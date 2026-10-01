Macklemore: Sold out η περιοδεία του για την Παλαιστίνη μετά τη μεγάλη ανταπόκριση του κοινού

Ο Macklemore αποκάλυψε ότι οι 3συναυλίες της δικής του περιοδείας, αφιερωμένης στην Παλαιστίνη, εξαντλήθηκαν μέσα σε ελάχιστο χρόνο, στέλνοντας ένα ισχυρό μήνυμα αλληλεγγύης

Με μια ματιά Η περιοδεία του Macklemore "Free Palestine Tour" εξαντλήθηκε άμεσα, δείχνοντας μεγάλη ανταπόκριση.

Ο καλλιτέχνης εξέφρασε έκπληξη και ευχαρίστησε το κοινό για την υποστήριξη στην Παλαιστίνη.

Όλα τα έσοδα της περιοδείας θα διατεθούν σε οργανώσεις που υποστηρίζουν τον παλαιστινιακό λαό.

Η κίνηση αυτή έγινε μετά την απομάκρυνσή του από την περιοδεία του Ed Sheeran λόγω δηλώσεων υπέρ της Παλαιστίνης. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Macklemore, μετά την πρόσφατη απομάκρυνσή του από την περιοδεία του Ed Sheeran λόγω των δημόσιων τοποθετήσεών του υπέρ της Παλαιστίνης, προχώρησε σε μια εντυπωσιακή κίνηση αλληλεγγύης. Ο καλλιτέχνης αποκάλυψε μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο Instagram ότι η δική του περιοδεία, με τον τίτλο «Free Palestine Tour», οι τρεις προγραμματισμένες συναυλίες της οποίας εξαντλήθηκαν άμεσα.

«Ειλικρινά, είμαι συγκλονισμένος», έγραψε ο Macklemore, εκφράζοντας την έκπληξή του για την ανταπόκριση. «Οργανώσαμε αυτές τις συναυλίες γρήγορα και μέσα σε κοινότητα, πιστεύοντας ότι οι μουσικοί μπορούν να σταθούν αλληλέγγυοι με την Παλαιστίνη, να χρησιμοποιήσουν τη σκηνή για να συγκεντρώσουν χρήματα και να δείξουν πώς μπορεί να μοιάζει η συλλογική δράση. Όταν όσοι έχουν την εξουσία προσπαθούν να φιμώσουν τα αιτήματά μας για απελευθέρωση, η τέχνη θα είναι πάντα μια μορφή αντίστασης».

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Ο Macklemore ευχαρίστησε θερμά το κοινό σε Δουβλίνο, Παρίσι και Λονδίνο για την ανταπόκρισή τους, τονίζοντας πως η επιτυχία αυτών των εμφανίσεων αποτελεί μια επιπλέον υπενθύμιση για το πόσοι άνθρωποι παγκοσμίως στηρίζουν την ελεύθερη Παλαιστίνη. Ο καλλιτέχνης πρόσθεσε ότι η σύνθεση των καλλιτεχνών που θα συμμετάσχουν θα ανακοινωθεί σύντομα, εκφράζοντας την ανυπομονησία του να βρεθεί μαζί με τους υποστηρικτές του.

Η ανακοίνωση της «Free Palestine» περιοδείας έγινε την προηγούμενη εβδομάδα, με τον Macklemore να διευκρινίζει ότι «όλα τα έσοδα θα διατεθούν σε οργανώσεις που υποστηρίζουν τον παλαιστινιακό λαό και το κίνημα».

Η κίνηση αυτή έρχεται λίγες μόλις ημέρες αφότου έγινε γνωστό ότι ο ράπερ απομακρύνθηκε από την περιοδεία του Ed Sheeran, την «Mathematics Tour», μετά από επικρίσεις για τις δηλώσεις του υπέρ της Παλαιστίνης κατά τη διάρκεια των εμφανίσεών του τον Σεπτέμβριο. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, οι διοργανωτές της περιοδείας, αντιμετωπίζοντας απειλές από χώρους διεξαγωγής συναυλιών, όπως το Gillette Stadium που ανήκει στον Robert Kraft, ιδιοκτήτη των New England Patriots, αποφάσισαν την απομάκρυνσή του.

Ως ένδειξη αλληλεγγύης προς τον Macklemore, ο Finneas, το δανέζικο συγκρότημα Lukas Graham και ο Ιρλανδός τραγουδιστής Aaron Rowe, οι οποίοι ήταν προγραμματισμένο να ανοίξουν τις συναυλίες για τον Sheeran, αποχώρησαν επίσης από την περιοδεία.

Ο Ed Sheeran, από την πλευρά του, εξέδωσε μια εκτενή δήλωση, στην οποία ανέφερε ότι η απομάκρυνση του Macklemore ήταν απόφαση του διοργανωτή και όχι δική του. Ο τραγουδιστής της επιτυχίας «Shape of you» πρόσθεσε ότι είχε συνομιλίες με τους χώρους διεξαγωγής και τους διοργανωτές, μαζί με ακτιβιστές και από τις δύο πλευρές, σε μια προσπάθεια να βρεθεί μια κοινή λύση, αλλά η απόφαση του διοργανωτή και των χώρων ήταν τελική.

Ο Sheeran, κατά τη διάρκεια συναυλίας του στη Φιλαδέλφεια, είχε αναφερθεί στο θέμα, δηλώνοντας ότι επιθυμεί η μουσική και οι συναυλίες του να προάγουν την ενότητα και όχι τη διαίρεση. Ωστόσο, τόνισε ότι πρόκειται για ένα ανθρωπιστικό ζήτημα και δεν μπορούσε πλέον να κρύψει τα αισθήματά του. «Αυτό που συνέβη στο Ισραήλ και στο Nova Music Festival στις 7 Οκτωβρίου ήταν τρομακτικό και επιδείνωσε αιώνες παλαιστινιακού πόνου. Αυτό που συμβαίνει στη Γάζα είναι καταστροφικό, αδικαιολόγητο και δυσανάλογο», δήλωσε ο καλλιτέχνης.

Ο Macklemore είχε προκαλέσει αρχικά αντιδράσεις όταν, κατά τη διάρκεια μιας εμφάνισής του για τον Sheeran στο MetLife Stadium του Νιου Τζέρσεϊ, μοιράστηκε ένα μήνυμα και εικόνες υπέρ της Παλαιστίνης. Μετά από αυτό, διάφορες φιλο-ισραηλινές οργανώσεις και η τραγουδίστρια Pink ζήτησαν την απομάκρυνσή του από την περιοδεία. Ο Macklemore απάντησε γρήγορα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γράφοντας: «Το να θέλεις όλοι οι άνθρωποι να αντιμετωπίζονται ισότιμα δεν θα έπρεπε ποτέ να είναι αμφιλεγόμενο».

Η επιτυχία της «Free Palestine Tour» αναδεικνύει την ισχυρή υποστήριξη που λαμβάνει ο Macklemore για τις απόψεις του, καθώς και τη δέσμευσή του να χρησιμοποιεί την πλατφόρμα του για να ευαισθητοποιεί και να υποστηρίζει ανθρωπιστικά ζητήματα.

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