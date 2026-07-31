ΗΘΕ 2026 loading… Η Amita Motion ξεκίνησε το countdown με το πιο hot summer brunch party

Η αντίστροφη μέτρηση για την ΗΘΕ 2026 ξεκίνησε με ένα ξεχωριστό event της Amita Motion γεμάτο μουσική, summer vibes και εκπλήξεις

Με μια ματιά Η Amita Motion ξεκίνησε την αντίστροφη μέτρηση για την Ημέρα Θετικής Ενέργειας 2026 με brunch DJ party.

Το event πραγματοποιήθηκε στο Blue Brick της Αθήνας, με καλλιτέχνες, influencers και δημιουργούς περιεχομένου.

Η Ελένη Φουρέιρα και ο Akylas ήταν οι Special Guests, ενώ η DJ Kakou ανέλαβε τη μουσική επιμέλεια.

Η Ημέρα Θετικής Ενέργειας 2026 θα διεξαχθεί στις 18 Σεπτεμβρίου στην Πλατεία Νερού. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Amita Motion έδωσε το πρώτο σύνθημα για τη μεγάλη επιστροφή της Ημέρας Θετικής Ενέργειας 2026 με ένα ξεχωριστό brunch DJ party γεμάτο μουσική, χαμόγελα και καλοκαιρινή διάθεση. Το event πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 22 Ιουλίου στο Blue Brick στο κέντρο της Αθήνας και αποτέλεσε το πρώτο brunch party που διοργάνωσε η Amita Motion. Σε ένα κλειστό PR event, καλλιτέχνες, influencers και δημιουργοί περιεχομένου βρέθηκαν μαζί για μια εμπειρία που συνδύασε το positive mindset του brand με τις πιο hot μουσικές στιγμές του καλοκαιριού. Ήταν μια πρώτη γεύση από όλα όσα ετοιμάζει η Amita Motion για τη φετινή Ημέρα Θετικής Ενέργειας.

Η Ημέρα Θετικής Ενέργειας 2026 επιστρέφει στις 18 Σεπτεμβρίου στην Πλατεία Νερού για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά και όλα δείχνουν πως ετοιμάζεται να χαρίσει ακόμα μία αξέχαστη εμπειρία. Οι καλεσμένοι του brunch party είχαν την ευκαιρία να ζήσουν από κοντά το vibe της διοργάνωσης και να πάρουν μια πρώτη εικόνα για το τι πρόκειται να ακολουθήσει. Η μουσική, η δημιουργικότητα και η ιδιαίτερη ατμόσφαιρα δημιούργησαν το ιδανικό σκηνικό για μια ημέρα γεμάτη χαμόγελα. Το μόνο που μένει τώρα είναι η μεγάλη αναμονή για τις επόμενες ανακοινώσεις της Amita Motion.

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Το brunch DJ party αποτέλεσε την ιδανική αφετηρία για όλα όσα ετοιμάζει η Amita Motion ενόψει της μεγάλης επιστροφής της Ημέρας Θετικής Ενέργειας 2026. Με πρωταγωνιστές τη μουσική, αγαπημένους καλλιτέχνες, ξεχωριστά experiences και πολλές εκπλήξεις, το event μετέφερε από νωρίς το positive vibe της διοργάνωσης και έδωσε στους καλεσμένους μια πρώτη γεύση από τη μοναδική ατμόσφαιρα που θα ζήσουν όλοι τον Σεπτέμβριο.

Η Ελένη Φουρέιρα και ο Akylas έδωσαν το δικό τους μουσικό στίγμα

Special Guest Star του brunch DJ party ήταν η Ελένη Φουρέιρα, η οποία βρέθηκε στο event και πρόσθεσε το δικό της star quality στη γιορτή της Amita Motion. Η αγαπημένη pop performer αποτελεί ένα από τα πρόσωπα που συνδέονται με τη φετινή Ημέρα Θετικής Ενέργειας 2026, η οποία αναμένεται να χαρίσει για ακόμα μία χρονιά μοναδικές μουσικές στιγμές.

Το δικό του positive energy vibe έφερε και ο Akylas, που βρέθηκε στο πλευρό της Amita Motion σε αυτή τη ξεχωριστή ημέρα. Η παρουσία του έδωσε ακόμα περισσότερη ενέργεια στο event, δημιουργώντας το κατάλληλο κλίμα για τη μεγάλη γιορτή του Σεπτεμβρίου.

Με τη συμμετοχή καλλιτεχνών που εκπροσωπούν τη νέα γενιά της μουσικής σκηνής, το brunch DJ party έδωσε μια πρώτη γεύση από το κλίμα που αναμένεται να επικρατήσει στην Ημέρα Θετικής Ενέργειας 2026, αφήνοντας τους καλεσμένους να περιμένουν με ανυπομονησία όλα όσα έρχονται.

DJ vibes, φωτογραφικά spots και summer εκπλήξεις

Τη μουσική επιμέλεια του brunch party ανέλαβε η DJ Kakou, δημιουργώντας το κατάλληλο soundtrack για μια ημέρα γεμάτη χαμόγελα και καλοκαιρινή διάθεση. Παρουσιάστριες της φετινής Ημέρας Θετικής Ενέργειας, αλλά και hosts του event, ήταν η Dat Lilly και η Venetia Kamara, οι οποίες καλωσόρισαν τους guests και έδωσαν το έναυσμα για την παρουσίαση των πρώτων πληροφοριών για τη φετινή διοργάνωση.

Κατά τη διάρκεια του event, οι δύο hosts καλωσόρισαν τους καλεσμένους και παρουσίασαν ένα ειδικό video με όλες τις σημαντικές πληροφορίες για τη φετινή διοργάνωση. Οι fans της Amita Motion έμαθαν πως το lineup της ΗΘΕ 2026 θα ανακοινωθεί μέσα στο καλοκαίρι, ενώ έγινε και teasing για δύο μεγάλες εκπλήξεις με ξεχωριστούς καλεσμένους που αναμένεται να αποκαλυφθούν σύντομα.

Μέχρι τότε, το κοινό καλείται να παραμείνει συντονισμένο στα social media της Amita Motion για όλες τις νέες ανακοινώσεις και τις αποκαλύψεις που έρχονται.

Ένα brunch party με όλα τα στοιχεία ενός summer event

Το πρώτο brunch DJ party της Amita Motion σχεδιάστηκε ως μια ολοκληρωμένη καλοκαιρινή εμπειρία, συνδυάζοντας τη μουσική, τη δημιουργικότητα και τη θετική ενέργεια που χαρακτηρίζει το brand. Οι καλεσμένοι είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν ένα event γεμάτο χρώμα και ιδιαίτερες λεπτομέρειες, με εντυπωσιακά props για φωτογραφίες και videos που δημιούργησαν τα ιδανικά spots για μοναδικά social media στιγμιότυπα.

Από το event δεν έλειψαν οι γλυκές εκπλήξεις που πρόσθεσαν ακόμα περισσότερη fun διάθεση στην ημέρα. Branded παγωτό, μαλλί της γριάς, cupcakes και cookies σε ειδικά σακουλάκια Amita Motion περίμεναν τους καλεσμένους, ενώ στο τέλος της εμπειρίας όλοι έφυγαν με αναμνηστικά tote bags.

Κάθε στοιχείο του brunch party είχε σχεδιαστεί ώστε να μεταφέρει το positive vibe της Amita Motion και να δημιουργήσει την κατάλληλη ατμόσφαιρα λίγο πριν τη μεγάλη γιορτή της Ημέρας Θετικής Ενέργειας 2026.

Οι καλεσμένοι που βρέθηκαν στο event

Στο πρώτο brunch DJ party της Amita Motion βρέθηκαν αγαπημένα πρόσωπα από τον χώρο της μουσικής, της ψυχαγωγίας, των social media και της δημιουργίας περιεχομένου, τα οποία έζησαν από κοντά τη μοναδική ατμόσφαιρα του event.

Ανάμεσα στους καλεσμένους που έδωσαν το «παρών» ήταν η Αλεξάνδρα Μπερμπεριάν, η Ξένια Τσίρκοβα, ο Tsede The Real, η Βιργινία Δικαιούλια, η Μαρίνα Λάμπρου, αλλά και πολλοί ακόμη influencers, creators και άνθρωποι της digital κοινότητας

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Οι καλεσμένοι είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν ένα διαφορετικό brunch experience γεμάτο μουσική, θετική διάθεση, φωτογραφικά στιγμιότυπα και καλοκαιρινά vibes, ενώ μοιράστηκαν στιγμές από το event μέσα από τα social media τους.

Το παρών στο brunch party έδωσαν επίσης η Αθηνά Κλήμη και ο Dr. Chris, οι οποίοι βρέθηκαν στο ξεχωριστό event της Amita Motion και απόλαυσαν μια ημέρα γεμάτη μουσική, θετική ενέργεια και εκπλήξεις. Οι δύο τους θα βρίσκονται και στην Ημέρα Θετικής Ενέργειας 2026 ως Positive Reporters, αναλαμβάνοντας τη backstage κάλυψη της μεγάλης διοργάνωσης και μεταφέροντας στους fans όλα όσα θα συμβαίνουν πίσω από τις κάμερες, τα highlights και τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ημέρας.

Η αντίστροφη μέτρηση για την ΗΘΕ 2026 ξεκίνησε

Το πρώτο brunch DJ party της Amita Motion αποτέλεσε μόνο την αρχή για όλα όσα ετοιμάζονται για την Ημέρα Θετικής Ενέργειας 2026. Με τη μεγάλη γιορτή να επιστρέφει στις 18 Σεπτεμβρίου στην Πλατεία Νερού, η αντίστροφη μέτρηση έχει ήδη ξεκινήσει και το ενδιαφέρον μεγαλώνει καθημερινά.

Η μουσική, οι αγαπημένοι καλλιτέχνες, οι μοναδικές στιγμές και οι εκπλήξεις που έρχονται δημιουργούν τις προϋποθέσεις για ένα ακόμα αξέχαστο event γεμάτο θετική ενέργεια.

Μέχρι τότε, όλοι οι fans της Amita Motion μπορούν να παραμένουν συντονισμένοι στα social media του brand για όλες τις επόμενες ανακοινώσεις. Το μόνο σίγουρο είναι πως η φετινή Ημέρα Θετικής Ενέργειας 2026 ετοιμάζεται να φέρει ξανά τη μουσική, τη διασκέδαση και την πιο θετική διάθεση στο επίκεντρο, με πολλές εκπλήξεις να περιμένουν να αποκαλυφθούν.

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