Beauty 02.10.2026

10 Halloween nail art trends που θα σε βάλουν αμέσως στο πιο spooky mood

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Δες 10 κομψές και τολμηρές τάσεις στο μανικιούρ που ισορροπούν ανάμεσα στο μυστηριώδες και το chic
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Το Halloween επιτρέπει τη δημιουργικότητα με τολμηρά χρώματα και ασυνήθιστα μοτίβα στα νύχια.
  • Η ισορροπία είναι το κλειδί για κομψό Halloween nail art, αποφεύγοντας το κιτς.
  • Τάσεις περιλαμβάνουν mix and match, ταρώ, γοτθικό στυλ, jelly blood και spooky smoky εφέ.
  • Άλλες ιδέες είναι aura witchy, animal print σε goth τόνους, mystical aura, dark romance και minimalist nail art.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Καθώς η 31η Οκτωβρίου πλησιάζει, ετοιμάζεσαι να ντύσεις τα νύχια σου με σκούρες αποχρώσεις, γραφικές λεπτομέρειες και σχέδια που ισορροπούν επιδέξια ανάμεσα στο μυστηριώδες και το κομψό. Από το βαθύ κόκκινο του αίματος μέχρι το μαγνητικό cat-eye γκρι, περνώντας από μαγικές λεπτομέρειες και μεταλλικά εφέ χρωμίου, οι δυνατότητες που έχεις στη διάθεσή σου είναι πραγματικά αμέτρητες. Το Halloween είναι αναμφισβήτητα η εποχή που σου επιτρέπει να απελευθερώσεις τη δημιουργικότητά σου, επιλέγοντας τολμηρά χρώματα και ασυνήθιστα μοτίβα που θα κάνουν το μανικιούρ σου να ξεχωρίσει.

https://www.instagram.com/sterlingsets/
https://www.instagram.com/sterlingsets/

Ωστόσο, για να αποφύγεις την παγίδα του κιτς και να διατηρήσεις την κομψότητά σου, το κλειδί βρίσκεται αποκλειστικά στην ισορροπία. Αν επιλέξεις μια ιδιαίτερα τολμηρή απόχρωση, φρόντισε να κρατήσεις το nail art σου απλό, αφήνοντας το χρώμα να μιλήσει από μόνο του, ενώ αν προτιμήσεις εφέ χρωμίου, χρησιμοποίησέ τα με φειδώ για μια πιο διακριτική πολυτέλεια. Με λίγα καλά τοποθετημένα στοιχεία καιτned τάσεις όπως το witchy core, το dark romance και ο μυστικιστικός κόσμος του tarot, μπορείς να δημιουργήσεις μια απόλυτα fashion-forward εμφάνιση. Δες παρακάτω τις δεκατρείς κορυφαίες τάσεις που συγκεντρώσαμε για εσένα και επίλεξε αυτή που ταιριάζει στο στυλ σου.

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1. Mix and match

Αν δεν μπορείς να αποφασίσεις μόνο ένα σχέδιο, αυτή η τάση σου επιτρέπει να συνδυάσεις διαφορετικά μοτίβα σε κάθε νύχι. Δημιούργησε ένα παιχνιδιάρικο αλλά απόλυτα προσεγμένο αποτέλεσμα, παίζοντας με αντιθέσεις και μικρές λεπτομέρειες που τραβούν τα βλέμματα.

https://www.instagram.com/matejanova/
https://www.instagram.com/matejanova/

2. Tarot inspiration

Φέρε τη μαγεία και το μυστήριο των καρτών ταρώ στα άκρα σου. Ζωγράφισε λεπτά σύμβολα, μάτια και αστρολογικά στοιχεία με μαύρο ή χρυσό περίγραμμα πάνω σε μια ουδέτερη ή σκούρα βάση για ένα αιθέριο αποτέλεσμα.

https://www.instagram.com/tantalizingtalons/
https://www.instagram.com/tantalizingtalons/

3. Gothic inspiration

Εμπνεύσου από τη βικτωριανή αισθητική και τα σκοτεινά, δραματικά στοιχεία της γοτθικής κουλτούρας. Βαθιές αποχρώσεις, δαντελωτά μοτίβα και σταυροί θα δώσουν στα νύχια σου μια ακαταμάχητα μυστηριώδη γοητεία.

gothic_nails_trend
https://www.instagram.com/klawsbysonia/

4. Jelly blood effect

Για εσένα που λατρεύεις το θρίλερ στοιχείο, χρησιμοποίησε ημιδιαφανές κόκκινο βερνίκι για να πετύχεις ένα τρισδιάστατο εφέ σταγόνων αίματος. Είναι η τέλεια ισορροπία ανάμεσα στο spooky και στο εξαιρετικά chic.

jelly_red_nails_trend
https://www.instagram.com/lilflowernails/

5. Spooky smoky effect

Δημιούργησε ένα στοιχειωμένο, θολό πέπλο στα νύχια σου συνδυάζοντας γκρι και μαύρους τόνους με την τεχνική του σβησίματος. Το αποτέλεσμα θυμίζει καπνό ή ομίχλη και ταιριάζει ιδανικά στη σκοτεινή ατμόσφαιρα της εποχής.

smokey_nails
https://www.instagram.com/nailartbysofia_/

6. Aura witchy

Άφησε τη μαγική σου πλευρά να λάμψει υιοθετώντας την τάση της αύρας σε σκούρους, σκοτεινούς τόνους. Εστίασε ένα έντονο χρώμα στο κέντρο του νυχιού και άφησέ το να ξεθωριάζει προς τα έξω σαν μια μυστικistikh αύρα.

https://www.instagram.com/_nailsbyjulianna/
https://www.instagram.com/_nailsbyjulianna/

7. Animal print σε goth τόνους

Ξέχνα τα κλασικά καφέ animal prints και τόλμησε leopard ή snake patterns σε ασυνήθιστους μαύρους, γκρι ή μεταλλικούς συνδυασμούς. Είναι ο πιο εύκολος τρόπος να συνδυάσεις την άγρια φύση με το Halloween στυλ.

https://www.instagram.com/m.o.n.a.j/
https://www.instagram.com/m.o.n.a.j/

8. Mystical aura

Επένδυσε σε λαμπερά, ιριδίζοντα φινιρίσματα που αιχμαλωτίζουν το φως με μαγικό τρόπο κάθε φορά που κινείς τα χέρια σου. Μια αιθέρα λάμψη θα κάνει το μανικιούρ σου να μοιάζει σαν να βγήκε από παραμύθι.

glitter_nails
https://www.instagram.com/samrosenails/

9. Dark romance inspiration

Αντλώντας έμπνευση από σκοτεινές ιστορίες αγάπης, στόλισε τα νύχια σου με ρομαντικά στοιχεία όπως μικρά τριαντάφυλλα, καρδιές με βέλη ή μαύρη δαντέλα πάνω σε σκούρο φόντο.

mystical_nails
https://www.instagram.com/amberjhnails/

10. Minimalist nail art

Αν προτιμάς τις διακριτικές γραμμές, επίλεξε ελάχιστες, γεωμετρικές ή τρομακτικές λεπτομέρειες, όπως μικρά φανταστάκια ή αράχνες, τοποθετημένες σε μια καθαρή nude ή milky βάση.

araxnes_nixia
https://www.instagram.com/basecoatstories/

Κεντρική Εικόνα: @samrosenails

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