Celeb World 02.10.2026

Η Dara βραβεύτηκε ως «Woman of the Year» από το Grazia – Το μήνυμα για τη βία κατά των γυναικών

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Με αφορμή τη μεγάλη βράβευσή της, η Dara επέλεξε να μιλήσει ανοιχτά για τη βία κατά των γυναικών και την ανάγκη προστασίας και δικαιοσύνης
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Η Dara βραβεύτηκε ως «Woman of the Year» από το Grazia.
  • Αφιέρωσε τη βράβευση στη στήριξη γυναικών θυμάτων βίας και ενδοοικογενειακής κακοποίησης.
  • Τόνισε την ανάγκη προστασίας, δικαιοσύνης και λογοδοσίας για τις γυναίκες αυτές.
  • Υπογράμμισε ότι κανείς δεν πρέπει να ζει με φόβο στο σπίτι του.
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Μια σημαντική στιγμή ήταν για τη Dara η βράβευσή της με το «Woman of the Year» από το Grazia, όμως η ίδια αποφάσισε να μην περιοριστεί στη χαρά μιας προσωπικής διάκρισης. Μέσα από μια ιδιαίτερα ουσιαστική ανάρτηση, θέλησε να στρέψει το ενδιαφέρον σε ένα ζήτημα που αφορά γυναίκες σε ολόκληρο τον κόσμο και συχνά παραμένει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας: τη βία κατά των γυναικών και την ανάγκη ουσιαστικής στήριξης όσων βιώνουν ενδοοικογενειακή κακοποίηση.

Η Dara με πολύχρωμο outfit, μιλάει για το τραγούδι του Γιώργου Μαζωνάκη που σημάδεψε την παιδική της ηλικία.
https://www.instagram.com/DARNADUDE/

Αντί να μιλήσει μόνο για τη δική της επιτυχία, η Dara αφιέρωσε τη συγκεκριμένη στιγμή σε εκείνες που ζουν καθημερινά με φόβο, σε όσες προσπαθούν να βρουν το κουράγιο να φύγουν από μια δύσκολη κατάσταση, αλλά και σε εκείνες που περιμένουν ακόμη κάποιον να τις ακούσει. Με τα λόγια της, θέλησε να θυμίσει πως πίσω από κάθε συζήτηση για τη βία υπάρχουν πραγματικές ζωές, οικογένειες και γυναίκες που χρειάζονται προστασία, δικαιοσύνη και στήριξη.

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Η Dara μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της followers τη χαρά της για τη βράβευσή της από το Grazia, σημειώνοντας πως δέχεται το «Woman of the Year» με τεράστια ευγνωμοσύνη. Η συγκεκριμένη διάκριση, όμως, έγινε για εκείνη κάτι περισσότερο από μια προσωπική επιβράβευση. Η Dara επέλεξε να χρησιμοποιήσει τη δημόσια παρουσία της για να αναφερθεί στις γυναίκες των οποίων οι προσωπικές μάχες μπορεί να παραμένουν αόρατες.

Η Dara τραγουδάει στη σκηνή, σηματοδοτώντας ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή της μετά από δέκα χρόνια.
https://www.instagram.com/darnadude/

Στο μήνυμά της, η Dara αναφέρθηκε ξεκάθαρα στη βία κατά των γυναικών και στην ανάγκη να στεκόμαστε δίπλα στις γυναίκες που έχουν βιώσει ενδοοικογενειακή κακοποίηση. Παράλληλα, έθεσε στο επίκεντρο τρεις σημαντικές ανάγκες: την προστασία, τη δικαιοσύνη και τη λογοδοσία. Δεν θέλησε, δηλαδή, να μιλήσει γενικά και αόριστα για ένα κοινωνικό ζήτημα. Αντίθετα, μέσα από την ανάρτησή της έδωσε έμφαση στις γυναίκες που βρίσκονται πραγματικά μέσα σε δύσκολες και επικίνδυνες συνθήκες και χρειάζονται ουσιαστική βοήθεια.

Η Dara τόνισε πως υπάρχουν γυναίκες σε ολόκληρο τον κόσμο των οποίων οι μάχες δεν είναι πάντα ορατές. Και ακριβώς γι’ αυτό, όπως προκύπτει από το μήνυμά της, είναι σημαντικό να μη μιλάμε για τη βία μόνο όταν μια υπόθεση γίνει γνωστή στο ευρύ κοινό. Ένα από τα πιο δυνατά σημεία της ανάρτησης της Dara ήταν η αναφορά της στις γυναίκες που ζουν με φόβο. Μίλησε για εκείνες που προσπαθούν να συγκεντρώσουν το κουράγιο για να φύγουν, αλλά και για εκείνες που ακόμη περιμένουν κάποιον να ακούσει τη φωνή τους.

Η DARA στη σκηνή με εντυπωσιακή εμφάνιση, ερμηνεύοντας το τραγούδι "Bangaranga" με τον Jax Jones.
https://www.instagram.com/darnadude/

Η Dara θέλησε να αφιερώσει τη συγκεκριμένη στιγμή και σε εκείνες τις γυναίκες που δεν κατάφεραν να ξεφύγουν από τη βία και έχασαν τη ζωή τους. Στην ανάρτησή της, η Dara έστειλε ένα ξεκάθαρο μήνυμα: κανένας άνθρωπος δεν θα έπρεπε να αναγκάζεται να ζει με φόβο μέσα στο ίδιο του το σπίτι. Το δικό της μήνυμα ήταν ξεκάθαρο: οι γυναίκες χρειάζονται στήριξη όχι μόνο στις στιγμές που γιορτάζουν τις επιτυχίες τους, αλλά κυρίως στις στιγμές που αισθάνονται ότι δεν έχουν κανέναν δίπλα τους.

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