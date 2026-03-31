Mad TV News 31.03.2026

O Μπάμπης Λαζαρίδης στο Spill The Tea: «Μεγάλωσα μόνο με τη μητέρα μου, αλλά δεν ένιωσα ποτέ ότι μου έλειψε κάτι»

Ο Μπάμπης Λαζαρίδης μιλά στο Spill The Tea για το modeling, τον τραυματισμό του και τη σχέση με τη μητέρα του Αγγελική Ηλιάδη
Μαρία Χατζηγιάννη

Στο νέο επεισόδιο του Spill The Tea με τον Ανδρέα Ζωίτσα στο Mad TV, καλεσμένος ήταν ο Μπάμπης Λαζαρίδης, ο οποίος μίλησε ανοιχτά για τη νέα του πορεία στο modeling, τον τραυματισμό που άλλαξε τα σχέδιά του και τη ζωή του μακριά, και ταυτόχρονα κοντά, στη δημοσιότητα. Ο νεαρός, γιος της τραγουδίστριας Αγγελική Ηλιάδη, εμφανίστηκε χαλαρός και ειλικρινής, μιλώντας για τις φιλοδοξίες και τα όνειρά του για το μέλλον.

Εξήγησε πως για χρόνια ασχολούνταν σοβαρά με το ποδόσφαιρο και σκεφτόταν ακόμη και την επαγγελματική πορεία στον χώρο. Ωστόσο, ένας σοβαρός τραυματισμός με ρήξη χιαστού τον ανάγκασε να μείνει εκτός δράσης για μεγάλο διάστημα. Εκείνη η δύσκολη περίοδος τον έκανε να επανεξετάσει τα σχέδιά του και να ασχοληθεί πιο σοβαρά με το modeling, έναν χώρο που τον ενδιέφερε εδώ και καιρό. Μάλιστα, αποκάλυψε πως ο τραυματισμός του κόστισε και μια πιθανή συμμετοχή στο τηλεοπτικό ριάλιτι Survivor, στην οποία θα ήθελε ίσως να συμμετάσχει στο μέλλον.

Διάβασε επίσης: Spill The Tea με την Ειρήνη Αγγελοπούλου: Το «Να μ’ αγαπάς», τα social media και τα μελλοντικά της σχέδια

Η συζήτηση στράφηκε και στη σχέση του με τη δημοσιότητα, αφού μεγάλωσε σε μια οικογένεια που βρίσκεται χρόνια στο επίκεντρο της showbiz. Όπως παραδέχτηκε, μικρότερος ήταν αρκετά ντροπαλός και δεν ήθελε να βρίσκεται στα φώτα, ζητώντας μάλιστα από τη μητέρα του να μην τον ανεβάζει στα social media. Σήμερα όμως προσπαθεί να διαχειριστεί τη δημόσια εικόνα του με ψυχραιμία, αποφεύγοντας να δίνει σημασία στα αρνητικά σχόλια και προτιμώντας να επικεντρώνεται στους στόχους του.

Μίλησε επίσης για τη σχέση του με τη μητέρα του, τονίζοντας ότι εκείνη υπήρξε πάντα αυστηρός αλλά δίκαιος κριτής. Οι συμβουλές της παραμένουν σημαντικές για τον ίδιο, ειδικά τώρα που κάνει τα πρώτα του βήματα στον χώρο της μόδας. Όπως είπε, εκείνη τον συμβουλεύει να είναι επιλεκτικός με τη δημοσιότητα και να αφήνει τη δουλειά του να μιλάει από μόνη της.

Παράλληλα, ο νεαρός σπουδάζει Διοίκηση Επιχειρήσεων και δεν κρύβει πως θέλει στο μέλλον να ασχοληθεί και με την επιχειρηματικότητα. Ανάμεσα στις ιδέες του βρίσκονται μια online επιχείρηση στον χώρο της μόδας ή ακόμη και μια δραστηριότητα στον χώρο της διασκέδασης, δείχνοντας ότι βλέπει τη ζωή του να εξελίσσεται σε πολλούς διαφορετικούς τομείς.

Όσο για το μέλλον, φαντάζεται τον εαυτό του σε λίγα χρόνια να ζει στο εξωτερικό, πιθανότατα σε πόλεις όπως το Μιλάνο ή η Νέα Υόρκη, χτίζοντας μια διεθνή καριέρα στο modeling. Με όπλα την αισιοδοξία, την εργατικότητα και τη στήριξη της οικογένειάς του, δηλώνει έτοιμος να κυνηγήσει τις ευκαιρίες που θα παρουσιαστούν μπροστά του.

Διάβασε επίσης: Έλενα Τσαγκρινού στο Spill The Tea: «Έχει κλείσει ο κύκλος με τον πρώην άνδρα μου»

Η Millie Bobby Brown σε τρυφερές οικογενειακές στιγμές που έγιναν viral

Το τελευταίο αντίο στη Μαρινέλλα – Συγκλονισμένος ο Τάκης Ζαχαράτος μπροστά στο φέρετρο

Η Αλεξάνδρα Μάγκου στο Unplugged Stories: «Θα ήθελα πολύ να συνεργαστώ με τη Δήμητρα Γαλάνη»
Mad TV News

Η Αλεξάνδρα Μάγκου στο Unplugged Stories: «Θα ήθελα πολύ να συνεργαστώ με τη Δήμητρα Γαλάνη»

30.03.2026
Mad Tech News: Όλες οι τελευταίες εξελίξεις σε smartphones, gaming και gadgets
Mad TV News

Mad Tech News: Όλες οι τελευταίες εξελίξεις σε smartphones, gaming και gadgets

30.03.2026
Mad Tech News: Τα νέα από τη Samsung, τη Meta και τον κόσμο του gaming
Mad TV News

Mad Tech News: Τα νέα από τη Samsung, τη Meta και τον κόσμο του gaming

26.03.2026
Η Αφροδίτη Χατζημηνά στο Unplugged Stories: «Ήθελα να βρω τη δική μου φωνή στη μουσική»
Mad TV News

Η Αφροδίτη Χατζημηνά στο Unplugged Stories: «Ήθελα να βρω τη δική μου φωνή στη μουσική»

26.03.2026
Η Ανδρομάχη στο Mad for Greekz: «Δεν είμαι ανταγωνιστική – Θέλω ηρεμία και καλή διάθεση για όλους»
Mad for Greekz

Η Ανδρομάχη στο Mad for Greekz: «Δεν είμαι ανταγωνιστική – Θέλω ηρεμία και καλή διάθεση για όλους»

26.03.2026
H Δάφνη Καραβοκύρη στο OK!: «Η συμμετοχή μου στο Real View ήταν ένας κεραυνοβόλος έρωτας»
Mad TV News

H Δάφνη Καραβοκύρη στο OK!: «Η συμμετοχή μου στο Real View ήταν ένας κεραυνοβόλος έρωτας»

23.03.2026
Spill The Tea με την Ειρήνη Αγγελοπούλου: Το «Να μ’ αγαπάς», τα social media και τα μελλοντικά της σχέδια
Mad TV News

Spill The Tea με την Ειρήνη Αγγελοπούλου: Το «Να μ’ αγαπάς», τα social media και τα μελλοντικά της σχέδια

23.03.2026
Ο Κώστας Σαββόπουλος στο Talk to MAD: «Η ελληνική rap σκηνή έχει γίνει εμπορική, χωρίς να χάνει την underground δυναμική της»
Mad TV News

Ο Κώστας Σαββόπουλος στο Talk to MAD: «Η ελληνική rap σκηνή έχει γίνει εμπορική, χωρίς να χάνει την underground δυναμική της»

20.03.2026
H Αντιγόνη Γινοπούλου στο Talk to Mad: «Χρειάζεται οι γονείς να εκπαιδεύονται, ώστε να μπορούν να καθοδηγούν τα παιδιά»
Mad TV News

H Αντιγόνη Γινοπούλου στο Talk to Mad: «Χρειάζεται οι γονείς να εκπαιδεύονται, ώστε να μπορούν να καθοδηγούν τα παιδιά»

20.03.2026
4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Στην Επιτροπή Aνταγωνισμού η μάχη για την πλατφόρμα Βαρδινογιάννη-Μαρινάκη–Κυριακού!Alter Ego και Ireon βάζουν 11 εκατ. ευρώ στον ΑΝΤ1+

Στην Επιτροπή Aνταγωνισμού η μάχη για την πλατφόρμα Βαρδινογιάννη-Μαρινάκη–Κυριακού!Alter Ego και Ireon βάζουν 11 εκατ. ευρώ στον ΑΝΤ1+

Περικοπές σε έσοδα και πρόγραμμα φέρνει ο Πόλεμος στο Ιράν

Περικοπές σε έσοδα και πρόγραμμα φέρνει ο Πόλεμος στο Ιράν

Χρήματα για περισσότερες κατηγορίες προγραμμάτων στην TV

Χρήματα για περισσότερες κατηγορίες προγραμμάτων στην TV

Παιχνίδια με τις κάλπες: Η κυβέρνηση μπροστά σε τρεις ανοιχτές πληγές

Παιχνίδια με τις κάλπες: Η κυβέρνηση μπροστά σε τρεις ανοιχτές πληγές

Δάνεια σε ελβετικό φράγκο

Δάνεια σε ελβετικό φράγκο

Ο οικονομικός βραχίονας της CIA έκανε απόβαση στην Ελλάδα και ενδιαφέρεται για ΜΜΕ

Ο οικονομικός βραχίονας της CIA έκανε απόβαση στην Ελλάδα και ενδιαφέρεται για ΜΜΕ