Life 26.09.2026

Είναι οι κοιλιακοί η καλύτερη άσκηση για επίπεδη κοιλιά; Η μοναδική άσκηση που χρειάζεσαι

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Αν θες δυνατό κορμό ξέχνα τα ατελείωτα crunches και γνώρισε τη σανίδα, μια απλή άσκηση που ενεργοποιεί ολόκληρο τον κορμό
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η σανίδα (plank) είναι μια άσκηση που ενεργοποιεί ολόκληρο τον κορμό και δεν απαιτεί εξοπλισμό.
  • Η σωστή τεχνική στη σανίδα είναι πιο σημαντική από τη διάρκεια εκτέλεσης.
  • Η σανίδα ενδυναμώνει κοιλιακούς, ώμους, πλάτη και γλουτούς, αποτελώντας καλή βάση για τον κορμό.
  • Η εμφάνιση των κοιλιακών εξαρτάται από τη σύσταση σώματος, διατροφή και γενική φυσική δραστηριότητα, όχι μόνο από την άσκηση.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το να αποκτήσεις πιο δυνατούς κοιλιακούς δεν σημαίνει απαραίτητα ότι χρειάζεται να κάνεις ατελείωτα crunches. Αντίθετα, υπάρχει μία άσκηση που ενεργοποιεί ολόκληρο τον κορμό και μπορεί να γίνει βασικό μέρος ενός αποτελεσματικού workout. Ο λόγος για τη σανίδα (plank), μια απλή άσκηση που δεν απαιτεί εξοπλισμό και μπορείς να κάνεις σχεδόν παντού. Το σημαντικό είναι να δώσεις προτεραιότητα στη σωστή τεχνική και όχι στο να αντέξεις όσο περισσότερα δευτερόλεπτα γίνεται.

Γυναίκα κάνει κοιλιακούς σε στρώμα γυμναστικής
Πηγή: Unsplash

Η σανίδα μπορεί να φαίνεται εύκολη, όμως όταν εκτελείται σωστά απαιτεί σημαντική ενεργοποίηση του κορμού. Στηρίζεσαι στους πήχεις και στα δάχτυλα των ποδιών, κρατώντας το σώμα σε ευθεία γραμμή από τους ώμους μέχρι τις φτέρνες. Σφίγγεις τους κοιλιακούς και τους γλουτούς και αποφεύγεις να αφήσεις τη μέση να «πέσει».

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Το μεγάλο της πλεονέκτημα είναι ότι δεν δουλεύει μόνο τους κοιλιακούς. Ενεργοποιεί συνολικά τον core, ενώ συμμετέχουν επίσης οι ώμοι, η πλάτη και οι γλουτοί. Έτσι, μπορεί να αποτελέσει μια πολύ καλή βάση για την ενδυνάμωση του κορμού.

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Unsplash

Όχι ακριβώς. Η σανίδα είναι εξαιρετική άσκηση, αλλά καμία μεμονωμένη άσκηση δεν μπορεί να γυμνάσει πλήρως όλους τους κοιλιακούς μυς. Για ένα πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα, μπορείς να συνδυάζεις διαφορετικές ασκήσεις κορμού και γενικότερη προπόνηση δύναμης.

Και κάτι ακόμη σημαντικό: οι δυνατοί κοιλιακοί δεν σημαίνουν απαραίτητα ότι θα φαίνονται περισσότερο. Η εμφάνιση των κοιλιακών επηρεάζεται και από τη συνολική σύσταση του σώματος, τη διατροφή και τη γενικότερη φυσική δραστηριότητα.

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fitness plank κοιλιακοί σανίδα
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