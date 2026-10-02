Meta VR Glasses: 10 πράγματα που θα μπορείς να κάνεις με τα νέα γυαλιά

Από binge-watching και 3D ταινίες μέχρι NBA και virtual office: δες τι μπορείς να κάνεις με τα νέα VR γυαλιά της Meta

Με μια ματιά Παρακολούθηση ταινιών και σειρών σε εικονικές οθόνες, σαν προσωπικό σινεμά.

Παρακολούθηση αθλητικών αγώνων από την πρώτη σειρά, με 180 μοίρες θέαση.

Δημιουργία virtual γραφείου με πολλαπλά παράθυρα και εφαρμογές.

Αλληλεπίδραση με το περιβάλλον μέσω χειρονομιών και κίνησης των ματιών. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Τα VR γυαλιά περνούν σε άλλο επίπεδο και η Meta θέλει να τα κάνει μέρος της καθημερινότητάς μας. Η νέα γενιά Meta VR Glasses, που αναμένεται να κυκλοφορήσει την άνοιξη του 2027, υπόσχεται να μετατρέψει την εικονική πραγματικότητα από ένα gadget για gaming σε έναν ολοκληρωμένο ψηφιακό κόσμο για ψυχαγωγία, εργασία και φυσικά ατελείωτο scrolling.

Με τιμή που αναμένεται να φτάνει τα 1.300 δολάρια, τα νέα γυαλιά φιλοδοξούν να γίνουν ένας προσωπικός χώρος ψυχαγωγίας που μπορείς να έχεις μαζί σου παντού. Ταινίες και σειρές σε τεράστιες εικονικές οθόνες, 3D περιεχόμενο, live αθλητικά, βιντεοκλήσεις και εφαρμογές που χρησιμοποιούμε καθημερινά είναι μερικές μόνο από τις δυνατότητες που φέρνουν στο προσκήνιο.

Διάβασε επίσης: Το νέο trend που έχει γίνει viral: Shopping χωρίς πληρωμή και χωρίς προϊόντα – Τι ακριβώς συμβαίνει

Και κάπου εδώ γεννιέται το ενδιαφέρον ερώτημα: τι μπορείς πραγματικά να κάνεις με ένα ζευγάρι VR γυαλιά; Από το να μετατρέψεις το δωμάτιό σου σε προσωπικό σινεμά και να παρακολουθείς τον αγαπημένο σου αγώνα σαν να βρίσκεσαι στην πρώτη σειρά, μέχρι το να δημιουργήσεις ένα virtual γραφείο ή να μπεις σε έναν 3D κόσμο, οι δυνατότητες δείχνουν πολύ περισσότερες από ένα απλό gaming session.

1. Δες ταινίες και σειρές σαν να έχεις δικό σου σινεμά

Το πιο προφανές αλλά και ίσως πιο εντυπωσιακό use case είναι η ψυχαγωγία. Τα Meta VR Glasses θα μπορούν να προβάλλουν ταινίες και σειρές σε εικονικές οθόνες «θεατρικού μεγέθους», δημιουργώντας την αίσθηση ότι έχεις προσωπική κινηματογραφική αίθουσα όπου κι αν βρίσκεσαι.

YouTube, Amazon Prime Video, HBO Max, Disney+ και άλλες πλατφόρμες θα αποτελούν μέρος του οικοσυστήματος, ενώ αναμένεται να υπάρχει και πλούσια βιβλιοθήκη 3D περιεχομένου.

2. Κάνε binge-watching… χωρίς τηλεόραση

Ξέχνα την ερώτηση «ποιος έχει το τηλεκοντρόλ». Με ένα headset μπορείς να δημιουργήσεις το δικό σου virtual setup και να παρακολουθείς περιεχόμενο χωρίς να χρειάζεσαι τηλεόραση.

Το ενδιαφέρον εδώ είναι ότι η οθόνη δεν περιορίζεται στο πραγματικό μέγεθος της συσκευής. Το περιεχόμενο μπορεί να εμφανίζεται σε μια τεράστια εικονική επιφάνεια, μετατρέποντας ακόμη και ένα μικρό δωμάτιο σε προσωπικό home cinema.

3. Δες αθλητικά σαν να βρίσκεσαι στην πρώτη σειρά

Αντί να βλέπεις έναν αγώνα από την τηλεόραση, η νέα εμπειρία VR υπόσχεται να σε βάλει μέσα στη δράση. Εφαρμογές όπως το NBA, το MLB και το ESPN θα προσφέρουν περιεχόμενο για τους λάτρεις των σπορ.

Το ESPN, μάλιστα, ετοιμάζει την εμπειρία «Immersive Sports», με θέαση 180 μοιρών και streaming ανάλυσης 8K. Στόχος είναι ο θεατής να αισθάνεται ότι έχει μια εικονική θέση στην πρώτη σειρά.

4. Κάνε παρέα με φίλους χωρίς να είστε στον ίδιο χώρο

Τα γυαλιά δεν προορίζονται μόνο για μοναχικές εμπειρίες. Οι δυνατότητες βιντεοκλήσεων επιτρέπουν την επικοινωνία με φίλους, ενώ το VR ανοίγει τον δρόμο για πιο immersive online συναντήσεις.

Με άλλα λόγια, η βιντεοκλήση μπορεί να γίνει κάτι περισσότερο από ένα μικρό παράθυρο στην οθόνη του κινητού.

5. Μετέτρεψε οποιοδήποτε μέρος σε χώρο εργασίας

Για όσους δουλεύουν με laptop ή πολλές εφαρμογές ταυτόχρονα, τα VR γυαλιά μπορούν να λειτουργήσουν σαν ένα φορητό virtual γραφείο.

Αντί για μία μικρή οθόνη, ο χρήστης μπορεί να έχει μπροστά του πολλαπλά εικονικά παράθυρα και εφαρμογές, δημιουργώντας έναν ψηφιακό χώρο εργασίας που μπορεί να μεταφέρει σχεδόν παντού.

6. Χειρίσου τα πάντα με τα μάτια και τις κινήσεις σου

Ένα από τα στοιχεία που κάνουν την εμπειρία διαφορετική είναι ο τρόπος χειρισμού. Οι χρήστες θα μπορούν να αλληλεπιδρούν με το περιβάλλον μέσω χειρονομιών αλλά και με την κίνηση των ματιών.

Έτσι, αντί να ψάχνεις συνεχώς ένα χειριστήριο, μπορείς να επιλέγεις εικονίδια και λειτουργίες κοιτώντας τα ή χρησιμοποιώντας τις κινήσεις των χεριών σου.

7. Μπες μέσα σε 3D ταινίες

Η 3D ψυχαγωγία αναμένεται να αποτελέσει ένα από τα δυνατά χαρτιά της νέας πλατφόρμας. Ήδη η Meta έχει συνεργασία με το Disney+, με τίτλους όπως το «The Avengers» και το «Black Panther» να είναι διαθέσιμοι σε 3D μέσω των Meta Quest.

Παράλληλα, αναμένονται εκατοντάδες ταινίες για ενοικίαση ή αγορά, ενώ η βιβλιοθήκη αναμένεται να μεγαλώσει σημαντικά με την κυκλοφορία των νέων γυαλιών.

8. Κάνε binge-watching σε κόσμους από τις αγαπημένες σου σειρές

Η Meta δεν θέλει απλώς να σου δείχνει μια ταινία. Θέλει να δημιουργεί ολόκληρο το σκηνικό γύρω της.

Οι θεματικοί χώροι θέασης που συνδέονται με δημοφιλή franchises, όπως το Tatooine από το Star Wars και το Avengers Tower, δείχνουν πώς η παρακολούθηση περιεχομένου μπορεί να μετατραπεί σε μια πιο διαδραστική εμπειρία.

9. Κάνε το gaming πιο immersive

Αν και η νέα γενιά γυαλιών δίνει ιδιαίτερο βάρος στο streaming, το gaming παραμένει ένας από τους βασικούς λόγους για τους οποίους το VR έχει αποκτήσει τόσο μεγάλο κοινό.

Η λογική είναι απλή: αντί να βλέπεις έναν ψηφιακό κόσμο μέσα από μια επίπεδη οθόνη, βρίσκεσαι μέσα σε αυτόν. Και αυτό αλλάζει εντελώς τον τρόπο με τον οποίο παίζεις.

10. Κάνε το VR μέρος της καθημερινότητάς σου

Το μεγαλύτερο στοίχημα για τη Meta δεν είναι απλώς να δημιουργήσει ένα ακόμη εντυπωσιακό gadget, αλλά να κάνει τα VR γυαλιά αρκετά πρακτικά ώστε να χρησιμοποιούνται καθημερινά.

Σε αυτό βοηθά και ο σχεδιασμός της συσκευής. Τα νέα γυαλιά είναι σημαντικά ελαφρύτερα από το Meta Quest 3, καθώς η Meta χωρίζει το hardware σε δύο μέρη: τα ίδια τα γυαλιά και μια μικρή μονάδα, το λεγόμενο «puck», που αναλαμβάνει την επεξεργασία, την μπαταρία και την αποθήκευση.

Από το Netflix και το YouTube μέχρι το Disney+, τις ταινίες 3D, τα live αθλητικά και ένα ολόκληρο virtual office, τα νέα Meta VR Glasses δείχνουν ότι η εικονική πραγματικότητα προσπαθεί να ξεφύγει από το gaming και να γίνει κομμάτι της καθημερινής ψυχαγωγίας.

Το μεγάλο ερώτημα πλέον είναι αν οι χρήστες θα είναι έτοιμοι να αφήσουν για λίγο την πραγματική οθόνη και να περάσουν σε έναν κόσμο όπου η οθόνη… δεν υπάρχει καν. Και αν η Meta καταφέρει να κάνει το VR αρκετά άνετο και πρακτικό για καθημερινή χρήση, το «βάζω τα γυαλιά μου» μπορεί σύντομα να σημαίνει κάτι πολύ διαφορετικό.

Διάβασε επίσης: