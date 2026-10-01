Celeb News 01.10.2026

Ο Jim Carrey παντρεύτηκε την Min Ah: Ένας νέος κύκλος για τον ηθοποιό

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Μάθε τα νέα για τον Jim Carrey που παντρεύτηκε την Min Ah, σηματοδοτώντας έναν νέο κύκλο στη ζωή του μετά από επτά μήνες σχέσης
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Ο Jim Carrey παντρεύτηκε την σύντροφό του, Min Ah, στις 30 Σεπτεμβρίου.
  • Η πρώτη τους κοινή δημόσια εμφάνιση έγινε τον Φεβρουάριο στη Γαλλία, στα βραβεία César.
  • Ο ηθοποιός έχει εκφράσει την επιθυμία του να απολαμβάνει τη ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.
  • Ο Jim Carrey έχει παντρευτεί στο παρελθόν δύο φορές και έχει μια κόρη.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Jim Carrey, ο αγαπημένος ηθοποιός που έχει χαρίσει αμέτρητες στιγμές γέλιου και συγκίνησης στο κοινό, παντρεύτηκε την σύντροφό του, Min Ah. Η είδηση επιβεβαιώθηκε από εκπρόσωπο του 64χρονου σταρ, ο οποίος δήλωσε στο People ότι το ζευγάρι τελέσε τον γάμο του την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, χωρίς να γίνουν γνωστές περαιτέρω λεπτομέρειες για την τελετή.

Ο Jim Carrey κρατάει το βραβείο του στα βραβεία César, μετά την τιμητική διάκριση που έλαβε.
Πηγή: ΑΠΕ-MΠΕ

Η πρώτη κοινή δημόσια εμφάνιση του Κάρεϊ και της Min Ah, η οποία είναι επίσης ηθοποιός, πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Φεβρουάριο στη Γαλλία. Εκεί, ο Κάρεϊ παρακολούθησε την τελετή απονομής των βραβείων César, όπου αναφέρθηκε στη σύντροφό του με θερμά λόγια, χαρακτηρίζοντάς την «υπέροχη σύντροφό». Με ομιλία του στα γαλλικά, ο ηθοποιός ευχαρίστησε την οικογένειά του, την κόρη του Τζέιν και τον εγγονό του Τζάκσον, ενώ στη συνέχεια απευθύνθηκε στην Min Ah λέγοντας: «Σε αγαπώ, Min Ah».

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Το ζευγάρι φέρεται να είναι μαζί για αρκετά χρόνια, καθώς η πρώτη τους κοινή φωτογραφία χρονολογείται από τον Φεβρουάριο του 2022, όταν απαθανατίστηκαν να αποχωρούν από φιλανθρωπική εκδήλωση στο Λος Άντζελες. Ο γάμος έρχεται σε μια περίοδο που ο Jim Carrey έχει εκφράσει την επιθυμία του να απολαμβάνει τη ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, δηλώνοντας στο παρελθόν ότι θα επέστρεφε στην υποκριτική μόνο για έναν ρόλο που θα θεωρούσε εξαιρετικά σημαντικό.

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ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο Jim Carrey έχει παντρευτεί στο παρελθόν δύο φορές. Η πρώτη του σύζυγος ήταν η συμπρωταγωνίστριά του στην ταινία «Dumb and Dumber», Lauren Holly, με την οποία ήταν παντρεμένος από το 1996 έως το 1997. Η δεύτερη σύζυγός του ήταν η Melissa Womer, με την οποία απέκτησε την κόρη του, Τζέιν, και ο γάμος τους διήρκεσε από το 1987 έως το 1995. Πιο πρόσφατα, ο ηθοποιός είχε σχέση με την Ginger Gonzaga, συμπρωταγωνίστριά του στη σειρά «Kidding», με την οποία εμφανίστηκε για πρώτη φορά στο κόκκινο χαλί τον Ιανουάριο του 2019, αν και σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο χωρισμός τους ανακοινώθηκε τον Οκτώβριο της ίδιας χρονιάς.

 

Η δημόσια εμφάνιση του Κάρεϊ στα βραβεία César είχε προκαλέσει συζητήσεις, με ορισμένες θεωρίες να κάνουν λόγο για “κλωνοποίηση” του ηθοποιού, λόγω της φαινομενικής αλλαγής στην εμφάνισή του. Ωστόσο, τα δημοσιεύματα του People και του παρελθόντος, όπως και η πρόσφατη δήλωση του εκπροσώπου του, επιβεβαιώνουν ότι πρόκειται για τον ίδιο τον Jim Carrey που παντρεύτηκε την εκλεκτή της καρδιάς του.

Ο γάμος σηματοδοτεί μια νέα αρχή για τον Jim Carrey, ο οποίος φαίνεται να έχει βρει την ευτυχία στο πλευρό της Min Ah, απολαμβάνοντας μια πιο ήρεμη περίοδο της ζωής του.

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