4 σημάδια ότι κάποιος δεν σε συμπαθεί όσο νομίζεις

Ένα σημάδι μπορεί να μην σημαίνει τίποτα, αλλά όταν κάποια συμπεριφορά επαναλαμβάνεται, αξίζει να την προσέξεις.

Με μια ματιά Οι συζητήσεις επικεντρώνονται πάντα σε αυτούς, χωρίς ερωτήσεις για εσένα.

Σε θυμούνται κυρίως όταν χρειάζονται κάτι, όχι όταν όλα είναι καλά.

Σε κρατούν σε απόσταση με μονολεκτικές απαντήσεις ή ακυρώσεις.

Τα "αστεία" τους σε κάνουν συχνά να νιώθεις άβολα ή μειονεκτικά. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Υπάρχουν άνθρωποι που δεν θα σου πουν ποτέ ξεκάθαρα ότι δεν σε συμπαθούν. Μπορεί, όμως, να το καταλάβεις από τον τρόπο που σου μιλούν, από το πόσο ενδιαφέρον δείχνουν όταν βρίσκεστε μαζί ή από το αν σε κάνουν να αισθάνεσαι διαρκώς ότι περισσεύεις. Και ενώ ένα μεμονωμένο περιστατικό δεν λέει απαραίτητα κάτι, όταν βλέπεις την ίδια συμπεριφορά να επαναλαμβάνεται, ίσως αξίζει να της δώσεις λίγη περισσότερη σημασία.

Δεν χρειάζεται, φυσικά, να αναλύεις κάθε μήνυμα, βλέμμα ή emoji που λαμβάνεις. Οι άνθρωποι μπορεί να είναι κουρασμένοι, αγχωμένοι ή απλώς να έχουν διαφορετικό τρόπο επικοινωνίας. Αν όμως κάποια συγκεκριμένα patterns εμφανίζονται ξανά και ξανά, μπορούν να σου δώσουν μια καλύτερη εικόνα για το πώς νιώθει κάποιος απέναντί σου.

Αν λοιπόν έχεις αρχίσει να αναρωτιέσαι «μήπως τελικά δεν με πολυσυμπαθεί;», υπάρχουν μερικά σημάδια που μπορεί να σε βάλουν σε σκέψεις.

1. Οι συζητήσεις καταλήγουν πάντα πάνω τους

Μιλάς για κάτι που σε απασχολεί και πριν προλάβεις να ολοκληρώσεις, η κουβέντα έχει ήδη γυρίσει στη δική τους ζωή. Δεν κάνουν ερωτήσεις, δεν δείχνουν ιδιαίτερη περιέργεια για όσα λες και συχνά μοιάζει σαν να περιμένουν απλώς τη σειρά τους για να μιλήσουν.

Μια φορά μπορεί να συμβεί σε όλους. Αν όμως είναι σταθερό μοτίβο, ίσως δείχνει ότι δεν υπάρχει ιδιαίτερη διάθεση για ουσιαστική σύνδεση.

2. Σε θυμούνται κυρίως όταν χρειάζονται κάτι

Αν τα μηνύματα εμφανίζονται ξαφνικά μόνο όταν χρειάζονται μια χάρη, μια πληροφορία ή παρέα, ενώ εξαφανίζονται όταν όλα είναι καλά, το pattern είναι αρκετά ξεκάθαρο.

Μια σχέση, φιλική, επαγγελματική ή οποιαδήποτε άλλη, χρειάζεται κάποια μορφή αμοιβαιότητας. Δεν γίνεται ο ένας να εμφανίζεται μόνο όταν τον βολεύει.

3. Νιώθεις ότι σε κρατούν συνεχώς σε απόσταση

Απαντούν μονολεκτικά, αποφεύγουν να κανονίσουν κάτι μαζί σου ή ακυρώνουν συστηματικά χωρίς να προτείνουν άλλη στιγμή. Όταν βρίσκεστε σε παρέα, μπορεί επίσης να δείχνουν περισσότερο ενδιαφέρον για όλους τους υπόλοιπους.

Δεν σημαίνει ότι κάθε καθυστερημένη απάντηση είναι red flag. Αν όμως η απόσταση γίνεται σταθερό μοτίβο, πιθανότατα κάτι σου λέει.

4. Τα «αστεία» τους σε κάνουν συχνά να νιώθεις άβολα

Το πείραγμα μεταξύ φίλων είναι απολύτως φυσιολογικό. Υπάρχει όμως διαφορά ανάμεσα σε ένα αστείο που κάνετε και οι δύο και σε σχόλια που σε μειώνουν συνεχώς, ειδικά μπροστά σε άλλους.

Αν κάποιος σε κάνει συστηματικά να αισθάνεσαι άβολα και όταν του το λες απαντά «πλάκα κάνω», ίσως το θέμα δεν είναι το χιούμορ. Είναι το πώς επιλέγει να σου φέρεται.

Μην ψάχνεις red flags παντού

Το σημαντικότερο είναι να μην προσπαθείς να βγάλεις συμπέρασμα από μία μόνο συμπεριφορά. Οι άνθρωποι έχουν διαφορετικές μέρες, διαθέσεις και τρόπους επικοινωνίας, ενώ μια περίοδος απόστασης δεν σημαίνει απαραίτητα ότι κάποιος σε αντιπαθεί.

Αν όμως βλέπεις πολλά από αυτά τα σημάδια να επαναλαμβάνονται, ίσως αξίζει να σταματήσεις να κυνηγάς την επιβεβαίωση ενός ανθρώπου. Δεν χρειάζεται να σε συμπαθούν όλοι — και σίγουρα δεν χρειάζεται να πιέζεις μια σχέση που δεν σου επιστρέφει το ίδιο ενδιαφέρον.

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