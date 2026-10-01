Μουσική 01.10.2026

Kanye West: Γιατί ακυρώνονται οι συναυλίες του στη Ρωσία – Οι δηλώσεις που προκάλεσαν χαμό

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Ο Kanye West βλέπει να ματαιώνονται οι εμφανίσεις του στην Αγία Πετρούπολη, καθώς το κύμα αντιδράσεων για τις αμφιλεγόμενες δηλώσεις του σχετικά με τον Adolf Hitler κορυφώνεται
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Οι προγραμματισμένες συναυλίες του Kanye West στην Αγία Πετρούπολη ακυρώθηκαν οριστικά.
  • Η ακύρωση οφείλεται σε αντισημιτικές δηλώσεις του καλλιτέχνη και τη χρήση ναζιστικών συμβόλων.
  • Υπήρχαν αντιδράσεις από Ρώσους πολιτικούς και το κοινό για τις δηλώσεις του Ye.
  • Η διαδικασία επιστροφής χρημάτων για τους κατόχους εισιτηρίων θα ξεκινήσει στις 12 Οκτωβρίου.
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Οι προγραμματισμένες εμφανίσεις του Kanye West, γνωστού πλέον ως Ye, στην Αγία Πετρούπολη της Ρωσίας, που είχαν οριστεί για τις 10 και 11 Οκτωβρίου, ακυρώθηκαν οριστικά. Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά από εβδομάδες αβεβαιότητας και αντικρουόμενων πληροφοριών σχετικά με την πραγματοποίηση των συναυλιών στη ρωσική πόλη.

Ο Kanye West σε φωτογραφία του ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο οποίος αντιμετωπίζει νέα μήνυση για σεξουαλική παρενόχληση.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η Say Agency, η εταιρεία που είχε αναλάβει τη διοργάνωση, εξέδωσε ανακοίνωση όπου εκφράζει τη βαθιά λύπη της για την αδυναμία διεξαγωγής των σόου του Ye στην Αγία Πετρούπολη τις προγραμματισμένες ημερομηνίες. Η εταιρεία διαβεβαίωσε, επίσης, ότι η διαδικασία επιστροφής χρημάτων για τους κατόχους εισιτηρίων θα ξεκινήσει στις 12 Οκτωβρίου.

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Οι συναυλίες είχαν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στη Ρωσία από την αρχική τους ανακοίνωση. Ο Ye έχει βρεθεί στο επίκεντρο σφοδρής κριτικής τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα για αντισημιτικές δηλώσεις που έχει κάνει, συμπεριλαμβανομένης της επαινετικής αναφοράς στον Adolf Hitler και της χρήσης ναζιστικών συμβόλων. Αυτές οι δηλώσεις έχουν προκαλέσει την αποδοκιμασία πολλών, τόσο εντός όσο και εκτός Ρωσίας.

Ο Kanye West στη συναυλία του στο Los Angeles, όπου η North West έκανε έκπληξη στο κοινό.
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ορισμένοι Ρώσοι πολιτικοί είχαν εκφράσει την αντίθεσή τους στις προγραμματισμένες εμφανίσεις του καλλιτέχνη, ενώ υπήρχαν και φωνές που παρουσίαζαν την άφιξή του ως μια μορφή απάντησης στην απομόνωση της Ρωσίας από μεγάλο μέρος της δυτικής μουσικής βιομηχανίας.

Το χρονικό της αβεβαιότητας

Το θρίλερ γύρω από τις συναυλίες ξεκίνησε ήδη από τον Αύγουστο. Τότε, η Gazprom Arena, η οποία είχε οριστεί ως χώρος διεξαγωγής των δύο συναυλιών, είχε ανακοινώσει ότι δεν είχε υπογραφεί συμφωνία ενοικίασης με τους διοργανωτές, και επομένως, οι εμφανίσεις δεν μπορούσαν να πραγματοποιηθούν εκεί. Ωστόσο, η Say Agency επέμενε τότε ότι οι συναυλίες παρέμεναν κανονικά στο πρόγραμμα.

Ο Kanye West σε στιγμιότυπο από το ντοκιμαντέρ In Whose Name που γυρίστηκε με iPhone.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Στη συνέχεια, οι ημερομηνίες της Αγίας Πετρούπολης εξαφανίστηκαν από το επίσημο πρόγραμμα της περιοδείας του Ye, πυροδοτώντας περαιτέρω εικασίες, μέχρι που η τελική ακύρωση επιβεβαιώθηκε.

Ο Kanye West σε φωτογραφία του ΑΠΕ-ΜΠΕ, σχετικά με τη νέα μήνυση για σεξουαλική παρενόχληση.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο Kanye West έχει απασχολήσει τα διεθνή μέσα ενημέρωσης και στο παρελθόν για παρόμοιες δηλώσεις και συμπεριφορές, με αποτέλεσμα την ακύρωση συνεργασιών και εκδηλώσεων. Αυτή η νέα εξέλιξη στη Ρωσία προσθέτει ένα ακόμα κεφάλαιο στις αμφιλεγόμενες στιγμές της καριέρας του.

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Kanye West Ρωσία
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