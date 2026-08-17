Celeb World 17.08.2026

Θάλεια Ματίκα – Τάσος Ιορδανίδης: Χέρι χέρι στη Λιουμπλιάνα, με φόντο ένα ταξίδι σαν παραμύθι

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Το αγαπημένο ζευγάρι συνεχίζει το καλοκαιρινό του road trip στην Ευρώπη, με τη Λιουμπλιάνα να αποτελεί την τελευταία στάση τους
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Η Θάλεια Ματίκα και ο Τάσος Ιορδανίδης επισκέφθηκαν τη Λιουμπλιάνα, πρωτεύουσα της Σλοβενίας, για τις καλοκαιρινές τους διακοπές.
  • Το ζευγάρι μοιράστηκε φωτογραφίες από τη Λιουμπλιάνα, δείχνοντας χαλαρές βόλτες και στιγμές εξερεύνησης.
  • Πριν τη Σλοβενία, είχαν ταξιδέψει στην Κροατία (Πάρκο Πλίτβιτσε) και στο Μαυροβούνιο.
  • Οι διακοπές τους περιλαμβάνουν συνδυασμό πόλεων, φύσης και χαλάρωσης, απολαμβάνοντας ο ένας την παρέα του άλλου.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Θάλεια Ματίκα και ο Τάσος Ιορδανίδης συνεχίζουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές με φόντο μερικούς από τους πιο όμορφους προορισμούς της Ευρώπης και αυτή τη φορά η ταξιδιωτική τους διαδρομή τούς έφερε στη Σλοβενία. Η Λιουμπλιάνα έγινε η νέα στάση του ζευγαριού, χαρίζοντάς τους εικόνες που μοιάζουν βγαλμένες από καρτ ποστάλ, χαλαρές βόλτες στους δρόμους της πόλης και στιγμές που επέλεξαν να μοιραστούν με τους διαδικτυακούς τους φίλους. Αν παρακολουθείς τις αναρτήσεις τους, θα δεις πως το ταξίδι τους δεν έχει να κάνει μόνο με την επίσκεψη σε δημοφιλή αξιοθέατα, αλλά κυρίως με τη διάθεση να περπατήσουν, να χαλαρώσουν, να γνωρίσουν νέες γωνιές και να απολαύσουν ο ένας την παρέα του άλλου. Και από όσα έχουν δείξει μέχρι τώρα, η φετινή τους καλοκαιρινή απόδραση έχει αρκετές στάσεις, πολλές εικόνες και ακόμη περισσότερες όμορφες αναμνήσεις.

https://www.instagram.com/thaliamatika/
https://www.instagram.com/thaliamatika/

Η Θάλεια Ματίκα μοιράστηκε με τους ακολούθους της φωτογραφίες από τη Λιουμπλιάνα, δίνοντάς σου μια μικρή γεύση από την ατμόσφαιρα που συνάντησαν εκεί. Στα στιγμιότυπα βλέπεις το ζευγάρι να περπατά χέρι χέρι στα γραφικά σοκάκια της πόλης, να ποζάρει δίπλα σε εντυπωσιακά αγάλματα και να απολαμβάνει τη βόλτα του χωρίς βιασύνη. Η εικόνα τους αποπνέει αυτή την ανεπιτήδευτη καλοκαιρινή διάθεση που όλοι αναζητάμε στις διακοπές. Χωρίς υπερβολές, με άνετα ρούχα, χαμόγελα και διάθεση για εξερεύνηση, η Θάλεια Ματίκα και ο Τάσος Ιορδανίδης φαίνεται πως απολαμβάνουν κάθε στάση του ταξιδιού τους.

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Και φυσικά, από την απόδρασή τους δεν θα μπορούσε να λείπει και μια πιο παιχνιδιάρικη στάση. Το ζευγάρι επισκέφθηκε και ζωολογικό κήπο, προσθέτοντας μια διαφορετική νότα στην περιήγησή του στη σλοβενική πρωτεύουσα. Η Λιουμπλιάνα δεν ήταν, όμως, ο πρώτος σταθμός της φετινής ταξιδιωτικής τους περιπέτειας. Πριν φτάσουν στη Σλοβενία, η Θάλεια Ματίκα και ο Τάσος Ιορδανίδης είχαν βρεθεί στην Κροατία, όπου επισκέφθηκαν το περίφημο Πάρκο Πλίτβιτσε. Οι εικόνες από τις λίμνες, τους καταρράκτες και το καταπράσινο τοπίο είχαν κλέψει τις εντυπώσεις, αποδεικνύοντας πως το ζευγάρι έχει ιδιαίτερη αδυναμία στους προορισμούς που συνδυάζουν φυσική ομορφιά και περιήγηση.

https://www.instagram.com/thaliamatika/
https://www.instagram.com/thaliamatika/
https://www.instagram.com/thaliamatika/
https://www.instagram.com/thaliamatika/
https://www.instagram.com/thaliamatika/
https://www.instagram.com/thaliamatika/
https://www.instagram.com/thaliamatika/
https://www.instagram.com/thaliamatika/
https://www.instagram.com/thaliamatika/
https://www.instagram.com/thaliamatika/

Πριν από την Κροατία και τη Σλοβενία, το ζευγάρι είχε βρεθεί στο Μαυροβούνιο. Η Θάλεια Ματίκα είχε μοιραστεί τότε φωτογραφίες από τις διακοπές της, άλλοτε μαζί με τον σύζυγό της και άλλοτε μόνη, απολαμβάνοντας τη θάλασσα, κάνοντας βόλτες και χαζεύοντας τα μικρά μαγαζιά με τα σουβενίρ. Από τις παραθαλάσσιες εικόνες του Μαυροβουνίου μέχρι τα φυσικά τοπία της Κροατίας και από εκεί στα γραφικά δρομάκια της Λιουμπλιάνα, το ταξίδι τους έχει εξελιχθεί σε μια μικρή ευρωπαϊκή περιπέτεια.

Η Θάλεια Ματίκα και ο Τάσος Ιορδανίδης είναι ένα από τα ζευγάρια της ελληνικής showbiz που έχουν καταφέρει να κρατήσουν τη σχέση τους μακριά από την υπερβολική δημοσιότητα, παρότι και οι δύο έχουν έντονη επαγγελματική παρουσία.

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διακοπές Θάλεια Ματίκα Τάσος Ιορδανίδης
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