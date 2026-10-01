Eurovision 2027: Νέοι ρόλοι για τον Γιώργο Καπουτζίδη και την Μαρία Κοζάκου στην ΕΡΤ

Η Μαρία Κοζάκου και ο Γιώργος Καπουτζίδης παραμένουν αναπόσπαστο κομμάτι του project της Eurovision στην ΕΡΤ, αναλαμβάνοντας νέες αρμοδιότητες για τη διοργάνωση του 2027

Με μια ματιά Η Μαρία Κοζάκου εξετάζεται για project manager της ελληνικής αποστολής στη Eurovision 2027.

Ο Γιώργος Καπουτζίδης αναμένεται να συμμετάσχει στους ημιτελικούς και στον εθνικό τελικό «Sing for Greece».

Η τελική παρουσία του Καπουτζίδη στον διαγωνισμό στη Βουλγαρία παραμένει αβέβαιη.

Η ΕΡΤ διατηρεί δύο έμπειρα στελέχη για τη σταθερότητα της ελληνικής συμμετοχής. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η προετοιμασία για τη Eurovision 2027 βρίσκεται ήδη σε πλήρη εξέλιξη, με την ΕΡΤ να ετοιμάζεται να σηκώσει ξανά τη σημαία της Ελλάδας στον διαγωνισμό. Φαίνεται πως δύο από τα πιο γνώριμα πρόσωπα του ελληνικού σχολιασμού και της συμμετοχής στον διαγωνισμό, η Μαρία Κοζάκου και ο Γιώργος Καπουτζίδης, θα συνεχίσουν να συνεισφέρουν στο εγχείρημα, αν και με αναπροσαρμοσμένους ρόλους.

Η Μαρία Κοζάκου, μετά την απόφασή της να μην διεκδικήσει εκ νέου διοικητική θέση στην ΕΡΤ, απομακρύνεται από τα κεντρικά διευθυντικά της καθήκοντα. Ωστόσο, η αγάπη και η εμπειρία της στη Eurovision την κρατούν ενεργά δεμένη με το project. Σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάζεται σοβαρά η ανάληψη από την ίδια του ρόλου του project manager για την ελληνική αποστολή στη Eurovision 2027. Αυτή η θέση θα της επιτρέψει να επικεντρωθεί αποκλειστικά στην οργάνωση και την προετοιμασία, διατηρώντας έτσι τη στενή της επαφή με τον διαγωνισμό.

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Παρά τις αρχικές του δηλώσεις μετά τον διαγωνισμό στη Βιέννη, όπου εξέφρασε την επιθυμία του για ένα διάλειμμα από τη Eurovision, ο Γιώργος Καπουτζίδης φαίνεται πως θα συνεχίσει να είναι παρών. Οι πληροφορίες κάνουν λόγο για συνέχιση της συμμετοχής του, με έμφαση στις εσωτερικές διαδικασίες της Ελλάδας και στις τηλεοπτικές μεταδόσεις που προηγούνται της μεγάλης βραδιάς.

Πιο συγκεκριμένα, το πιο πιθανό σενάριο προβλέπει τη συμμετοχή του Γιώργου Καπουτζίδη στους δύο ημιτελικούς, καθώς και στον εθνικό τελικό «Sing for Greece», όπου θα αναδειχθεί η ελληνική συμμετοχή. Η τελική του παρουσία, ωστόσο, στη Βουλγαρία, όπου αναμένεται να διεξαχθεί ο επόμενος διαγωνισμός, παραμένει αβέβαιη, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να μην αναλάβει την παρουσίαση ή την περιγραφή του τελικού. Η συμμετοχή του, πάντως, θα αποκτήσει διαφορετικό χαρακτήρα, χωρίς όμως να σηματοδοτεί την απομάκρυνσή του από το project.

Η διατήρηση αυτών των δύο εμβληματικών προσωπικοτήτων στο πλευρό της ΕΡΤ για τη Eurovision, αναμένεται να προσδώσει σταθερότητα και συνέχεια στην ελληνική παρουσία στον διαγωνισμό, αξιοποιώντας την πολύτιμη εμπειρία και την αγάπη τους για τη μουσική και το θέαμα.

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