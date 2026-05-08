Fashion 08.05.2026

Ελένη Φουρέιρα: Από pop princess σε fashion icon στα Mad VMA

Από το «Ραντεβού στην παραλία» μέχρι τα πιο εκρηκτικά performances, η Ελένη Φουρέιρα έχει μετατρέψει κάθε εμφάνιση στα Mad VMA σε pop και fashion στιγμή
Μαρία Χατζηγιάννη

Από το 2013 μέχρι σήμερα, η Ελένη Φουρέιρα έχει αφήσει ανεξίτηλο το σημάδι της στα μουσικά δρώμενα της Ελλάδας, και όχι μόνο. Τα Mad Video Music Awards δεν ήταν απλώς σκηνές για εκείνη, αλλά πεδία όπου η εξέλιξή της ως performer και η εκρηκτική της αισθητική ως fashion icon γίνονταν πραγματικότητα μπροστά στα μάτια μας. Κάθε εμφάνισή της, ένα statement. Κάθε της βήμα, μια δήλωση. Ετοιμάσου για ένα ταξίδι στο χρόνο, όπου θα θυμηθούμε τις πιο αξέχαστες στιγμές της, αυτές που την έκαναν αυτό που είναι σήμερα: μια αληθινή σταρ.

Έκανε το ντεμπούτο της στα Mad VMA με το «Ραντεβού στην παραλία», και ήταν σαν να άνοιξε μια νέα σελίδα στην ιστορία της ελληνικής pop σκηνής. Η ενέργεια, η χορογραφία, το στυλ… όλα έδειχναν πως κάτι μεγάλο ξεκινούσε. Αυτή η πρώτη εμφάνιση δεν ήταν απλώς μια παρουσία, ήταν η υπόσχεση για όσα θα ακολουθούσαν. Με την πάροδο των χρόνων, η τραγουδίστρια δεν επαναπαύτηκε. Κάθε χρόνο, ανέβαζε τον πήχη όλο και πιο ψηλά, τόσο στις μουσικές της επιλογές όσο και στις ενδυματολογικές της επιλογές.

Η Εξέλιξη του στυλ

Από τις πρώτες της εμφανίσεις, όπου κυριαρχούσε ένα πιο νεανικό και pop στυλ, μέχρι τις πιο πρόσφατες, όπου βλέπουμε πιο τολμηρές, avant-garde και σέξι δημιουργίες, η Ελένη έχει αποδείξει ότι είναι fashion forward. Έχει πειραματιστεί με διαφορετικές σιλουέτες, υλικά και χρώματα, πάντα με τον δικό της μοναδικό τρόπο. Η συνεργασία της με σχεδιαστές και η ικανότητά της να «φοράει» τα ρούχα, κάνοντάς τα δικά της, την έχουν καθιερώσει ως fashion icon.

Η Δύναμη της Performer

Η Ελένη Φουρέιρα είναι γνωστή για τις εκρηκτικές χορογραφίες της, την αψεγάδιαστη σκηνική της παρουσία και την ικανότητά της να «διαβάζει» το κοινό. Κάθε της εμφάνιση στα Mad Awards ή στο MadWalk είναι ένα καλοστημένο show, όπου η φωνή, ο χορός και η εμφάνιση συνδυάζονται αρμονικά. Δεν είναι τυχαίο που έχει προταθεί και κερδίσει βραβεία για την ερμηνεία της, αποδεικνύοντας διεθνώς την αξία της.

Αξέχαστες συνεργασίες και τραγούδια

Πολλά από τα iconic τραγούδια της έχουν παρουσιαστεί για πρώτη φορά στα Mad VMA, καθιερώνοντας τις επιτυχίες της. Από το «Τι σου κάνω», μέχρι το «Αριστούργημα», κάθε ερμηνεία ήταν μια υπόσχεση για το επόμενο hit. Επίσης, οι συνεργασίες της με άλλους καλλιτέχνες, όπως η Ρία Ελληνίδου, έχουν προσδώσει ξεχωριστές στιγμές στα events.

Η πορεία της Ελένης Φουρέιρα στα Mad events είναι μια ζωντανή απόδειξη της εξέλιξής της. Έχει μεταμορφωθεί από μια πολλά υποσχόμενη νέα καλλιτέχνιδα σε ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής, ένα fashion icon που εμπνέει και μια performer που κόβει την ανάσα.

Η μητρότητα, όπως έχει δηλώσει, της έχει δώσει την ευκαιρία να ανακαλύψει ακόμα περισσότερα κομμάτια του εαυτού της, κάτι που σίγουρα θα συνεχίσει να αντανακλάται στις μελλοντικές της εμφανίσεις. Είμαστε όλοι περίεργοι να δούμε τι μας επιφυλάσσει η Ελένη στα επόμενα Mad VMA. Ένα πράγμα είναι σίγουρο: θα είναι μαγικά!

Fashion Mad VMA MAD VMA 2026 ΕΛΕΝΗ ΦΟΥΡΕΪΡΑ
8 Pop Icons των 00's που ακόμα «κουνάνε» τα νήματα στην παγκόσμια κουλτούρα

