Mad TV News 02.10.2026

Ο Θέμης Γεωργαντάς λέει «Back to Extra» και εμείς σου προτείνουμε 10 τραγούδια για το απόλυτο boost

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Βάλε τα ακουστικά σου, πάτα play και ανακάλυψε 10 τραγούδια που θα σου δώσουν το απόλυτο boost για φέτος
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Ο Θέμης Γεωργαντάς προτείνει τη λίστα «Back to Music - Back to Extra» για το φθινόπωρο.
  • Η λίστα περιλαμβάνει 10 τραγούδια για να δώσουν ενέργεια και έμπνευση για νέα αρχή.
  • Τα τραγούδια επιλέχθηκαν για να προσφέρουν boost και να αποδράσουν από τα τετριμμένα.
  • Η μουσική είναι ιδανική για την αλλαγή της εποχής και την επιστροφή στην καθημερινότητα.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το τέλος του καλοκαιριού και η είσοδος στη φθινοπωρινή σεζόν δεν αποτελούν ποτέ λόγο για να κλείσεις την πόρτα στη μουσική, στη διάθεση για εξέγερση και σε όλα εκείνα τα δυναμικά στοιχεία που δίνουν χρώμα και ρυθμό στην καθημερινότητά σου. Το MAD συνεχίζει τις δυναμικές του καμπάνιες δίνοντας τον παλμό στην εποχή, υπενθυμίζοντας σε όλους πως κάθε νέα σεζόν αποκτά νόημα μόνο όταν τη ζεις με τους δικούς σου όρους, με την ένταση και την ενέργεια που της αξίζει. Στο πλαίσιο αυτό, ο αγαπημένος μας Θέμης Γεωργαντάς παίρνει τα ηνία με το σύνθημα «Back to Music – Back to Extra», βάζοντας στο προσ προσκήνιο τις μεγαλύτερες επιτυχίες, την αστείρευτη αγάπη για τη μουσική και την απόλυτη ανάγκη να αποδράσεις από τα τετριμμένα με το καλύτερο soundtrack.

Ο παρουσιαστής των MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ, με καπέλο καπετάνιου και λευκό σακάκι, κρατάει μικρόφωνο και κάρτα.
Panoulis

Οι φθινοπωρινές μέρες και νύχτες διαθέτουν μια ακαταμάχητη ενέργεια, καθώς η σεζόν αλλάζει και το μόνο που ζητάς είναι το σωστό beat στα ακουστικά σου για να πάρεις μπροστά. Μετά από ένα καλοκαίρι γεμάτο ταξίδια, χαλάρωση και ατελείωτα πάρτι, το μυαλό και η ψυχή σου χρειάζονται ένα δυνατό restart. Και τι καλύτερο από μια προσεγμένη λίστα 10 τραγουδιών που είναι σχεδιασμένη ειδικά για να σου προσφέρει το απόλυτο boost και να σε εμπνεύσει για μια δυναμική νέα αρχή;

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1. Dua Lipa – «Training Season»

Το απόλυτο power anthem για να ξεκινήσεις τη μέρα σου με αυτοπεποίθηση. Με τον κοφτερό του ρυθμό και την ακαταμάχητη pop αύρα του, σου θπενθυμίζει πως η νέα σεζόν σε βρίσκει πιο δυνατή και έτοιμη για όλα.

2. The Weeknd – «Blinding Lights»

Ένα κομμάτι-σταθμός που εκπέμπει καθαρή ενέργεια από το πρώτο δευτερόλεπτο. Η retro-synth παραγωγή του σε ωθεί να πατήσεις γκάζι, να αφήσεις πίσω σου τα «πρέπει» και να ορμήσεις στους στόχους σου με φουλ ταχύτητα.

3. Harry Styles – «As It Was»

Μελαγχολικό αλλά ταυτόχρονα απίστευτα λυτρωτικό, το τραγούδι αυτό είναι ιδανικό για τις στιγμές που κάνεις τον απολογισμό σου και συνειδητοποιείς πως το χθες ανήκει στο παρελθόν και το τώρα είναι η δική σου στιγμή.

4. Calvin Harris & Dua Lipa – «One Kiss»

House ρυθμοί που σεξαπίλουν και ανεβάζουν τη διάθεση στα ύψη. Το απόλυτο track για να φέρεις λίγο από το καλοκαιρινό φως στις πιο δροσερές φθινοπωρινές νύχτες.

5. Miley Cyrus – «Flowers»

Η απόλυτη δήλωση ανεξαρτησίας και προσωπικής ενδυνάμωσης. Αν ψάχνεις το τραγούδι που θα σε κάνει να νιώσεις αφέντης του εαυτού σου σε κάθε νέα αρχή, το βρήκες.

6. David Guetta ft. Sia – «Titanium»

Διαχρονικό και αλύγιστο. Όταν οι δυσκολίες της επιστροφής στην καθημερινότητα σε βαραίνουν, η φωνή της Sia και το εκρηκτικό beat του Guetta λειτουργούν σαν θωράκιση για να συνεχίσεις ακάθεκτος.

7. Sabrina Carpenter – «Espresso»

Φρέσκο, κολλητικό και γεμάτο στυλ, το «Espresso» σου δίνει ακριβώς την καφεΐνη που χρειάζεται η διάθεσή σου για να μπει σε mood δημιουργικότητας και θετικής ενέργειας.

8. Florence + The Machine – «Dog Days Are Over»

Ένα τραγούδι-ύμνος στην απελευθέρωση και την ελπίδα. Σε καλεί να αφήσεις πίσω ό,τι σε κρατούσε πίσω και να τρέξεις προς το φως μιας νέας, συναρπαστικής περιόδου.

9. Justin Timberlake – «Can’t Stop the Feeling!»

Καθαρή, ατόφια χαρά σε μουσική μορφή. Είναι αδύνατον να το ακούς και να μην ανέβει αμέσως η ψυχολογία σου, κάνοντάς σε να θες να χορέψεις ακόμα και στο σαλόνι του σπιτιού σου.

10. Calvin Harris ft. Frank Ocean & Migos – «Slide»

Με μια πιο χαλαρή αλλά εξαιρετικά chic ατμόσφαιρα, το «Slide» κλείνει τη λίστα μας ιδανικά, δίνοντάς σου την τέλεια ισορροπία ανάμεσα στο coolness και τη μουσική έμπνευση που χρειάζεσαι για το φθινόπωρο.

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back to glam Back to glam - Back to Mad Θέμης Γεωργαντάς
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