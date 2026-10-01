Η Νάντια Κοντογεώργη κάνει θραύση στο «Κάμπινγκ» και το X θυμάται το «Κάτω Παρτάλι»

Η ερμηνεία της Νάντιας Κοντογεώργη ως «Νίτσα» στη σειρά «Κάμπινγκ» έχει κερδίσει τις εντυπώσεις, οδηγώντας τους χρήστες του Twitter σε νοσταλγικές αναφορές στην προηγούμενη επιτυχημένη συνεργασία της με τη Βίκυ Σταυροπούλου

Με μια ματιά Η Νάντια Κοντογεώργη εντυπωσιάζει ως "Νίτσα" στη νέα σειρά «Κάμπινγκ».

Ο ρόλος της "Νίτσας" θυμίζει το παρελθόν της ηθοποιού στο «Κάτω Παρτάλι».

Η επανένωση της Κοντογεώργη με τη Βίκυ Σταυροπούλου προκαλεί νοσταλγία.

Τα social media αποθεώνουν την ερμηνεία της Κοντογεώργη και τη σειρά «Κάμπινγκ». Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Νάντια Κοντογεώργη φαίνεται να έχει βρει έναν ρόλο που της ταιριάζει απόλυτα στη νέα σειρά του MEGA, «Κάμπινγκ». Ο χαρακτήρας της «Νίτσας», μιας δυναμικής και απόλυτης γυναίκας, έχει αρχίσει να κερδίζει ολοένα και περισσότερο το τηλεοπτικό κοινό, με την ερμηνεία της ηθοποιού να βρίσκεται στο επίκεντρο των συζητήσεων στα social media.

Η ίδια η Νάντια Κοντογεώργη έχει περιγράψει τη Νίτσα ως το «αντίπαλον δέος» της Βίβιαν, του εμβληματικού ρόλου που ενσάρκωσε στο παρελθόν στη σειρά «Κάτω Παρτάλι». Αυτή η σύγκριση, που μόνο απαρατήρητη δεν έχει περάσει, πυροδότησε τη νοσταλγία στους τηλεθεατές, καθώς η επιστροφή της ηθοποιού στο MEGA έφερε ξανά στο ίδιο τηλεοπτικό σύμπαν και τη Βίκυ Σταυροπούλου.

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Η συνεργασία της Νάντιας Κοντογεώργη και της Βίκυς Σταυροπούλου στο «Κάτω Παρτάλι» είχε αφήσει έντονο το αποτύπωμά της στο τηλεοπτικό κοινό. Περίπου 14 χρόνια μετά, η επανένωσή τους στη σειρά «Κάμπινγκ» αποτέλεσε ένα ευχάριστο γεγονός για πολλούς, που θυμούνται με αγάπη τις ατάκες και τις σκηνές των δύο ηθοποιών. Η πηγή αναφέρει πως η Βίβιαν και η Μοσχούλα μπορεί να ανήκουν στο παρελθόν, όμως το τηλεοπτικό κοινό φαίνεται πως δεν τις έχει ξεχάσει.

Θεότητα η Νιτσα όταν σοκάρεται! 😂 #καμπινγκ September 30, 2026

Ποσο ελειψες Ναντια Κοντογεωργη απο την τβ,την κωμωδία, απο μενα #καμπινγκ — Το AlterEgo της Ντένης (@helluvahope) September 30, 2026

Το σημερινό επεισόδιο της σειράς «Κάμπινγκ» έδωσε ακόμη περισσότερες αφορμές για σχόλια στα social media. Οι χρήστες του Twitter (X) δεν δίστασαν να εκφράσουν τον ενθουσιασμό τους για τις ατάκες, τις αντιδράσεις και τον ιδιαίτερο τρόπο με τον οποίο η Νάντια Κοντογεώργη έχει «χτίσει» τον χαρακτήρα της Νίτσας. Παράλληλα, οι αναφορές στο «Κάτω Παρτάλι» ήταν συχνές, με πολλούς να εκφράζουν τη χαρά τους για την επανένωση των δύο αγαπημένων ηθοποιών.

ΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑ ΑΓΑΠΩ ΜΑΡΙΑΝΝΑ-ΝΙΤΣΑ ΠΕΘΑΙΝΩ #καμπινγκ — Το AlterEgo της Ντένης (@helluvahope) September 30, 2026

Η επιτυχία της Νάντιας Κοντογεώργη στη σειρά «Κάμπινγκ» αποδεικνύει την ικανότητά της να ενσαρκώνει δυναμικούς και αξιομνημόνευτους χαρακτήρες, ενώ η αναβίωση της συνεργασίας της με τη Βίκυ Σταυροπούλου έχει αναζωπυρώσει τις θετικές αναμνήσεις του κοινού από παλαιότερες επιτυχίες.

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