TV & Media 18.08.2026

«Κανακαρά»: Το νέο σίριαλ του Mega που θα σε ταξιδέψει στην Κάρπαθο

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Ένα παλιό έθιμο της Καρπάθου γίνεται η αφορμή για τη νέα σειρά του Mega - Μία νέα σειρά με έντονο άρωμα ελληνικής παράδοσης
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Η νέα σειρά του Mega, «Κανακαρά», βασίζεται στο έθιμο της Καρπάθου για την κληρονομιά.
  • Το έθιμο καθόριζε ποιος γιος ή κόρη κληρονομούσε την περιουσία, δημιουργώντας ανισότητες.
  • Η «κανακαρά» ξεχώριζε με ειδικό κόσμημα και μπορούσε να παντρευτεί μόνο τον «κανακάρη».
  • Η σειρά θα γυριστεί στην Κάρπαθο και θα εστιάζει στον έρωτα, την οικογένεια και τις κοινωνικές αντιθέσεις.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το Mega ετοιμάζει τη νέα σειρά «Κανακαρά», μια φιλόδοξη παραγωγή που αντλεί την έμπνευσή της από ένα παλιό και ιδιαίτερο έθιμο της Καρπάθου, κυρίως της Ολύμπου. Η ιστορία μάς μεταφέρει σε μια εποχή όπου η οικογένεια, η περιουσία και οι κοινωνικές σχέσεις ακολουθούσαν αυστηρούς κανόνες, με το έθιμο της «κανακαράς» να μπορεί να καθορίσει ακόμη και το μέλλον ενός ανθρώπου.

Ο ηθοποιός Γιώργος Καραμίχος, ο οποίος εντάσσεται στον δεύτερο κύκλο της σειράς Άγιος Έρωτας του Alpha.
https://www.instagram.com/yorgoskaramihos/
Ιωάννης Παπαζήσης Βανέσα Αδαμοπούλου
https://www.instagram.com/papazisisioannis/

Σύμφωνα με την παράδοση, ο πρωτότοκος γιος, ο «κανακάρης», κληρονομούσε ολόκληρη την πατρική περιουσία, ενώ η πρωτότοκη κόρη, η «κανακαρά», λάμβανε την περιουσία της μητέρας της. Τα υπόλοιπα αδέλφια δεν είχαν μερίδιο στην κληρονομιά, γεγονός που δημιουργούσε σημαντικές οικονομικές και κοινωνικές ανισότητες μέσα στις οικογένειες. Κάποιοι μπορούσαν να εξασφαλίσουν μια άνετη ζωή, ενώ άλλοι αναγκάζονταν να εργαστούν σκληρά ή ακόμη και να φύγουν από τον τόπο τους αναζητώντας μια καλύτερη τύχη.

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Το έθιμο επηρέαζε ακόμη και τις προσωπικές σχέσεις, καθώς ο «κανακάρης» μπορούσε να παντρευτεί μόνο «κανακαρά». Η πρωτότοκη κόρη ξεχώριζε μάλιστα από τις υπόλοιπες γυναίκες και από την «κολαΐνα», ένα εντυπωσιακό κόσμημα από χρυσοΰφαντο ύφασμα και χρυσά νομίσματα, που αποτελούσε σύμβολο της ιδιαίτερης κοινωνικής της θέσης. Η νέα σειρά του Mega θα αφηγηθεί την ιστορία ενός «κανακάρη» και μιας «κανακαράς», με τον έρωτα, την οικογένεια, την περιουσία και τις κοινωνικές αντιθέσεις να βρίσκονται στο επίκεντρο. Το σενάριο υπογράφουν ο Μάριος Ιορδάνου και η Σοφία Καζαντζιάν, ενώ τη σκηνοθεσία έχει αναλάβει ο Στάμος Τσάμης.

Στο καστ συμμετέχουν γνωστοί ηθοποιοί, μεταξύ των οποίων η Έβελιν Ασουάντ, ο Νίκος Λεκάκης, ο Γιώργος Καραμίχος, ο Ιωάννης Παπαζήσης, ο Νίκος Αρβανίτης, η Ελένη Κοκκίδου, ο Στέφανος Κυριακίδης, η Χριστίνα Αλεξανιάν και ο Σπύρος Τσεκούρας. Τα γυρίσματα αναμένεται να ξεκινήσουν μέσα στον Αύγουστο στην Κάρπαθο, δίνοντας στη σειρά το αυθεντικό τοπίο που χρειάζεται η ιστορία. Η πρεμιέρα της «Κανακαράς» προορίζεται για το δεύτερο μισό της τηλεοπτικής σεζόν, με τη νέα παραγωγή να φιλοδοξεί να συνδυάσει την ελληνική παράδοση με τον έρωτα, τις οικογενειακές συγκρούσεις και τα μυστικά μιας ολόκληρης εποχής.

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