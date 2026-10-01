«Το 80% της δουλειάς είναι τα “όχι”»: Η Μαρίτα Καθιτζιώτη στο «Talk to Mad»

Η Μαρίτα Καθιτζιώτη μιλά στο «Talk to Mad» για το modeling, τις απορρίψεις, το GNTM, τα social media και τα επόμενα επαγγελματικά της βήματα

Με μια ματιά Το 80% της δουλειάς στο modeling είναι οι απορρίψεις, σύμφωνα με τη Μαρίτα Καθιτζιώτη.

Η πορεία της στο modeling ξεκίνησε τυχαία στο Λονδίνο, ενώ σπούδαζε, και το GNTM ήταν η πρώτη της ουσιαστική επαφή.

Στα social media, έχει μετατοπίσει το περιεχόμενό της από fashion σε lifestyle, μοιράζοντας την καθημερινότητά της.

Στα μελλοντικά της σχέδια περιλαμβάνονται η εργασία στη Νέα Υόρκη και η δημιουργία του δικού της brand. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Μαρίτα Καθιτζιώτη βρέθηκε καλεσμένη στην Αθηνά Κλήμη και το «Talk to Mad», σε μια συζήτηση για τη διαδρομή της στο modeling, την εμπειρία της στο GNTM και την καθημερινότητά της στα social media. Το μοντέλο από την Κύπρο μίλησε για τις δυσκολίες του επαγγέλματος, τις απορρίψεις που έχει αντιμετωπίσει, αλλά και τα επόμενα επαγγελματικά της σχέδια.

Η ενασχόλησή της με το modeling ξεκίνησε εντελώς τυχαία, όταν την εντόπισε ένα πρακτορείο στον δρόμο του Λονδίνου, την περίοδο που σπούδαζε στην Αγγλία. Μετά την ολοκλήρωση των σπουδών της, αποφάσισε να ακολουθήσει το ένστικτό της και να έρθει στην Ελλάδα για μια φωτογράφιση, χωρίς να γνωρίζει ότι τελικά θα παρέμενε εδώ. Όπως εξήγησε, το GNTM αποτέλεσε την πρώτη της ουσιαστική επαφή με τον χώρο.

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Η Μαρίτα αναφέρθηκε με ειλικρίνεια στις απορρίψεις που αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της δουλειάς της, αποκαλύπτοντας πως περίπου το 80% της επαγγελματικής της πορείας μπορεί να περιλαμβάνει αρνητικές απαντήσεις. Μάλιστα, θυμήθηκε ένα ιδιαίτερα άβολο casting, στο οποίο πέταξαν μπροστά της την κάρτα με τις μετρήσεις της.Παράλληλα, μίλησε για την εξέλιξη της διαφορετικότητας στον χώρο της μόδας, σημειώνοντας πως έχουν γίνει βήματα, ωστόσο η πλήρης αποδοχή και ενσωμάτωσή της παραμένουν μια διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Αρχικά, το περιεχόμενο που δημοσίευε στα social media είχε αποκλειστικά fashion χαρακτήρα, καθώς δεν φανταζόταν ότι θα μπορούσε να βιοπορίζεται μέσα από αυτά. Σήμερα, έχει στραφεί περισσότερο στο lifestyle περιεχόμενο, μοιράζοντας στιγμές από την καθημερινότητά της, τα ταξίδια, το camping, τη ζωγραφική, αλλά και τις δημιουργικές της ασχολίες.

Όπως ανέφερε, η σχέση της τη βοήθησε να εκφράζεται πιο αυθόρμητα μπροστά στην κάμερα, χωρίς να περιορίζεται μόνο στην εικόνα της μόδας.

Τα σχέδια για το εξωτερικό και το δικό της brand

Η Μαρίτα δεν αποκλείει το ενδεχόμενο να εργαστεί ξανά στο εξωτερικό, με τη Νέα Υόρκη να αποτελεί μία από τις πόλεις που θα ήθελε να δοκιμάσει επαγγελματικά. Ωστόσο, θα προτιμούσε να έχει μια οργανωμένη πρόταση από πρακτορείο για μερικούς μήνες, αντί να μετακινηθεί μόνη της χωρίς συγκεκριμένο πλάνο.

Στα μελλοντικά της σχέδια περιλαμβάνεται και η δημιουργία του δικού της brand, μέσα από το οποίο θα ήθελε να συνδυάσει την αγάπη της για τα ασημένια κοσμήματα, τα έπιπλα και τις χειροποίητες δημιουργίες. Παράλληλα, δήλωσε ανοιχτή σε νέες επαγγελματικές εμπειρίες, ακόμη και στην τηλεόραση.

Στο τέλος της συνέντευξης, μέσα από ένα γρήγορο παιχνίδι ερωτήσεων, αποκάλυψε πως θα ήθελε να δοκιμάσει τη σκηνοθεσία για μία ημέρα, ενώ ως κρυφό ταλέντο της ανέφερε το τραγούδι. Μάλιστα, αν μπορούσε να ανταλλάξει την καριέρα της για μία εβδομάδα με κάποια άλλη, θα επέλεγε εκείνη της Kendall Jenner.

Δες τη συνέντευξη της Μαρίτας Καθιτζιώτη στο «Talk to Mad» και μάθε περισσότερα για την πορεία της στον χώρο της μόδας και όσα σχεδιάζει για το μέλλον.

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