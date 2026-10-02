Balenciaga SS27: Κοράλλια, σιλουέτες σαν γλυπτά και χρώμα σε μια συλλογή που υμνεί την ελευθερία

Με μια ματιά Η συλλογή Balenciaga SS27, "Les Coraux de la Liberté", εμπνέεται από τα κοράλλια και τον υποθαλάσσιο κόσμο.

Ο Pierpaolo Piccioli συνδυάζει γλυπτικές σιλουέτες, άνεση και έντονα χρώματα, υμνώντας την ελευθερία.

Η συλλογή ενσωματώνει τεχνικές haute couture σε έτοιμα προς ένδυση κομμάτια, δίνοντας έμφαση στη χειροποίητη αίσθηση.

Παρά τις φήμες, η συλλογή αναδεικνύει τη δημιουργική κατεύθυνση του Piccioli και τη γλυπτική κληρονομιά του οίκου. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Στο Παρίσι, εκεί όπου κάθε fashion show μπορεί να γίνει αφορμή για συζητήσεις πολύ μεγαλύτερες από τα ίδια τα ρούχα, ο Pierpaolo Piccioli παρουσίασε τη συλλογή του για τη σεζόν Spring/Summer 2027 για τον οίκο Balenciaga. Και ενώ τις τελευταίες εβδομάδες δεν έλειψαν οι φήμες γύρω από το μέλλον του σχεδιαστή στον οίκο, η νέα συλλογή απέδειξε πως το ενδιαφέρον παραμένει, πάνω απ’ όλα, στραμμένο στη δημιουργική του κατεύθυνση. Με τίτλο «Les Coraux de la Liberté» το show κινήθηκε ανάμεσα στη γλυπτική φόρμα, την άνεση και μια πολύ προσωπική προσέγγιση στην έννοια της ελευθερίας.

Από την πρώτη κιόλας εμφάνιση έγινε σαφές πως ο Piccioli ήθελε να χτίσει μια συλλογή με διαφορετικές εντάσεις. Το show άνοιξε με μια σειρά από ολόλευκα looks, δημιουργώντας μια σχεδόν καθαρή, ήρεμη εικόνα πριν η παλέτα αρχίσει σταδιακά να αποκτά ένταση. Μπλε και κόκκινες πινελιές εμφανίστηκαν πάνω στο λευκό, ενώ στη συνέχεια τα χρώματα έγιναν ολοένα πιο δυναμικά. Η επιλογή δεν ήταν τυχαία: τα κοράλλια και ο υποθαλάσσιος κόσμος αποτέλεσαν βασική πηγή έμπνευσης, όχι μόνο μέσα από τις αποχρώσεις αλλά και μέσα από τις υφές και τις οργανικές φόρμες των ρούχων.

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«Les Coraux de la Liberté»

Ο τίτλος της συλλογής λειτουργεί σαν ένας μικρός οδηγός για την αισθητική που ακολούθησε. Η εικόνα των κοραλλιών μεταφράστηκε σε χρώματα, όγκους και επιφάνειες που έμοιαζαν να βρίσκονται σε διαρκή κίνηση. Στον χώρο του catwalk υπήρχε επίσης ένα αφαιρετικό γλυπτό της Aude Franjou, τυλιγμένο σε κίτρινο, κόκκινο και ροζ λινό, προσθέτοντας μια ακόμη καλλιτεχνική διάσταση στο σκηνικό. Το αποτέλεσμα ήταν ένα περιβάλλον στο οποίο η μόδα συναντούσε τη γλυπτική και η αυστηρότητα του tailoring έβρισκε απέναντί της πιο ανάλαφρες και οργανικές αναφορές.

Η μουσική επένδυση έδωσε έναν ακόμη τόνο στο show, με το «Ready or Not» των Fugees να ακούγεται καθώς τα μοντέλα περπατούσαν στην πασαρέλα. Στην πρώτη σειρά βρισκόταν και η Lauryn Hill, προσθέτοντας μια ιδιαίτερη σύνδεση ανάμεσα στη μουσική και τη στιγμή της παρουσίασης.

Η άνεση συναντά τη γλυπτική φόρμα

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία της συλλογής ήταν ο τρόπος με τον οποίο ο Piccioli συνδύασε την καθημερινότητα με τη θεατρικότητα. Τεχνικά υφάσματα, sporty jackets με ψηλούς λαιμούς και balloon παντελόνια συνυπήρχαν με πιο μαλακό tailoring, έντονες υφές και oversized σχήματα. Η συλλογή είχε σαφώς πιο casual διάθεση από την πρώτη του ανοιξιάτικη πρόταση για τον οίκο, χωρίς όμως να χάνει το χαρακτηριστικό της αίσθημα πολυτέλειας.

Η άνεση αποτέλεσε βασικό κομμάτι της σχεδιαστικής φιλοσοφίας. Τα ρούχα σχεδιάστηκαν ώστε να κινούνται μαζί με το σώμα και όχι να το περιορίζουν, δημιουργώντας μια αίσθηση ελευθερίας που περνούσε από τη σιλουέτα μέχρι το styling. Παντελόνια με όγκο, σακάκια με ιδιαίτερες αναλογίες, shirt dresses και δερμάτινα jackets έδιναν την εντύπωση μιας γκαρνταρόμπας που μπορεί να φορεθεί στην πραγματική ζωή, χωρίς να χάνει το fashion statement της.

Η γλυπτική του Balenciaga

Εκεί όπου η αισθητική του Piccioli συναντά πιο έντονα την ιστορία του οίκου είναι στη σιλουέτα. Οι καμπύλες, οι γωνίες και οι όγκοι που δημιουργούνται γύρω από το σώμα παραπέμπουν στη γλυπτική προσέγγιση που χαρακτήρισε τον ίδιο τον Cristóbal Balenciaga και συνεχίζει να αποτελεί σημείο αναφοράς για τον οίκο.

Στη νέα συλλογή αυτή η κληρονομιά μεταφράστηκε σε trapeze παντελόνια, σακάκια με ζώνες, shirt dresses που κλείνουν διαγώνια πάνω στο σώμα, jackets με πεσμένους ώμους και cocoon μανίκια, αλλά και δερμάτινα moto jackets με peplum τελειώματα. Ακόμη και τα φαινομενικά απλά T-shirts αποκτούν διαφορετική διάσταση μέσα από τον τρόπο με τον οποίο δημιουργείται ο όγκος και η δομή τους.

Η haute couture ως τρόπος σκέψης

Για τον Piccioli, η couture δεν φαίνεται να αποτελεί απλώς μια κατηγορία ρούχων αλλά μια ολόκληρη μέθοδο δημιουργίας. Τεχνικές που είχαν εμφανιστεί στην πιο πρόσφατη haute couture συλλογή του οίκου μεταφέρθηκαν στη νέα ready-to-wear συλλογή, με έμφαση στη χειροποίητη αίσθηση και στις λεπτομέρειες κατασκευής.

Ραφές που παραπέμπουν στο εσωτερικό της παραδοσιακής κατασκευής ενός tailored ρούχου μεταφέρθηκαν στην εξωτερική επιφάνεια, δημιουργώντας όγκο ακόμη και πάνω σε απλά βαμβακερά T-shirts και δερμάτινα jackets. Με αυτόν τον τρόπο, η τεχνική δουλειά δεν κρύβεται αλλά γίνεται μέρος της ίδιας της αισθητικής.

Οι διάσημοι καλεσμένοι και μια ξεχωριστή παρουσία

Όπως ήταν αναμενόμενο, η πρώτη σειρά συγκέντρωσε αρκετά γνωστά πρόσωπα. Sarah Pidgeon, Havana Rose Liu, Shailene Woodley, Isabelle Huppert και Gemma Chan βρέθηκαν στο show για να στηρίξουν τον σχεδιαστή και τον οίκο. Ανάμεσα στους καλεσμένους υπήρχε, όμως, και ένα πρόσωπο που έχει γίνει πλέον σχεδόν σταθερό μέλος των shows του Piccioli: η Miranda, ο σκύλος του σχεδιαστή. Η τετράποδη καλεσμένη βρέθηκε στην πρώτη σειρά και μάλιστα δέχτηκε μερικά χάδια από τον διπλανό της, Brooklyn Beckham.

Το μεγάλο ερώτημα παραμένει

Παρά το γεγονός ότι η συλλογή μίλησε με σαφήνεια για τη δημιουργική κατεύθυνση του Pierpaolo Piccioli, ένα ερώτημα συνέχισε να βρίσκεται στο παρασκήνιο του show: θα είναι αυτή η τελευταία συλλογή του για τον Balenciaga;

Οι φήμες γύρω από το μέλλον του στον οίκο έχουν ενταθεί το τελευταίο διάστημα, χωρίς ωστόσο να έχουν επιβεβαιωθεί από τον ίδιο τον Balenciaga ή την Kering. Έτσι, προς το παρόν, το μόνο βέβαιο είναι αυτό που είδαμε στην πασαρέλα: μια συλλογή που συνδύασε τη γλυπτική κληρονομιά του οίκου με την πιο προσωπική, ανάλαφρη και ανθρώπινη ματιά του Piccioli.

Αν τελικά ήταν η τελευταία του υπόκλιση για τον Balenciaga, το «Les Coraux de la Liberté» αφήνει πίσω του μια συλλογή που μιλά για ελευθερία, κίνηση και προσωπική έκφραση. Αν όχι, αποτελεί ένα ακόμη κεφάλαιο σε μια σχέση που φαίνεται να εξελίσσεται μέσα από τη συνάντηση της παράδοσης με μια πιο σύγχρονη και απελευθερωμένη ιδέα για το τι μπορεί να είναι η μόδα.

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