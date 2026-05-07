Screen News 07.05.2026

Αντίπαρος: Διεθνές καστ από «Peaky Blinders» και «Game of Thrones» για νέα ταινία

Η νέα αγγλόφωνη ταινία του Αργύρη Παπαδημητρόπουλου «Oh, How Fun» ξεκινά γυρίσματα στην Αντίπαρο με λαμπερό διεθνές καστ
Μαρία Χατζηγιάννη

Ξεκινούν σύντομα τα γυρίσματα της νέας αγγλόφωνης ταινίας του Αργύρη Παπαδημητρόπουλου, με τίτλο «Oh, How Fun», μιας σκοτεινής κωμωδίας που φέρνει στην οθόνη ένα εντυπωσιακό διεθνές καστ και έντονο ελληνικό στοιχείο. Η ταινία παρουσιάζεται ήδη στη φετινή Αγορά του Φεστιβάλ Καννών, με τη γαλλική εταιρεία διανομής Lucky Number να έχει αναλάβει τις διεθνείς πωλήσεις. Πρόκειται για μια συμπαραγωγή Ελλάδας, Βρετανίας και Καναδά, που αναμένεται να ξεκινήσει γυρίσματα το φθινόπωρο στην Αντίπαρο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Στο επίκεντρο βρίσκεται μια παρέα εύπορων Βρετανών που περνούν τις καλοκαιρινές τους διακοπές σε μια πολυτελή βίλα στο νησί. Η καθημερινότητά τους κυλά ανάμεσα σε χαλαρές μέρες δίπλα στην πισίνα, γεύματα υψηλής γαστρονομίας και μια αγαπημένη τους «παράδοση»: τις φάρσες. Όμως, μια συγκεκριμένη βραδιά τα πράγματα ξεφεύγουν, καθώς μια από αυτές τις φάρσες δεν εξελίσσεται όπως είχαν σχεδιάσει, οδηγώντας σε ανεξέλεγκτες καταστάσεις.

Το καστ της ταινίας είναι ιδιαίτερα λαμπερό και διεθνές, με ονόματα όπως η Charlotte Gainsbourg, ο Édgar Ramírez, η Annabelle Wallis και η Lena Headey, ενώ συμμετέχουν επίσης η Αγγελική Παπούλια και ο Μάκης Παπαδημητρίου, δίνοντας στην παραγωγή έντονο διεθνές αλλά και ελληνικό αποτύπωμα.

Το σενάριο υπογράφουν ο Αργύρης Παπαδημητρόπουλος μαζί με τον Γιώργο Γεωργόπουλο, με την ιστορία να κινείται ανάμεσα στη σάτιρα, το σλάπστικ χιούμορ και μια πιο σκοτεινή ανάγνωση της κοινωνικής συμπεριφοράς.

Ο σκηνοθέτης έχει τονίσει ότι τον ενδιαφέρει ιδιαίτερα το πώς οι άνθρωποι αλλάζουν όταν βρίσκονται υπό πίεση, αποκαλύπτοντας πτυχές του εαυτού τους που συνήθως μένουν κρυφές. Όπως σημειώνει, η ταινία εξερευνά «τις μικρές ρωγμές πίσω από την εικόνα της τελειότητας και τα όρια του χιούμορ όταν η κατάσταση ξεφεύγει».

Παρά τον σατιρικό της τόνο, ο δημιουργός περιγράφει το «Oh, How Fun» ως μια ταινία με βαθιά αισιόδοξη ματιά, που στοχεύει πρωτίστως να ψυχαγωγήσει, αν και μέσα από το παράδοξο και το απρόβλεπτο.

Με την υποστήριξη οργανισμών όπως το ΕΚΚΟΜΕΔ και διεθνών φορέων χρηματοδότησης, η ταινία φιλοδοξεί να αποτελέσει μια από τις πιο ενδιαφέρουσες ευρωπαϊκές παραγωγές της χρονιάς, συνδυάζοντας καλοκαιρινή ατμόσφαιρα, μαύρο χιούμορ και έντονη κοινωνική παρατήρηση.

