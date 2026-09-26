Food 26.09.2026

Δεν σου αρέσουν τα αυγά; 7 συνδυασμοί που θα σε κάνουν να αλλάξεις γνώμη

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Το μυστικό για να μη βαρεθείς ποτέ τα βραστά αυγά βρίσκεται σε αυτά τα 7 απλά toppings που αλλάζουν εντελώς τη γεύση τους
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Τα αυγά είναι πλούσια σε πρωτεΐνη, χολίνη, λουτεΐνη, βιταμίνη Β12 και σελήνιο.
  • Προσφέρουν 6 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά αυγό, ιδανικά για σαλάτες, σνακ και γεύματα.
  • Επτά συνδυασμοί προτείνονται για να γίνουν τα βραστά αυγά πιο νόστιμα.
  • Οι συνδυασμοί περιλαμβάνουν μαγιονέζα Kewpie με chili crisp, αβοκάντο με furikake και τζατζίκι με μυρωδικά.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν προσπαθείς να βάλεις περισσότερη πρωτεΐνη στη ζωή σου, το να έχεις ένα μπολ με βραστά αυγά στο ψυγείο είναι η απόλυτη στρατηγική. Κάθε αυγό είναι μια μικρή «βόμβα» δύναμης με 6 γραμμάρια πρωτεΐνης, ενώ είναι ιδανικό για να το πετάξεις παντού: από σαλάτες και γρήγορα σνακ, μέχρι πάνω από τα μακαρόνια σου.

Ομελέτα στραπατσάδα με μυρωδικά σε λευκό μπολ και φρυγανισμένο ψωμί.
Πηγή: Unsplash

Πέρα από την πρωτεΐνη, τα αυγά είναι γεμάτα χολίνη για τον εγκέφαλο, λουτεΐνη για τα μάτια, αλλά και βιταμίνη Β12 και σελήνιο για δυνατό ανοσοποιητικό. Το μόνο πρόβλημα; Σκέτα με αλατοπίπερο, τα βραστά αυγά είναι πιο βαρετά κι από Δευτέρα πρωί. Ευτυχώς, δεν θέλει κόπο, αλλά τρόπο.

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7 συνδυασμοί «φωτιά» για να μη βαρεθείς ποτέ τα αυγά σου:

Μαγιονέζα Kewpie – Chili Crisp

Ξέχνα τις συνηθισμένες μαγιονέζες. Η ιαπωνική Kewpie είναι πιο πλούσια και γεμάτη umami. Ρίξε από πάνω λίγο chili crisp για κάψιμο και τραγανή υφή.

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Pinterest

Μουστάρδα – Τουρσί

Ψιλοκόψε αγγουράκια τουρσί και ρίξ’ τα πάνω στα αυγά μαζί με μια κουταλιά μουστάρδας  για πικάντικη γεύση και υφή.

Αβοκάντο – Furikake

Λιώσε λίγο αβοκάντο με αλάτι και λεμόνι, άπλωσέ το πάνω στο αυγό και πασπάλισε με furikake (το ιαπωνικό μείγμα με φύκια και σουσάμι).

Αβοκάντο – Τουρσί κόκκινο κρεμμύδι

Βάλε μια στρώση κρεμώδους αβοκάντο και από πάνω τραγανά, ξιδάτα κόκκινα κρεμμύδια που απογειώνουν το πιάτο.

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www.pexels.com

Ρικότα – Μαύρο πιπέρι

Μια κουταλιά δροσερή ρικότα δίνει μια πολυτελή, βελούδινη αίσθηση. Ολοκλήρωσε το πιάτο με φρεσκοτριμμένο πιπέρι και λίγο χοντρό αλάτι.

Τζατζίκι – Φρέσκα μυρωδικά

Επίλεξε ελληνικά, παραδοσιακά μονοπάτια. Βάλε μια γενναία κουταλιά τζατζίκι πάνω στο αυγό και πασπάλισε με ψιλοκομμένο άνηθο, μαϊντανό ή δυόσμο.

Φρέσκα αυγά σε πιάτο, η νέα υπερτροφή για υγιεινή διατροφή και ενίσχυση της υγείας.
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Κατσικίσιο τυρί – Μέλι

Το απόλυτο πάντρεμα του κρεμώδους τυριού με το μέλι. Αν δεν προτιμάς τα καυτερά, χρησιμοποίησε κανονικό μέλι και μια πρέζα αλάτι.

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