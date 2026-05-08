Living 08.05.2026

Δεν έχεις πάρει ακόμα δώρο για τη Γιορτή της Μητέρας; Σου έχουμε τις καλύτερες ιδέες

Διάλεξε το ιδανικό δώρο ανάμεσα σε πρακτικές και συγκινητικές προτάσεις για να τιμήσεις τη δική σου μαμά αυτή την Κυριακή
Μαρία Χατζηγιάννη

Η 2η Κυριακή του Μαΐου είναι παραδοσιακά αφιερωμένη στο πιο σημαντικό πρόσωπο στη ζωή κάθε ανθρώπου και φέτος η 10η Μαΐου μας καλεί να τιμήσουμε τις μητέρες μας με έναν τρόπο ξεχωριστό και ουσιαστικό. Η επιλογή του κατάλληλου δώρου δεν είναι πάντα μια εύκολη υπόθεση καθώς η συναισθηματική αξία υπερέχει συνήθως της υλικής και ο στόχος μας είναι να βρούμε κάτι που να αντανακλά την προσωπικότητα και τις ανάγκες της δικής μας μαμάς. Είτε πρόκειται για μια μικρή συμβολική κίνηση είτε για κάτι πιο εντυπωσιακό το μυστικό κρύβεται στη σκέψη που αφιερώσαμε για να την κάνουμε να χαμογελάσει αυτή την ιδιαίτερη ημέρα.

Μια από τις πιο αγαπημένες κατηγορίες δώρων παραμένει αυτή της προσωπικής φροντίδας και της ευεξίας που προσφέρει στη μητέρα την απαραίτητη χαλάρωση από την απαιτητική καθημερινότητα. Ένα σετ περιποίησης με αρωματικά έλαια και προϊόντα σπα για το σπίτι ή ακόμα και ένα πολυτελές άρωμα αποτελούν διαχρονικές επιλογές που κάθε γυναίκα εκτιμά ιδιαίτερα.

Αν η μητέρα σου αγαπά τη μόδα και το στυλ τότε ένα κομψό αξεσουάρ ή ένα διαχρονικό κόσμημα μπορεί να γίνει το ιδανικό ενθύμιο για τη φετινή γιορτή. Ένα μενταγιόν με τα αρχικά των παιδιών της ή ένα κομψό βραχιόλι που μπορεί να φοράει καθημερινά θα της θυμίζει πάντα τη δική σας αγάπη και τη σημασία της ημέρας. Εναλλακτικά μια επώνυμη τσάντα ή ένα μεταξωτό μαντήλι σε ανοιξιάτικα χρώματα είναι επιλογές που προσθέτουν μια νότα πολυτέλειας στην εμφάνισή της και δείχνουν ότι προσέξατε τις λεπτομέρειες που αναδεικνύουν το προσωπικό της γούστο.

Αν είναι λάτρης της τεχνολογίας ή αν απλώς θέλεις να της προσφέρετε κάτι που θα κάνει την καθημερινή της ζωή πιο εύκολη και ευχάριστη, οι επιλογές σε gadgets είναι αμέτρητες. Ένα tablet τελευταίας γενιάς για να διαβάζει τα αγαπημένα της βιβλία και να παρακολουθεί σειρές, ή ένα smartwatch που θα την βοηθά να παρακολουθεί τη φυσική της κατάσταση και τους παλμούς της, αποτελούν εξαιρετικά δώρα. Επίσης, μια μηχανή καφέ espresso για να απολαμβάνει τον πρωινό της καφέ σαν επαγγελματίας ή ένα σετ ποιοτικών ασύρματων ακουστικών για τις βόλτες της, είναι πρακτικά δώρα που συνδυάζουν τη χρηστικότητα με την πολυτέλεια. Αυτού του είδους τα δώρα δείχνουν ότι ενδιαφέρεστε για την άνεσή της και θέλετε να της προσφέρετε τα καλύτερα εργαλεία για τις ώρες της προσωπικής της χαλάρωσης.

Τέλος, για τη μητέρα που απολαμβάνει να περιποιείται τον χώρο της και δίνει έμφαση στη διακόσμηση, ένα αντικείμενο για το σπίτι μπορεί να αποτελέσει ένα υπέροχο και διαχρονικό δώρο. Μπορείς να επιλέξεις ένα κομψό κεραμικό βάζο με ιδιαίτερο design, ένα σετ από αρωματικά κεριά που θα αλλάξουν την ατμόσφαιρα του σαλονιού, ή ακόμα και ένα πολυτελές ριχτάρι από φυσικά υλικά για τις στιγμές που ξεκουράζεται στον καναπέ. Μια άλλη εξαιρετική ιδέα είναι μια συσκευή διάχυσης αιθέριων ελαίων που προσφέρει αίσθηση φρεσκάδας και ηρεμίας σε όλο το σπίτι, ή ένα ιδιαίτερο σετ σερβιρίσματος αν της αρέσει να φιλοξενεί φίλους και συγγενείς. Τέτοια δώρα προσθέτουν μια νότα ομορφιάς στην καθημερινή της διαβίωση και της υπενθυμίζουν την αγάπη σας κάθε φορά που τα αντικρίζει μέσα στο σπιτικό της.

Τα δώρα που αξίζει να βάλεις στο shopping list σου:

1. Apivita – Queen Bee Κρέμα Ελαφριάς Υφής Με Δώρο Ορό & Κρέμα Ματιών Σε Mini Sizes

2. M·A·C – Lustreglass Lipstick

3. REVOLUTION – Reloaded Palette Velvet Rose

4. Answear.LAB

5. Anna Maria Mazaraki

6. KEM

7. Krups Nespresso XN9206 Vertuo Pop Lilac Μηχανές Espresso

8. Lenovo Tab One

9. Butlers

10. Παπαχατζής

