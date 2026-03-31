O Μπάμπης Λαζαρίδης στο Spill The Tea: «Μεγάλωσα μόνο με τη μητέρα μου, αλλά δεν ένιωσα ποτέ ότι μου έλειψε κάτι»

Στο νέο επεισόδιο του Spill The Tea με τον Ανδρέα Ζωίτσα στο Mad TV, καλεσμένος ήταν ο Μπάμπης Λαζαρίδης, ο οποίος μίλησε ανοιχτά για τη νέα του πορεία στο modeling, τον τραυματισμό που άλλαξε τα σχέδιά του και τη ζωή του μακριά, και ταυτόχρονα κοντά, στη δημοσιότητα. Ο νεαρός, γιος της τραγουδίστριας Αγγελική Ηλιάδη, εμφανίστηκε χαλαρός και ειλικρινής, μιλώντας για τις φιλοδοξίες και τα όνειρά του για το μέλλον.

Εξήγησε πως για χρόνια ασχολούνταν σοβαρά με το ποδόσφαιρο και σκεφτόταν ακόμη και την επαγγελματική πορεία στον χώρο. Ωστόσο, ένας σοβαρός τραυματισμός με ρήξη χιαστού τον ανάγκασε να μείνει εκτός δράσης για μεγάλο διάστημα. Εκείνη η δύσκολη περίοδος τον έκανε να επανεξετάσει τα σχέδιά του και να ασχοληθεί πιο σοβαρά με το modeling, έναν χώρο που τον ενδιέφερε εδώ και καιρό. Μάλιστα, αποκάλυψε πως ο τραυματισμός του κόστισε και μια πιθανή συμμετοχή στο τηλεοπτικό ριάλιτι Survivor, στην οποία θα ήθελε ίσως να συμμετάσχει στο μέλλον.

Η συζήτηση στράφηκε και στη σχέση του με τη δημοσιότητα, αφού μεγάλωσε σε μια οικογένεια που βρίσκεται χρόνια στο επίκεντρο της showbiz. Όπως παραδέχτηκε, μικρότερος ήταν αρκετά ντροπαλός και δεν ήθελε να βρίσκεται στα φώτα, ζητώντας μάλιστα από τη μητέρα του να μην τον ανεβάζει στα social media. Σήμερα όμως προσπαθεί να διαχειριστεί τη δημόσια εικόνα του με ψυχραιμία, αποφεύγοντας να δίνει σημασία στα αρνητικά σχόλια και προτιμώντας να επικεντρώνεται στους στόχους του.

Μίλησε επίσης για τη σχέση του με τη μητέρα του, τονίζοντας ότι εκείνη υπήρξε πάντα αυστηρός αλλά δίκαιος κριτής. Οι συμβουλές της παραμένουν σημαντικές για τον ίδιο, ειδικά τώρα που κάνει τα πρώτα του βήματα στον χώρο της μόδας. Όπως είπε, εκείνη τον συμβουλεύει να είναι επιλεκτικός με τη δημοσιότητα και να αφήνει τη δουλειά του να μιλάει από μόνη της.

Παράλληλα, ο νεαρός σπουδάζει Διοίκηση Επιχειρήσεων και δεν κρύβει πως θέλει στο μέλλον να ασχοληθεί και με την επιχειρηματικότητα. Ανάμεσα στις ιδέες του βρίσκονται μια online επιχείρηση στον χώρο της μόδας ή ακόμη και μια δραστηριότητα στον χώρο της διασκέδασης, δείχνοντας ότι βλέπει τη ζωή του να εξελίσσεται σε πολλούς διαφορετικούς τομείς.

Όσο για το μέλλον, φαντάζεται τον εαυτό του σε λίγα χρόνια να ζει στο εξωτερικό, πιθανότατα σε πόλεις όπως το Μιλάνο ή η Νέα Υόρκη, χτίζοντας μια διεθνή καριέρα στο modeling. Με όπλα την αισιοδοξία, την εργατικότητα και τη στήριξη της οικογένειάς του, δηλώνει έτοιμος να κυνηγήσει τις ευκαιρίες που θα παρουσιαστούν μπροστά του.

