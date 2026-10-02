Social & Tech 02.10.2026

Η μεγάλη στροφή στα smartphones: Το μυστικό όπλο που αντικαθιστά τις κάμερες στη νέα μάχη των κολοσσών

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Βάζοντας στο μικροσκόπιο τις δυνατότητες των Apple Intelligence και Galaxy AI, διαπιστώνεις αν η επόμενη αναβάθμιση του κινητού σου αξίζει πραγματικά τα λεφτά της
Ανάλια Μαργώνη
Με μια ματιά
  • Η μάχη των smartphones μετατοπίζεται από το hardware (κάμερες, οθόνες) στο λογισμικό και την τεχνητή νοημοσύνη.
  • Η Apple (Apple Intelligence) και η Samsung (Galaxy AI) επενδύουν στην AI για να κάνουν τις συσκευές πιο έξυπνες και βοηθητικές.
  • Τα smartphones γίνονται προσωπικοί ψηφιακοί βοηθοί, επεξεργάζονται δεδομένα, συντάσσουν κείμενα και μεταφράζουν.
  • Η αξία μιας νέας συσκευής κρίνεται πλέον από τις δυνατότητες AI και την εξοικονόμηση χρόνου, όχι μόνο από τις κάμερες.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Για περισσότερα από δέκα χρόνια, ο πόλεμος των smartphones κρινόταν σχεδόν αποκλειστικά πάνω στο σώμα της συσκευής: ποια εταιρεία θα προσθέσει τον επόμενο τεράστιο αισθητήρα, ποια θα προσφέρει τα περισσότερα Megapixels, ποια θα μεγαλώσει την οθόνη ή ποια θα εξαφανίσει τελείως τα περιθώρια. Φτάνοντας όμως στο σήμερα, γίνεται παραπάνω από σαφές ότι η εξέλιξη του hardware έχει χτυπήσει τα φυσικά της όρια, αφού οι διαφορές από γενιά σε γενιά είναι πλέον αμελητέες για το μέσο μάτι. Οι δύο γίγαντες της τεχνολογίας, η Apple και η Samsung, το συνειδητοποίησαν εγκαίρως και αποφάσισαν να αλλάξουν πλήρως το πεδίο της μάχης.

Unsplash
Unsplash

Η νέα μεγάλη αναμέτρηση δεν δίνεται πλέον στις κάμερες, αλλά στους αλγόριθμους και το λογισμικό τεχνητής νοημοσύνης. Mε την Apple να λανσάρει το Apple Intelligence και τη Samsung να επενδύει επιθετικά στο Galaxy AI, οι δύο εταιρείες ποντάρουν τα ρέστα τους στο πώς η συσκευή θα κατανοεί, θα προβλέπει και θα διευκολύνει την καθημερινότητά σου. Το κινητό σου παύει να είναι ένα απλό εργαλείο καταγραφής εικόνων και μετατρέπεται σε έναν προσωπικό ψηφιακό βοηθό που επεξεργάζεται δεδομένα, συντάσσει κείμενα, μεταφράζει συνομιλίες σε πραγματικό χρόνο και οργανώνει το πρόγραμμά σου με πρωτοφανή ακρίβεια.

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Αυτή η δομική μετατόπιση αλλάζει ριζικά και τον τρόπο με τον οποίο ο καταναλωτής αξιολογεί μια ενδεχόμενη αγορά. Αν σκέφτεσαι να ανανεώσεις τη συσκευή σου, ο κύριος λόγος δεν είναι πια αν το νέο μοντέλο θα βγάζει λίγο πιο καθαρές φωτογραφίες στο σκοτάδι, αλλά το πόσο «έξυπνο» είναι για να σου γλιτώνει πραγματικό χρόνο από τις καθημερινές σου υποχρεώσεις. Το ερώτημα που τίθεται πλέον επιτακτικά είναι αν αυτές οι νέες δυνατότητες AI δικαιολογούν το κόστος μιας αναβάθμισης ή αν πρόκειται για ακόμη ένα καλοστημένο προωθητικό τρικ της βιομηχανίας.

Pexels
Pexels

Η εποχή του Apple Intelligence και του Galaxy AI στην καθημερινότητά σου

Οι μέρες που η τεχνητή νοημοσύνη ήταν απλώς μια αφηρημένη έννοια στο cloud ανήκουν οριστικά στο παρελθόν, καθώς πλέον ενσωματώνεται απευθείας στον επεξεργαστή του κινητού σου. Από την αυτόματη περίληψη μεγάλων email και τη στιγμιαία επεξεργασία φωτογραφιών με ένα άγγιγμα, μέχρι τη ζωντανή μετάφραση κλήσεων χωρίς σύνδεση στο διαδίκτυο, το AI επαναπροσδιορίζει τη χρηστικότητα. Η Apple και η Samsung υπόσχονται μια εμπειρία χρήσης όπου η συσκευή μαθαίνει τις συνήθειές σου και προσαρμόζεται απόλυτα στις δικές σου ανάγκες.

Χέρι που κρατά smartphone δίπλα σε ανοιχτό φορητό υπολογιστή
Πηγή: Unsplash

Γιατί το hardware έφτασε στα όριά του και η καινοτομία μετακομίζει στο software

Η αλήθεια είναι πως οι κάμερες των σύγχρονων flagship συσκευών είναι ήδη τόσο προηγμένες που η βελτίωση από χρονιά σε χρονιά είναι σχεδόν αόρατη για τον κοινό χρήστη. Οι κατασκευαστές γνωρίζουν ότι δεν μπορούν πλέον να πουλήσουν ένα τηλέφωνο των 1.000 ευρώ προβάλλοντας απλώς ένα ελάχιστα καλύτερο zoom. Η καινοτομία μετατοπίζεται αναγκαστικά στο software, εκεί όπου το AI μπορεί να προσφέρει πραγματικά «μαγικές» λειτουργίες που κάνουν τη συσκευή να μοιάζει σαν να προέρχεται από το μέλλον.

Ένα smartphone με πολλές εφαρμογές δίπλα σε ένα laptop, για να αποκτήσεις πολύτιμα GB στο κινητό σου.
Unsplash

Αξίζει τελικά να κάνεις την αναβάθμιση μόνο για τις δυνατότητες AI;

Η απόφαση για την αγορά ενός νέου smartphone εξαρτάται πλέον από το πόσο έτοιμος είσαι να εντάξεις την τεχνητή νοημοσύνη στην καθημερινή σου ρουτίνα. Αν η εργασία σου απαιτεί γρήγορη διαχείριση πληροφοριών, αυτόματες μεταγραφές ηχητικών και έξυπνη οργάνωση, τα νέα χαρακτηριστικά θα σου λύσουν τα χέρια. Αν όμως χρησιμοποιείς το κινητό σου μόνο για social media και βασική επικοινωνία, οι παλαιότερες συσκευές παραμένουν υπεραρκετές, αποδεικνύοντας ότι το AI είναι ένα ισχυρό εργαλείο που απευθύνεται κυρίως σε όσους αναζητούν την απόλυτη παραγωγικότητα.

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