιο, ο Kanye West του έδωσε μια πετσέτα και του είπε «αυτή είναι μια στιγμή που δεν θα ξεχάσεις ποτέ».

Ο Tony Saxon ισχυρίστηκε ακόμη ότι ο Kanye West ήθελε να «γυμνώσει» πλήρως το παραθαλάσσιο σπίτι που είχε σχεδιαστεί από τον βραβευμένο με Pritzker Prize Ιάπωνα αρχιτέκτονα Tadao Ando. Σύμφωνα με την κατάθεσή του, τα σχέδια περιλάμβαναν την αφαίρεση της ηλεκτρικής εγκατάστασης και των υδραυλικών συστημάτων, καθώς και την απομάκρυνση μιας σκάλας που θα αντικαθίστατο από τσουλήθρα.

Ο Andrew Cherkasky δήλωσε στην τελική του αγόρευση ότι «τα ψέματα είναι τόσο βαθιά και τόσο κακόβουλα που τίποτα από όσα είπε δεν μπορεί να θεωρηθεί αξιόπιστο», χαρακτηρίζοντας τον Tony Saxon «επαγγελματία θύμα». Κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας, ο Kanye West εμφανίστηκε σύμφωνα με δημοσιεύματα να αποκοιμιέται σε κάποια στιγμή της δίκης. Ο Andrew Cherkasky απέρριψε τον ισχυρισμό αυτόν, λέγοντας στους ενόρκους ότι «δεν κοιμόταν, απλώς βαριόταν. Αυτή η υπόθεση είναι κατώτερη από αυτόν».

Ο Kanye West είχε αγοράσει την κατοικία στο Μαλιμπού το 2021 έναντι 57 εκατ. δολαρίων, ωστόσο το ακίνητο εγκαταλείφθηκε αφού απογυμνώθηκε από βασικές υποδομές και τελικά πουλήθηκε το 2023 με οικονομική ζημία. Η υπόθεση του Tony Saxon είναι η πρώτη από περισσότερες από 12 αγωγές που έχουν καταθέσει πρώην εργαζόμενοι του Kanye West και φτάνει μέχρι την εκδίκαση σε δικαστήριο.

