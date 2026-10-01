Γιώργος Παπαδόπουλος: Ετοιμάζεται για γάμο στην Κύπρο τον Δεκέμβριο

Ο Γιώργος Παπαδόπουλος αποκάλυψε λεπτομέρειες για την επικείμενη ένωσή του με τη σύντροφό του, Γαλάτεια Βασιλειάδου, κατά τη διάρκεια συνέντευξής του

Με μια ματιά Ο Γιώργος Παπαδόπουλος παντρεύεται τη Γαλάτεια Βασιλειάδου τον Δεκέμβριο στην Κύπρο.

Ο τραγουδιστής δεν έχει ασχοληθεί με τις λεπτομέρειες του γάμου, θεωρώντας τις υλικές προετοιμασίες δευτερεύουσες.

Ο Γιώργος Παπαδόπουλος αστειεύτηκε ότι θα είναι «κούκλος» στον γάμο του.

Ένα απρόοπτο συνέβη με το προσκλητήριο, καθώς η Γαλάτεια κλειδώθηκε έξω από το αυτοκίνητο. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Γιώργος Παπαδόπουλος διανύει μια από τις πιο όμορφες περιόδους της ζωής του, καθώς ετοιμάζεται να παντρευτεί την αγαπημένη του, Γαλάτεια Βασιλειάδου. Ο δημοφιλής καλλιτέχνης μίλησε πρόσφατα στην εκπομπή «Happy Day», δίνοντας στη δημοσιότητα κάποιες από τις αποφάσεις που έχουν ληφθεί για τη μεγάλη ημέρα.

Ο Γιώργος Παπαδόπουλος επιβεβαίωσε ότι η τελετή του γάμου του με τη Γαλάτεια Βασιλειάδου έχει προγραμματιστεί για τον ερχόμενο Δεκέμβριο. Παρόλο που δεν θέλησε να αποκαλύψει την ακριβή ημερομηνία, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Ο γάμος μας θα γίνει τον Δεκέμβριο στην Κύπρο, δεν έχω όμως να πω κάτι άλλο. Ημερομηνία δεν λέμε, όχι. Όταν πρέπει θα το πούμε».

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Σχετικά με τις προετοιμασίες για τον γάμο, ο τραγουδιστής εξέφρασε, με το χαρακτηριστικό του χιούμορ, ότι δεν έχει ασχοληθεί ιδιαίτερα με τις λεπτομέρειες. Θεωρεί ότι τα υλικά στοιχεία που συνοδεύουν έναν γάμο είναι δευτερεύοντα, καθώς η ουσία βρίσκεται αλλού. «Δεν έχω κάνει τίποτα που να αφορά την προετοιμασία. Είναι όλα τόσο ψεύτικα αυτά τα υλικά που δεν υπάρχει λόγος να ασχολούμαστε μ’ αυτά. Ούτως ή άλλως κούκλος θα είμαι, θα ανέβω πάνω και θα παντρευτώ», σχολίασε.

Ένα απρόοπτο με το προσκλητήριο

Ο Γιώργος Παπαδόπουλος μοιράστηκε επίσης ένα αστείο περιστατικό που συνέβη την ίδια ημέρα και σχετίζεται με τις προετοιμασίες του γάμου. Είχε προγραμματιστεί ένα ραντεβού για το προσκλητήριο, ωστόσο ο ίδιος δεν κατάφερε να παρευρεθεί λόγω ενός απρόοπτου με το αυτοκίνητό του. «Για το προσκλητήριο του γάμου είχαμε σήμερα ραντεβού και… δεν πήγα. Πήρε το αμάξι μου η Γαλάτεια και κλειδώθηκε έξω γιατί ανοίγει μόνο με το κινητό, το οποίο δεν το φόρτισε», αποκάλυψε στις δηλώσεις του.

Η σχέση του Γιώργου Παπαδόπουλου με τη Γαλάτεια Βασιλειάδου φαίνεται να βαδίζει προς το χαρμόσυνο γεγονός του γάμου, με το ζευγάρι να ετοιμάζεται για το επόμενο μεγάλο βήμα στη σχέση του.

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